[{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök sokáig tagadta a járvány súlyosságát. Végül maga is megfertőződött.","shortLead":"A brazil elnök sokáig tagadta a járvány súlyosságát. Végül maga is megfertőződött.","id":"20200722_koronavirus_jarvany_jair_bolsonaro_fertozes_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f788d7ea-9b84-4b66-93a3-0c79562b98cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_koronavirus_jarvany_jair_bolsonaro_fertozes_teszt","timestamp":"2020. július. 22. 18:53","title":"Ismét pozitív lett Bolsonaro koronavírus-tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogerősen megítélt kártérítés kifizetésének június 30. lett volna a határideje a Népszava szerint.","shortLead":"A jogerősen megítélt kártérítés kifizetésének június 30. lett volna a határideje a Népszava szerint.","id":"20200722_gyongyospata_nem_fizetik_ki_a_karteritest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593d9ea8-8b61-4fe5-b97c-b8518293c35f","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_gyongyospata_nem_fizetik_ki_a_karteritest","timestamp":"2020. július. 22. 18:09","title":"Már ki kellett volna fizetni a gyöngyöspatai romák kártérítését, de még mindig nem kaptak semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági szakembernek, hogy belelássanak a rendszer működésébe.","shortLead":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági...","id":"20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d709e4de-232e-4042-b5a2-3a2d114db9a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","timestamp":"2020. július. 23. 15:03","title":"Speciális iPhone-okat oszt ki az Apple, csak néhányan kaphatnak belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja a névváltoztatást.","shortLead":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja...","id":"20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424ce21e-91d8-4161-8183-50f59f7f5cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","timestamp":"2020. július. 24. 06:12","title":"Átneveznék a polgárháborús tábornokokról elnevezett katonai támaszpontokat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Papíron szépen mutat a kormány új korrupcióellenes stratégiája, de a legbeszédesebb az, ami kimaradt belőle. Például a konkrét korrupciós botrányok és azok tanulságai.","shortLead":"Papíron szépen mutat a kormány új korrupcióellenes stratégiája, de a legbeszédesebb az, ami kimaradt belőle. Például...","id":"202030__korrupcioellenes_strategia__visszaeles__atlathatosag__zsebpenzugyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b3b760-695a-4b42-a852-d1c1e228df93","keywords":null,"link":"/360/202030__korrupcioellenes_strategia__visszaeles__atlathatosag__zsebpenzugyek","timestamp":"2020. július. 24. 14:00","title":"Olyan rossz a korrupciós helyzet, hogy a kormány inkább máshogy mérné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86a3358-c4c7-40a9-b572-49dac812fbb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány alatt több időt töltöttünk a közösségi médiában és ennek a nagy nyertesei az állatinfluencerek (gazdái) lehetnek. ","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt több időt töltöttünk a közösségi médiában és ennek a nagy nyertesei az állatinfluencerek...","id":"20200724_Rauntunk_az_emberekre_porognek_a_kutyainfluencerek_Instagramon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e86a3358-c4c7-40a9-b572-49dac812fbb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90853dd-4028-4969-b62a-a281ca169cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Rauntunk_az_emberekre_porognek_a_kutyainfluencerek_Instagramon","timestamp":"2020. július. 24. 14:28","title":"Ráuntunk az emberekre: pörögnek a kutyainfluencerek Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közösen adtak ki a szegedi dékánok és az egyetem orvos – rektora egy állásfoglalást, amelyben a jelenlegi egyetemi struktúra mellett érvelnek. Bár konkrétan nem derül ki, hogy miért van szükség az egyetem jelenlegi, tizenkét karból álló szervezetének a védelmére, de sokan az orvoskar leválasztást emlegetik.","shortLead":"Közösen adtak ki a szegedi dékánok és az egyetem orvos – rektora egy állásfoglalást, amelyben a jelenlegi egyetemi...","id":"20200723_A_szegedi_egyetemi_vezetok_vedenek_az_autonomiajukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0915714d-2685-4100-ad95-4a85ae3e7ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_A_szegedi_egyetemi_vezetok_vedenek_az_autonomiajukat","timestamp":"2020. július. 23. 19:30","title":"A szegedi egyetemi vezetők védenék az autonómiájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb jelentések szerint az Apple már meg is rendelte a beszállítóktól azokat az új típusú (touch integrated, érintésintegrált) OLED kijelzőket, amelyek az iPhone 13-asokba kerülhetnek.","shortLead":"A legújabb jelentések szerint az Apple már meg is rendelte a beszállítóktól azokat az új típusú (touch integrated...","id":"20200722_iphone_13_2020_touch_integrated_oled_panelek_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c469699f-bb9a-4af5-aaac-ffffefefd6ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_iphone_13_2020_touch_integrated_oled_panelek_apple","timestamp":"2020. július. 22. 17:03","title":"Újfajta kijelzőknek köszönhetően lehetnek egészen vékonyak a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]