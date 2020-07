Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","shortLead":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","id":"20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8336a9-648c-4533-bd00-6635778e7950","keywords":null,"link":"/sport/20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","timestamp":"2020. július. 12. 12:17","title":"Meghalt Szűcs Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","shortLead":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","id":"20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc979df-2340-4457-bf68-b78c83f559bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","timestamp":"2020. július. 13. 10:30","title":"Nagyot csökkent a lopások száma Magyarországon, de nem a karantén miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA egy olyan rendszer kifejlesztésére adott pénzt, ami azonnal felismeri, ha a 3D-nyomtatás során hiba lép fel.","shortLead":"A NASA egy olyan rendszer kifejlesztésére adott pénzt, ami azonnal felismeri, ha a 3D-nyomtatás során hiba lép fel.","id":"20200713_nasa_holdbazis_relativity_space_3d_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed519103-9e5d-4d08-bd11-b32ef8f365f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_nasa_holdbazis_relativity_space_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. július. 13. 10:33","title":"Életmentő lehet a NASA űrhajósainak egy új találmány, a Holdon vethetik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tesztelésről árultak el részleteket. ","shortLead":"A tesztelésről árultak el részleteket. ","id":"20200713_emmi_koronavirus_hatar_opreativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec76410-281d-4f7e-b15e-c5c315ea8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_emmi_koronavirus_hatar_opreativ_torzs","timestamp":"2020. július. 13. 18:25","title":"Második nekifutásra megkaptuk az érdemi válaszokat az új szabályokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Anna and the Barbies is megérezte a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a tartalékait éli fel a zenekar.","shortLead":"Az Anna and the Barbies is megérezte a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a tartalékait éli fel a zenekar.","id":"20200713_Pasztor_Anna_futballmerkozes_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d29f9c-8a70-43a2-9cde-87f4949f1a2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Pasztor_Anna_futballmerkozes_koncert","timestamp":"2020. július. 13. 13:02","title":"Pásztor Anna: Igazságtalan, hogy koncertet nem lehet rendezni ott, ahol futballmérkőzést igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karikó Katalin biokémikussal, az amerikai BioNTech cég alelnökével készített interjút az Index. A BioNTech és a Pfizer közös koronavírus-ellenes oltóanyaga az egyik legígéretesebb a lehetséges koronavírus-vakcinák között. A tudós a nyolcvanas években ment ki Amerikába, hogy az RNS-ben rejlő orvosi lehetőségeket kutassa.





","shortLead":"Karikó Katalin biokémikussal, az amerikai BioNTech cég alelnökével készített interjút az Index. A BioNTech és a Pfizer...","id":"20200712_Magyar_alelnoke_van_a_legigeretesebb_koronavirusvakcinat_fejleszto_amerikai_cegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9c2358-141c-4b36-a5ac-4c726c21a59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_Magyar_alelnoke_van_a_legigeretesebb_koronavirusvakcinat_fejleszto_amerikai_cegnek","timestamp":"2020. július. 12. 20:02","title":"Magyar alelnöke van a legígéretesebb koronavírus-vakcinát fejlesztő amerikai cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7dce12-903d-4948-9c01-7e15b6617661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi főszerkesztő, Csatári Patrik távozott a hirado.hu éléről, az utódját már meg is találták, a Lokál volt vezetője veszi át a közmédia portálját.","shortLead":"Az eddigi főszerkesztő, Csatári Patrik távozott a hirado.hu éléről, az utódját már meg is találták, a Lokál volt...","id":"20200713_lokal_foszerkeszto_hiradohu_leitner_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd7dce12-903d-4948-9c01-7e15b6617661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5c5524-85ea-4bda-9748-081b7370a03f","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_lokal_foszerkeszto_hiradohu_leitner_attila","timestamp":"2020. július. 13. 12:53","title":"A Lokál korábbi főszerkesztőjét nevezték ki a hirado.hu élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tüntetésre a fideszes polgármester is elment, de a közmédia tudósítása szerint mindössze együttérzését tudta ajánlani a tüntetőknek.","shortLead":"A tüntetésre a fideszes polgármester is elment, de a közmédia tudósítása szerint mindössze együttérzését tudta ajánlani...","id":"20200713_vasarosnameny_arj_ruhagyar_tuntetes_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54da2e50-a647-4c7a-93bd-250ec54bf33f","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_vasarosnameny_arj_ruhagyar_tuntetes_fizetes","timestamp":"2020. július. 13. 15:06","title":"Pénzükért tüntettek a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]