Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban is.\r

","shortLead":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban...","id":"20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd95cac8-e9e7-495b-ad52-c8fa49036ac8","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","timestamp":"2020. július. 27. 18:31","title":"Ismét megszökött a brutális olasz medve, Pillangó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint Kanada, Kína, Németország és Dél-Korea példa lehet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint Kanada, Kína, Németország és Dél-Korea példa lehet.","id":"20200727_koronavirus_jarvany_fertozes_hatarzar_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec27b81d-e982-4b6b-aa1f-9870c047016f","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_jarvany_fertozes_hatarzar_who","timestamp":"2020. július. 27. 17:38","title":"WHO: Nem határzár, belső szigor kell a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6827388-58d2-4db7-9384-fd657d99bd21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Horn-kormány munkaügyi minisztere 80 éves volt.","shortLead":"A Horn-kormány munkaügyi minisztere 80 éves volt.","id":"20200727_kosane_kovacs_magda_ep_kepviselo_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6827388-58d2-4db7-9384-fd657d99bd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9851947-5294-4bc1-a9f0-d07d9732f74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_kosane_kovacs_magda_ep_kepviselo_miniszter","timestamp":"2020. július. 27. 11:23","title":"Elhunyt Kósáné Kovács Magda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A morális iránytű hibája lehet az egyik gyanús dolog. A tudomány további szempontokat ad a volt perui magyar nagykövet, Kaleta Gábor botrányának értékeléséhez is.","shortLead":"A morális iránytű hibája lehet az egyik gyanús dolog. A tudomány további szempontokat ad a volt perui magyar nagykövet...","id":"20200727_A_pedofilok_agyaba_probalnak_belelatni_a_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e2ed0e-f3c7-4c89-b6e0-d7b7edc2c6d3","keywords":null,"link":"/360/20200727_A_pedofilok_agyaba_probalnak_belelatni_a_tudosok","timestamp":"2020. július. 27. 15:00","title":"A pedofilok agyába próbálnak belelátni a tudósok, részeredményeik már vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Húsz négyzetméteren égett egy ajkai idősotthon tetőszerkezete.","shortLead":"Húsz négyzetméteren égett egy ajkai idősotthon tetőszerkezete.","id":"20200726_ajka_idosotthon_napelem_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf404a4-e041-4f3a-b00b-64587583a8ec","keywords":null,"link":"/elet/20200726_ajka_idosotthon_napelem_tuz","timestamp":"2020. július. 26. 14:32","title":"Kigyulladt egy ajkai idősotthon tetején a napelem, 45 embernek kellett elhagynia az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d895b-fb3f-43b2-9898-6b4709b4f550","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatnyi tüntetőt letartóztattak Seattle-ben, az eddigi legnagyobb Black Lives Matter tüntetés során. A zavargások során legalább húsz rendőr is megsérült.","shortLead":"Több tucatnyi tüntetőt letartóztattak Seattle-ben, az eddigi legnagyobb Black Lives Matter tüntetés során. A zavargások...","id":"20200726_USA_Seattle_zavargasok_osszecsapasok_rendorseg_Black_Lives_Matter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d895b-fb3f-43b2-9898-6b4709b4f550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb7945d-8eaf-473c-942f-f82a8c3e7279","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_USA_Seattle_zavargasok_osszecsapasok_rendorseg_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. július. 26. 14:55","title":"Elszabadultak az indulatok Seattle-ben, tucatjával viszik be a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyében másodfokú riasztást adott ki a felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több megyében másodfokú riasztást adott ki a felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200726_idojaraselorejelzes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat_OMSZ_meteorologia_riasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c24e3b-8ff1-4d17-8b5d-dc00e6f272a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_idojaraselorejelzes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat_OMSZ_meteorologia_riasztas","timestamp":"2020. július. 26. 15:35","title":"Felhőszakadás és zivatarveszély miatt adott ki riasztást az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b52bd6-d622-4bec-8e66-a913a28f9277","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óriási a kár a világ leggazdagabb élővilágú térségében.","shortLead":"Óriási a kár a világ leggazdagabb élővilágú térségében.","id":"20200727_Egyre_tobb_erdotuz_pusztit_Pantanalban_a_vilag_legnagyobb_tropusi_mocsarvilagaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b52bd6-d622-4bec-8e66-a913a28f9277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74890b7d-d3ec-4ea6-a75d-05540a9f9fe9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_Egyre_tobb_erdotuz_pusztit_Pantanalban_a_vilag_legnagyobb_tropusi_mocsarvilagaban","timestamp":"2020. július. 27. 11:14","title":"Egyre több erdőtűz pusztít a világ legnagyobb trópusi mocsárvilágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]