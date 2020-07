Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-Dunántúl Európa 25 legrosszabb helyzetű régiója között van a hepatitis miatti halálesetek arányában, de az egész ország mutatói rosszak.","shortLead":"A Dél-Dunántúl Európa 25 legrosszabb helyzetű régiója között van a hepatitis miatti halálesetek arányában, de az egész...","id":"20200728_hepatitis_halal_eurostat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f70b8d1-bb2f-414c-901e-93a6b4ca62da","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_hepatitis_halal_eurostat","timestamp":"2020. július. 28. 10:52","title":"Csak három ország van Európában, ahol többen halnak meg hepatitis miatt, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e tevékenységet pedig jövőre is folytatják: egy kiszivárgott jelentés szerint az UFO-kutató kormányügynökség megkapta a szenátusi hozzájárulást, amely anyagilag is támogatja a programot. A csoport egyesek szerint bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy nem vagyunk egyedül.","shortLead":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e...","id":"20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758047ee-9eb7-4ce4-8204-3c8968a9b20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","timestamp":"2020. július. 27. 08:03","title":"Állítják: Amerika nem állt le az UFO-kutatással, és találtak is valami furcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legnagyobb bevételt termelő cégét most vezette be a hazai piacra.","shortLead":"A legnagyobb bevételt termelő cégét most vezette be a hazai piacra.","id":"202030_dr_lenkei_clean_food_ebbenvan_avitamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c54efb-9710-4388-bf53-b61927d3cf4d","keywords":null,"link":"/360/202030_dr_lenkei_clean_food_ebbenvan_avitamin","timestamp":"2020. július. 27. 12:00","title":"Szcientológiában és vitaminokban utazik az egészségipari nagyvállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24830bc7-bf82-4b00-a5e0-54930acbf32e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legkisebb négy, a legnagyobb több mint öt kilót nyom már most. És még csak négyhetesek.","shortLead":"A legkisebb négy, a legnagyobb több mint öt kilót nyom már most. És még csak négyhetesek.","id":"20200727_Harom_feher_oroszlan_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24830bc7-bf82-4b00-a5e0-54930acbf32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf0fc1-352d-40e1-8efc-4f23277c0653","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Harom_feher_oroszlan_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","timestamp":"2020. július. 27. 16:59","title":"Három fehér oroszlán született a Nyíregyházi Állatparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83093d62-6b28-4652-b222-00669238e094","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az vagy, amit megeszel – szól egy elcsépelt mondás. Ha ez így van, akkor az ellenkező végén is stimmelnie kell a dolognak, gondolhatta Saer Samanipour vegyész, az Amszterdami Egyetem tanársegédje.","shortLead":"Az vagy, amit megeszel – szól egy elcsépelt mondás. Ha ez így van, akkor az ellenkező végén is stimmelnie kell...","id":"202030_szociologia_szennyvizzel_piszkosul_jo_otlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83093d62-6b28-4652-b222-00669238e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941b0867-ac53-4214-9965-435608f154d4","keywords":null,"link":"/360/202030_szociologia_szennyvizzel_piszkosul_jo_otlet","timestamp":"2020. július. 28. 10:00","title":"Egészen váratlan dolgokat is elárul rólunk a szennyvizünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tanulmányban 299 miniszter testtömegindexét vetették össze az adott ország korrupciós mutatóival.

","shortLead":"Egy tanulmányban 299 miniszter testtömegindexét vetették össze az adott ország korrupciós mutatóival.

","id":"20200727_Osszefugges_lehet_a_politikusok_elhizasa_es_a_korrupcio_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70258bfb-bd8b-4d7a-93c0-58532d18d1fe","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Osszefugges_lehet_a_politikusok_elhizasa_es_a_korrupcio_kozott","timestamp":"2020. július. 27. 20:47","title":"Összefüggés lehet a politikusok elhízása és a korrupció között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újságírókat toboroz az Index, Orbán Tiborcznál nyaral, Somogyban gondokat okozott a villámárvíz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újságírókat toboroz az Index, Orbán Tiborcznál nyaral, Somogyban gondokat okozott a villámárvíz. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200727_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamra_figyelmeztet_Lazar_Janos_ma_elnok_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b77fc-cfe0-4534-b3e3-df56d861d16c","keywords":null,"link":"/360/20200727_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamra_figyelmeztet_Lazar_Janos_ma_elnok_lehet","timestamp":"2020. július. 27. 08:00","title":"Radar360: Merkely a második hullámra figyelmeztet, Lázár János ma elnök lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d7c82a-4540-4400-b65d-924461f0772a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét országban kell elég aláírást összegyűjteni a regionális autonómiáról szóló petícióhoz, de Magyarországon, Szlovákián és Románián kívül egy hely sincs, ahol a küszöb negyedét elérték volna.","shortLead":"Hét országban kell elég aláírást összegyűjteni a regionális autonómiáról szóló petícióhoz, de Magyarországon...","id":"20200728_Renee_Zellweger_szekely_peticio_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d7c82a-4540-4400-b65d-924461f0772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9509094f-d70d-495a-b31c-c319dc061a79","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Renee_Zellweger_szekely_peticio_kampany","timestamp":"2020. július. 28. 08:16","title":"Renée Zellwegert is bevonnák a székely petíció kampányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]