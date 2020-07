Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy gyors gyengülés után erősödni kezdett a forint a kamatdöntés után.","shortLead":"Egy gyors gyengülés után erősödni kezdett a forint a kamatdöntés után.","id":"20200721_forint_arfolyam_euro_350","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cefc3bd-ac74-48f9-84c9-282e72cc3059","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_forint_arfolyam_euro_350","timestamp":"2020. július. 21. 17:58","title":"Közel egy hónap után került 350 alá a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kisfaludy-programban nyert a volt fideszes pártpénztárnok 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást.","shortLead":"A Kisfaludy-programban nyert a volt fideszes pártpénztárnok 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást.","id":"20200721_Simicska_Lajos_Kisfaludy_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90307f22-378f-4072-bcc0-0a1178dfbbf5","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_Simicska_Lajos_Kisfaludy_program","timestamp":"2020. július. 21. 12:24","title":"Simicska Lajos cége újra nyert állami pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","shortLead":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","id":"20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aff5dd-8389-41db-b5ab-9e531528bdc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 20. 14:08","title":"Nagyobb lehet a kár a Twitter elleni hackertámadás után, mint elsőre remélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","id":"20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263255ad-ed49-459b-90ec-31a536d2c024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","timestamp":"2020. július. 20. 07:59","title":"Gázolaj után benzin: itt az 507 lóerős új Audi SQ7 és SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bf5183-c7cb-4201-bbfb-3c173876d477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2012 óta mutatott látványos javulás ellenére még mindig az EU hatodik legrosszabb helyén áll Magyarország a nyaralásokban.","shortLead":"A 2012 óta mutatott látványos javulás ellenére még mindig az EU hatodik legrosszabb helyén áll Magyarország...","id":"20200721_nyaralas_szegenyseg_eurostat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94bf5183-c7cb-4201-bbfb-3c173876d477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7083229-aa3e-4936-8457-28edb7731369","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_nyaralas_szegenyseg_eurostat","timestamp":"2020. július. 21. 18:42","title":"A magyarok 41 százaléka nem tud megengedni magának egy egyhetes nyaralást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rahmikulov családhoz került szállodák eddig a Semjén Zsolt svédországi vadászatát is finanszírozó Farkas József érdekeltségében voltak.","shortLead":"A Rahmikulov családhoz került szállodák eddig a Semjén Zsolt svédországi vadászatát is finanszírozó Farkas József...","id":"20200721_rahmikulov_szallodak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5744c0-8479-4904-995d-cfd198d0ecfe","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_rahmikulov_szallodak","timestamp":"2020. július. 21. 10:42","title":"Újabb szállodákhoz jutott a Balaton-parton is terjeszkedő orosz üzleti kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy autómentő állt Kimle mellett az M1-es autópályán, amikor belerohant egy személyautó.","shortLead":"Egy autómentő állt Kimle mellett az M1-es autópályán, amikor belerohant egy személyautó.","id":"20200721_m1_baleset_automento","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4edd2f0-f861-4284-8bf5-cb7dd678ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_m1_baleset_automento","timestamp":"2020. július. 21. 19:25","title":"Autómentőbe rohant egy autó az M1-esen, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","shortLead":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","id":"20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1355780c-82e4-49f3-97ca-64baf8863558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","timestamp":"2020. július. 20. 09:47","title":"Negyedik nap próbálnak megegyezni az EU-csúcs résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]