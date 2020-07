Stephen Frears rendező ezúttal is megtörtént eseményt dolgozott fel (akárcsak A királynőben vagy A legharsányabb hang egyik epizódjában), és bár rögtön a széria elején bemutatja, hogy a sztori a bíróságon végződik, egyáltalán nem rágja a szánkba, hogy a kissé esetlen, cseppet sem magabiztos katona, Charles Ingram (Matthew Macfadyen) valóban csalt-e felesége (Sian Clifford) és sógora (Trystan Gravelle), valamint egy titokzatos stáb segítségével, vagy csak rábizonyították ezt. Ők maguk mindenesetre a mai napig azt állítják, hogy szó sem volt csalásról, a „köhögős őrnagy” képét csak rájuk sütötte a csatorna.

És ahogy a Legyen Ön is milliomosban a játékvezető állandóan elbizonytalanítja a játékost a helyes válasszal kapcsolatban, úgy a Kvíz című sorozat is elbizonytalanítja a nézőt abban, hogy kinek van igaza. És ez a széria fő érdeme.

A Pénzhegytől a milliomosig

A sorozat bemutatja a világon mindenütt elképesztő karriert befutó kvízműsor történetét is onnantól, hogyan találta ki az ITV csatorna két producere az újfajta kvízt, amelynek eredeti címe Cash Mountain (Pénzhegy) volt. A játék újdonsága abban állt, hogy egyszerre csak egy játékos játszott, és a hangsúly nem a gyorsaságon, hanem a feszültségen volt. A játékos addig gondolkodhatott azon, hogy a kérdésekre megadott négy válaszlehetőség közül melyiket válassza, ameddig akart. De egy adott pillanatban ki is szállhatott az addig összegyűjtött összeggel. Mindezzel hihetetlenül nőtt a kvízműsor feszültsége, ám időnként kicsit vontatottá is tette azt.

A siker titka mindenesetre az lett, hogy az egyre nagyobb kockázatot vállaló versenyző egyre nehezebb kérdéseket kap, és vívódásait, gondolkodásmódját, időnkénti megsemmisülését pedig a kamera közeliben követi le. Az ITV csatorna új tulajdonosa is ezt látta az ötletben, amelyről a két ötletgazda azzal győzte meg, hogy a kocsmakvízek hazájában igenis érdemes kifejleszteni. Végül ezzel a címmel: Ki akar milliomos lenni? (a magyar változat Legyen Ön is milliomos!) futott.

És akkor előkerül Simicska jelzője

A műsorvezető szerepe pedig az a műsorban, hogy a játékost elbizonyítsa a választásában. „Ebben a játékban a műsorvezető - hogy Simicskától idézzek egy szót – alapvetően egy g*ci - véli a műsor magyar arca, a Legyen Ön is milliomost nyolc évig (az angol botrány idején is) itthon vezető Vágó István. - Erre a legpregnánsabb példa az Oscar-díjas Gettómilliomos című film, amelyben az indiai kolléga az abszolút negatív főhős. Ezt a játékot úgy találták ki, hogy a játékvezető aljas legyen. Ugyanis ő az egyetlen akadálya a játékos előremenetelének” – mondja a hvg.hu-nak ma már leginkább DK-s politikusként aktív műsorvezető.

A baljós 2001. szeptember 11. előtti két napban felvett adásban - a vád szerint - Charles Ingram úgy tudott lépésről lépésre előre lépni, hogy hangosan gondolkodott, kimondva mind a négy válaszlehetőséget, és a helyes válasznál a közönség soraiból egy beépített ember (illetve időnként a játékos neje) köhögött, így rávezetve Ingramot, melyiket jelölje meg.

Eddig viszonylag tiszta lenne a kép, ám az nagy kérdés, hogy a beépített ember honnan tudta biztosra a válaszokat. A film nem ad erre magyarázatot, csak sugallja, hogy amikor Ingram sógora időnként kimegy stúdióból, egy kisebb stáb bemondja neki a tutit. De, hogy ezt hogyan érte el, és a csapat honnan tudta a kérdéseket, arra nincs válasz. Pedig a jogszerűtlenség épp ott kezdődne, mint Vágó István mondja, hogy az inkriminált adásban nem egy játékos ült a játékvezetővel szemben, hanem egy egész csapat.

Köhögni szabad

Az ugyanis, hogy köhögnek a stúdióban a nézők, még semmit nem jelent. „Hiszen úgy találták ki a műsort, hogy közönség előtt veszik fel a játékot, és természetesen mindenkinek joga van köhögni. Hogy ezt a köhögést figyelembe veszi-e a játékos, az más kérdés. Nagyra becsülöm Chris Tarrant kollégát (a sorozatban Michael Sheen alakítja, zseniálisan - szerk.), de már akkor úgy ítéltem meg, hogy neki kezelnie kellett volna ezt a műsorban. A rátermett műsorvezető el tudja bizonytalanítani a játékost, akár köhögnek, akár nem köhögnek mögötte.”

Vágó nem zárja ki, hogy a magyar változatban is próbálkoztak ilyesmivel anno, mint mondja, ő sem igen hallotta volna meg a rávezető köhintéseket, de ennek nem is tulajdonít nagy jelentőséget. „Az alapkérdésem az, hogy ha valaki a közönség soraiban különböző jelekkel próbálja befolyásolni a velem szemben ülőt, az miért lenne jobb játékos, mint az, aki a székben ül. És, mint már mondtam, a játékvezetőnek az a feladata, hogy lebeszélje a játékost az egyik válaszról, vagy rábeszélje egy másikra.”

Vágót egyébként rendszeresen azzal vádolták, hogy a válaszok ki voltak írva a képernyőjére. Ezt ő több adásban is látványosan cáfolta, amikor bemutatta, hogy ugyanaz volt az ő monitorára írva, mint a játékoséra. Ezt a filmben is hangsúlyozzák. „De a lényeg az, hogy ha csak annyit tudtam volna, hogy az a, b, c vagy d a helyes válasz, attól még nem tudtam volna elbizonytalanítani a játékost. Ennek a műsorvezetői technikának az a titka, hogy érvekkel kell megpróbálni eltávolítani a játékost a megjelölt választól, nem elég a ’biztos benne?’ típusú vicceskedés.”

Neki ezt a szerepet elég jól sikerült hoznia, ugyanis a nemzetközi mezőnyből a licenszadók őt kiáltották ki a legjobb műsorvezetőnek.

Csalás, de hogyan?

A Kvíz bemutat egy kisebb, megszállott kvízmágusokból álló csapatot, amelyik némi pénzért, a háttérben nagyon is sokat tud segíteni az egyes versenyzőknek a játékba való bekerülésben és magában a játékban is. Illetve, ez utóbbi az, amit egyáltalán nem tisztáz a film: hogyan tudnak az adásban feltett kérdésekre válaszolni azok, akik nincsenek jelen. Mobiltelefont nem vihet be senki a stúdióba, de egyébként is, a 2000-es évek eleji, ma már őskori Nokiákkal nem is igen lehetett volna ezt a gyors információcserét megoldani. A csalás bizonyítását a sorozat elmaszatolja.

Ez még nem lenne baj, mert végigkövetjük a tárgyalást is, ahol az ügyész milliós lopásról beszél, a csatorna a saját maga által összevágott jelenetek alapján állítja a csalás tényét, a vádlottak viszont tagadnak, az ügyvéd pedig nagyon meggyőző érveket vonultat fel a Ingramék mellett.

A széria színészválasztása – leszámítva talán az ITV-nagyvezér alakját – csupa telitalálat, de ebből is kiemelkedik a védőügyvédet játszó Helen McCrory (őt számos film mellékszereplőjeként ismerhetjük, például ő volt Narcissa Malfoy a Harry Potterben, de mostanában talán a legemlékezetesebb szerepe a Peaky Blinders című sorozat Pollyja volt). Annyira logikus, lehengerlő védőbeszédet mond, hogy nem is értjük, végül, miért találja bűnösnek az esküdtszék a vádlottakat. Minket nézőként legalábbis teljesen elbizonytalanít. Bár láttuk előtte a sok gyanús körülményt, a pénzért a játékosokat segítő hálózat működési mechanizmusát, Ingram és családja korábbi próbálkozásait, a legfőbb kérdést zavarosban hagyó történetvezetés és az ügyvédnő beszéde után nem biztos, hogy nem az ártatlanságra szavaztunk volna.

„Tökön szúrom magam”

Vágó István úgy véli, hogy valóban ügyesen érvelt az ügyvéd a filmben. Szerinte attól érdekes a sorozat, hogy nem teszi le a voksát egyik oldal mellett sem, nem mondja meg, kinek van igaza. „Chris Tarrent kollégát rengetegszer kérdezte a brit sajtó, ki is fejtettre, hogy számára egyértelmű volt, csalt Ingram, és csalás áldozata lett ő maga és a műsor is. De ő sem tudta még hitelt érdemlően megfejteni, hogyan csinálták.”

Hogy valami külső segítség volt, az nyilvánvaló Tarrent és Vágó szerint is, és mint tudjuk, az esküdtszék is bűnösnek kiáltotta ki őket.

Vágó emlékeztet arra, hogy a műsorban nincs a válaszadásra megszabva az időkeret, a játékos addig gondolkodik, amíg akar. „Nekem is volt egy idegtépően hosszan gondolkodó partnerem, aki a felvételen több mint másfél órán át hezitált a válaszokon. Akkor mondtam be, ha még sokat gondolkodik, tökön szúrom magam. Azt hittem, hogy majd ezt kivágják, végül benne maradt.” Az adásokat egyébként – mint ahogy ezt is – megszerkesztik, így kerülhetett a nézők elé.

Vágó szerint valami hasonló történhetett a botrányos angol játékban is, volt idejük a segítőknek valahogy megszerezni a helyes válaszokat, amit aztán beköhögtek Ingram fülébe.

A Kvíz egy hihetetlenül izgalmas történetet mesél el, időnként humorral, sok feszültséggel, kiváló színészi alakításokkal, ám pont annyi kérdése marad a harmadik epizód végén is a nézőnek, mint a sorozat elején. És itt nem lehet se telefonos, se telefonos segítséget sem kérni.