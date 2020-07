Az 1997-ben alakult közhasznú szervezet arra a tiszteletre méltó feladatra vállalkozik, hogy visszavezesse a fogyatékkal élőket a munka világába. Konkrétan a vendéglátásba, amióta 2007-ben megnyitották első társadalmi vállalkozásként a szekszárdi Ízlelő éttermet, majd éppen egy éve a fővárosban hegyvidéki testvérét. Azoknak ad életesélyt, akik akarnak és képesek dolgozni. Mészáros Andreával, a Kék Madár Alapítvány ügyvezetőjével koccinthatunk a sikereikre: náluk sosem volt gond, hogy kevés a bevethető munkaerő, hanem inkább az, hogy adott helyzetben miként tartsák átmenetileg otthon őket. Embereik nagyon nehezen viselték a pandémia miatti leállást, és akkora volt az érzelmi nyomás az étterem vezetésén, hogy amint lehetett, megszervezték az ételek házhozszállítását.

A szekszárdi után gyorsan kialakult a törzsvendég körük Budapesten. A vendégek pontosan tudják, hol járnak, és kifogástalan minőségű ételre számíthatnak. Már az egy évvel ezelőtti nyitás utáni első napon 124 vendégük volt, és év végére az átlagos napi vendégszám elérte 175-öt. Ezt a lendületet törte meg a vírushelyzet és a korlátozás. A vezetőség úgy döntött, hogy a megváltozott munkaképességű kollégákat otthonaik biztonságában tartják. A többiek továbbra is bejártak dolgozni, és próbálták megmenteni mindenki munkahelyét. Óriási erőbedobással elindították az online rendelést és megszervezték a kiszállítást.

© Facebook

Különösen nehéz időszakon vannak túl, nemcsak anyagilag, ahogy éttermek sora, hanem elsősorban mentálisan. Mészáros Andrea elmondta, volt olyan fogyatékkal élő kollégájuk, aki az otthon töltött idő alatt annyira depresszióssá vált, hogy nem volt hajlandó felöltözni, egy idő után már reggelente felkelni sem. A szülei kétségbe esve kérték az étterem vezetőségétől, hogy legalább néhány órára hadd mehessen be dolgozni. Vállalták azt is, hogy autóval hozzák-viszik, a biztonság érdekében. S néhány nap után visszatért az életkedve, ismét kiegyensúlyozott lett.

© Facebook

Mert az Ízlelő az itt dolgozók számára több és más, mint egy munkahely: önértékelésük színtere, ahol fontos és hasznos munkát végezhetnek.

Ahogy Szekszárdon minden évben, most már Budapesten is készítenek vendégelégedettségi felmérést. A Hegyvidéki Ízlelőről 200-an mondtak véleményt. Az összegzésben kimagasló értéket adtak a kiszolgálás minőségére és az éttermi körülményekre, környezetre, ötös skálán, 4,96 és 4,95 volt az eredmény. Rövidíteni kell viszont a várakozási időt, és figyelni arra, hogy ne fogyjon el nagyon hamar egy-egy népszerű étel.

Többek között a konyhai munka összekovácsolása, majd a mostantól bevezetett, hétvégi a’la carte választék kidolgozása lesz a dolga Náday Egonnak, aki séfként csatlakozott a csapathoz. Korábban a Los Angeles-i Bel Air Hotelben, és az Opus Santa Monica Le Bernardin-i fine dining éttermében is dolgozott. Itt sajátos körülmények és lehetőségek fogadták, de az alapítvány hitvallása szerint ő is vallja, hogy a vendéglátás minősége nem szenvedhet csorbát. Így természetes számára, hogy megtalálja a speciális kommunikáció módját minden munkatársával, például nagyothalló szakács kollégájával is. Folyamatos a személyzet képzése, tréningezése, a szakma jeles képviselői, tapasztalt séfek és mentorok segítik az éttermi munkát.

Most már a hét második felében esténként is nyitva a terasz, és az a’ la carte étlapra felkerültek olyan fogások, mint a mediterrán halleves rákkal és tintahallal, az aludttejes, tárkonyos csirke terrine, a házi miccs, a cserépedényben sült nyulas, póréhagymás pite, a marhapofa perkelt kenyérrel.

Ami a vendégeknek újdonság, az a megváltozott munkaképességű embereknek az életbenmaradás és a fejlődés lehetősége.