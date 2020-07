Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ehhez mondjuk még kell az orosz fogyasztóvédelem engedélye, illetve sok függ attól is, milyen eredménnyel zárul az anyag második tesztje.","shortLead":"Ehhez mondjuk még kell az orosz fogyasztóvédelem engedélye, illetve sok függ attól is, milyen eredménnyel zárul...","id":"20200715_oroszorszag_koronavirus_vakcina_klinikai_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb0a80-7543-49d9-89cf-8c91d6d45dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_oroszorszag_koronavirus_vakcina_klinikai_teszteles","timestamp":"2020. július. 15. 10:33","title":"Oroszország augusztustól a mezei állampolgároknak is beadná saját koronavírus-vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Rengeteget halljuk, hogy a városok és a falvak, vagy épp a nagyvárosok és a vidék ellentéte feloldhatatlan. Sok közgazdász nekiállt kiszámolni, valóban így van-e, vagy csak a politika gerjeszti a feszültségeket. Úgy tűnik, a különbségek léteznek, de eltüntethetők. És persze minél gazdagabb egy ország, annál gyorsabban kell félredobni a sztereotípiát a földeken dolgozó gazdákról.","shortLead":"Rengeteget halljuk, hogy a városok és a falvak, vagy épp a nagyvárosok és a vidék ellentéte feloldhatatlan. Sok...","id":"20200715_varos_videk_mezogazdasag_kozgazdasag_pollitika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb03659a-bf42-48c0-9bbb-de603f8bd36c","keywords":null,"link":"/360/20200715_varos_videk_mezogazdasag_kozgazdasag_pollitika","timestamp":"2020. július. 15. 07:00","title":"Létezik-e város-vidék ellentét, vagy csak a politikusok mondják ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f4968-593f-4c0e-ad69-0182f52b4d3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 63. évében kedd reggel elhunyt Gyekiczki András szociológus, jogász, a Mazsihisz Magyar Zsidóságért díjának kitüntetettje.","shortLead":"Életének 63. évében kedd reggel elhunyt Gyekiczki András szociológus, jogász, a Mazsihisz Magyar Zsidóságért díjának...","id":"20200714_Elhunyt_Gyekiczki_Andras_szociologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f4968-593f-4c0e-ad69-0182f52b4d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6418fc18-0ec7-4f5f-90a7-7ba9d18079e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Elhunyt_Gyekiczki_Andras_szociologus","timestamp":"2020. július. 14. 17:38","title":"Elhunyt Gyekiczki András szociológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek lesznek az ősszel érkező iPhone 12-esek.","shortLead":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek...","id":"20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8195dc-598f-4c6a-93c1-a1df790e9bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","timestamp":"2020. július. 14. 09:03","title":"Hogy milyenek lesznek az iPhone 12-esek a mostaniakhoz képest? Íme egy videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a990d0bd-2ef4-4d8f-926a-3b8bdc293d95","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Külföldön mind népszerűbbek a \"maradék nélkül\" mozgalmak, amelyek célja, hogy akár állatot is, zöldségeket is hulladék nélkül használjanak fel. De miként jutottunk el onnan, hogy egy csirkének a csont kivételével mindenét feldolgozták, addig, hogy sokan ma már csak a mellfilét hajlandóak megenni? Szabó Esztivel, a Felelős Gasztrohős kommunikációs vezetőjével a hulladékmentes étkezésről beszélgettünk, miként arról is, mennyi mindenről nem tudjuk, hogy egyébként ehető.","shortLead":"Külföldön mind népszerűbbek a \"maradék nélkül\" mozgalmak, amelyek célja, hogy akár állatot is, zöldségeket is hulladék...","id":"20200714_szaboeszti_tudatossag_elelmiszer_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a990d0bd-2ef4-4d8f-926a-3b8bdc293d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a84abec-9a5a-4684-8873-889888f0830f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_szaboeszti_tudatossag_elelmiszer_hulladek","timestamp":"2020. július. 14. 16:00","title":"\"Ha fél órán át pucolod a krumplit, jobban odafigyelsz arra, hogy az étel ne menjen a szemétbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bb41f0-f83b-4371-8f55-cb4bfce990e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználói felület, specifikációk – mindezek láthatók azon a videón, amelyik pár nappal megelőzi a Lenovo játékosoknak szánt telefonjának bemutatását.","shortLead":"Felhasználói felület, specifikációk – mindezek láthatók azon a videón, amelyik pár nappal megelőzi a Lenovo...","id":"20200715_lenovo_legion_gamer_telefon_video_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5bb41f0-f83b-4371-8f55-cb4bfce990e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fb1bb3-e9ef-4769-be35-57c115ca1e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_lenovo_legion_gamer_telefon_video_specifikacio","timestamp":"2020. július. 15. 10:03","title":"Androidos telefon sokat játszóknak: kiszivárgott, milyen lesz a Lenovo Legion mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők bevonásával.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők...","id":"20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8144302-be8e-485b-bc4a-0654feba2510","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","timestamp":"2020. július. 13. 21:28","title":"Egészségügyi reform jöhet, kérdőívet kapnak az ellátásban dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok hír, sűrű frissítések, kisebb-nagyobb melléfogások, szürkeség. Egyelőre ez jellemzi a robotok által gyártott híreket.","shortLead":"Sok hír, sűrű frissítések, kisebb-nagyobb melléfogások, szürkeség. Egyelőre ez jellemzi a robotok által gyártott...","id":"202028__szerkesztogep__negybetus_gond__hirstart__robotszoveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5e579a-67e0-4a76-a1f9-6064f72dafb6","keywords":null,"link":"/360/202028__szerkesztogep__negybetus_gond__hirstart__robotszoveg","timestamp":"2020. július. 14. 15:00","title":"Egyelőre nem sikersztori, ha mesterséges intelligencia szerkeszti a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]