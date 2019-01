Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak egyike szúrt, a két másik pedig ütötte-verte a sértettet. ","shortLead":"A vádlottak egyike szúrt, a két másik pedig ütötte-verte a sértettet. ","id":"20190129_Vadat_emeltek_a_2017es_majalison_kessel_boxerrel_viperaval_tamado_tarsasag_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864740ec-1776-4ea9-89ac-9aa10eba095d","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Vadat_emeltek_a_2017es_majalison_kessel_boxerrel_viperaval_tamado_tarsasag_ellen","timestamp":"2019. január. 29. 09:06","title":"Vádat emeltek a 2017-es majálison késsel, boxerrel, viperával támadó társaság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","shortLead":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","id":"20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180c58cd-18b3-4e22-b6d9-309e2ae18b0d","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","timestamp":"2019. január. 29. 16:58","title":"Videó: Lefejelte az ellenfél edzőjét a Lucca trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ab0df-0fb7-4c6e-b489-594423d6ad1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó ikonikus sportkocsija egy limitált szériás különkiadást kapott. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó ikonikus sportkocsija egy limitált szériás különkiadást kapott. ","id":"20190130_igy_unneplik_a_gyori_audi_tt_20_szuletesnapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=922ab0df-0fb7-4c6e-b489-594423d6ad1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8322e464-8d0a-40b0-b113-bbcd804793a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_igy_unneplik_a_gyori_audi_tt_20_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 30. 08:21","title":"Így ünneplik a győri Audi TT 20. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes szabadalmi kérvényt nyújtott be nemrég a kínai Oppo nevű cég, ami egy ügyes húzással tüntetné el a felhasználó elől a kijelző kameralyukát.","shortLead":"Egy érdekes szabadalmi kérvényt nyújtott be nemrég a kínai Oppo nevű cég, ami egy ügyes húzással tüntetné el...","id":"20190129_oppo_lyukasztott_kijelzos_mobil_kameralyuk_kamera_alkalmazas_ikonja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e50fb6-60ee-45e4-9b44-10f9f92e5ab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_oppo_lyukasztott_kijelzos_mobil_kameralyuk_kamera_alkalmazas_ikonja","timestamp":"2019. január. 29. 09:03","title":"Érdekes telefonképernyővel jönne ki az Oppo, egy ikonba csomagolnák a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e35eaa8-0f48-4842-90a6-4ee482953b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet több helyen 10 fok fölé emelkedik majd.","shortLead":"A hőmérséklet több helyen 10 fok fölé emelkedik majd.","id":"20190129_Tavaszias_ido_koszont_be_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e35eaa8-0f48-4842-90a6-4ee482953b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de565bf6-5e69-4dc5-b84b-5699c9c00048","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Tavaszias_ido_koszont_be_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 29. 06:14","title":"Tavaszias idő köszönt be a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71996e16-e04c-4e5e-8082-3cd3b44e9bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lyons családot vasárnap délután érte a nem túl kellemes meglepetés: a Nest biztonsági kamerája megszólalt, és azt mondta, rakétatámadás indult Amerika ellen.","shortLead":"Az amerikai Lyons családot vasárnap délután érte a nem túl kellemes meglepetés: a Nest biztonsági kamerája megszólalt...","id":"20190130_nest_biztonsagi_kamera_eszak_korea_raketatamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71996e16-e04c-4e5e-8082-3cd3b44e9bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50b3b99-9610-4c52-bd6e-1fdde9b39473","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_nest_biztonsagi_kamera_eszak_korea_raketatamadas","timestamp":"2019. január. 30. 13:03","title":"A szívbajt hozta egy amerikai családra a házuk biztonsági kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kormányhivatal is vizsgálja a túlóratörvényt tiltó önkormányzati határozatokat.","shortLead":"Három kormányhivatal is vizsgálja a túlóratörvényt tiltó önkormányzati határozatokat.","id":"20190130_A_kormanyhivatalok_szerint_jogserto_lehet_a_tuloratorveny_elleni_hatarozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7fd174-dda8-4e74-b259-b8dedc3b6df1","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_kormanyhivatalok_szerint_jogserto_lehet_a_tuloratorveny_elleni_hatarozat","timestamp":"2019. január. 30. 09:57","title":"A kormányhivatalok szerint jogsértő lehet a túlóratörvény elleni határozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek hódításba, de idővel más piacokon is felbukkanhatnak majd. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek...","id":"20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6acf7-7158-4374-a93a-bf6926fcc3c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","timestamp":"2019. január. 28. 20:33","title":"Megjöttek a Samsung új, pénztárcabarát telefonjai: itt az M10 és M20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]