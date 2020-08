Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac01049-12c6-4daf-b9f2-381830121420","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":" Az ózon magas koncentrációja miatt tizenhat település levegője kifogásolt - olvasható a tisztifőorvosi Facebook-oldalon.","shortLead":" Az ózon magas koncentrációja miatt tizenhat település levegője kifogásolt - olvasható a tisztifőorvosi...","id":"20200801_Ismet_sok_telepulesen_rossz_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac01049-12c6-4daf-b9f2-381830121420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1df5fa-752c-4cf1-8526-71675aef86b3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200801_Ismet_sok_telepulesen_rossz_a_levego","timestamp":"2020. augusztus. 01. 12:20","title":"Ismét sok településen rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e7af6a-6e82-448b-a014-05ae60381c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudatos támadássorozat vezetett odáig, hogy az Index szerkesztősége szinte egy emberként mondta azt, hogy elég volt, felállnak és távoznak a laptól. Erről szól a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja a héten.","shortLead":"Tudatos támadássorozat vezetett odáig, hogy az Index szerkesztősége szinte egy emberként mondta azt, hogy elég volt...","id":"20200801_Az_Indexrol_a_Fulkeben_Orban_merhetetlen_cinizmusa_mutatkozik_meg_a_tortentekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13e7af6a-6e82-448b-a014-05ae60381c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af436b82-8a8e-4ab1-bea3-ff3905a2d8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Az_Indexrol_a_Fulkeben_Orban_merhetetlen_cinizmusa_mutatkozik_meg_a_tortentekben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:00","title":"Az Indexről a Fülkében: Orbán mérhetetlen cinizmusa mutatkozik meg a történtekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d0726d4-3a28-44a6-bf47-a92537ac88a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt olasz belügyminiszter szerint kormánytöbbség politikai perekkel akarja gyengíteni őt és a jobboldalt.","shortLead":"A volt olasz belügyminiszter szerint kormánytöbbség politikai perekkel akarja gyengíteni őt és a jobboldalt.","id":"20200730_Matteo_Salvini_mentelmi_jog_Open_Arms","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d0726d4-3a28-44a6-bf47-a92537ac88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741d5e6-130e-4541-bf0d-cab33cece4c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_Matteo_Salvini_mentelmi_jog_Open_Arms","timestamp":"2020. július. 30. 20:10","title":"Megvonták Matteo Salvini mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"\"Ami pedig a TikTokot illeti, betiltjuk az Egyesült Államokban. Megvan hozzá a felhatalmazásom. Szombaton aláírom (az erről szóló dekrétumot)\" - mondta Donald Trump az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén helyi idő szerint péntek este újságíróknak, útban Floridából hazafelé.","shortLead":"\"Ami pedig a TikTokot illeti, betiltjuk az Egyesült Államokban. Megvan hozzá a felhatalmazásom. Szombaton aláírom (az...","id":"20200801_A_TikTok_csak_akkor_maradhat_az_USAban_ha_egy_amerikai_ceg_felvasarolja_az_ottani_leanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d70367-59bc-4687-8240-501b49b8ab39","keywords":null,"link":"/kkv/20200801_A_TikTok_csak_akkor_maradhat_az_USAban_ha_egy_amerikai_ceg_felvasarolja_az_ottani_leanyt","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:28","title":"A TikTok csak akkor maradhat az USA-ban, ha egy amerikai cég felvásárolja az ottani leányvállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40777b2-48c6-4736-8a44-e849616adf55","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hosszú lejáratú keretszerződést írt alá a Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft.","shortLead":"Hosszú lejáratú keretszerződést írt alá a Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft.","id":"20200730_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_hitel_luxusszallo_Szantod_Appeninn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c40777b2-48c6-4736-8a44-e849616adf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83870aad-5fd6-40ab-8cda-5169948311c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200730_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_hitel_luxusszallo_Szantod_Appeninn","timestamp":"2020. július. 30. 20:31","title":"A Nemzetközi Beruházási Bank milliárdos hiteléből épül luxusszálló Szántódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735eeee7-c681-4606-905c-cf846b10fe33","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírusos Sergio Pérez helyére kellett beugrania az utolsó pillanatban.","shortLead":"A koronavírusos Sergio Pérez helyére kellett beugrania az utolsó pillanatban.","id":"20200801_Elkepeszto_24_oraja_volt_Nico_Hulkenbergnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735eeee7-c681-4606-905c-cf846b10fe33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0422a1-a8ba-405b-a605-1f8e4401f270","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Elkepeszto_24_oraja_volt_Nico_Hulkenbergnek","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:05","title":"Elképesztő 24 órája volt Nico Hülkenbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanfolyamok egy hónaposak lesznek, az őrök szeptember 1-jén állhatnak munkába.","shortLead":"A tanfolyamok egy hónaposak lesznek, az őrök szeptember 1-jén állhatnak munkába.","id":"20200730_Pedagogia_pszichologia_konfliktuskezeles_kepzes_iskolaor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84188464-9b30-4aca-8a14-b854fa24d3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Pedagogia_pszichologia_konfliktuskezeles_kepzes_iskolaor","timestamp":"2020. július. 30. 16:59","title":"120 órás tanfolyamon képzik az iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az „új jobboldalnak” egyetlen célja van, hogy igazolja Orbán Viktor politikáját, amely távol áll a hagyományos konzervatív értékektől. Ezért történhet meg az, hogy a „ballib” értelmiség mellett egy ideje a konzervatívokat is igyekszik levadászni. ","shortLead":"Az „új jobboldalnak” egyetlen célja van, hogy igazolja Orbán Viktor politikáját, amely távol áll a hagyományos...","id":"202031__fideszarvak__megcsufolt_konzervativizmus__farizeustempo__igazodasi_kenyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819eca59-ff85-46a1-a0b1-1b2fb8595a62","keywords":null,"link":"/360/202031__fideszarvak__megcsufolt_konzervativizmus__farizeustempo__igazodasi_kenyszer","timestamp":"2020. július. 31. 07:00","title":"Nyírják a kritikus konzervatívokat a Fidesz kultúrharcosai, és már egymást is ekézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]