Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200801_Naponta_tobb_szaz_uj_fertozott_van_a_nyugatbalkani_orszagokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bd2a46-82c9-49d4-bb32-f567af34f721","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Naponta_tobb_szaz_uj_fertozott_van_a_nyugatbalkani_orszagokban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:45","title":"Naponta több száz új fertőzött van a nyugat-balkáni országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok azt kérik, még véletlenül se ültessék el a kéretlenül kapott magokat.","shortLead":"A hatóságok azt kérik, még véletlenül se ültessék el a kéretlenül kapott magokat.","id":"20200801_Gyanus_kinai_magok_erkeznek_az_amerikaiak_postaladaiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128bdf65-f806-4772-ab05-091ffe792751","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Gyanus_kinai_magok_erkeznek_az_amerikaiak_postaladaiba","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:28","title":"Gyanús kínai magok érkeznek az amerikaiak postaládáiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is növekvő ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, szombatra ismét csaknem 1200 új beteget azonosítottak, az igazolt fertőzöttek száma már meghaladta a 71 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból.","shortLead":"Továbbra is növekvő ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, szombatra ismét csaknem 1200 új beteget...","id":"20200801_Ukrajnaban_mar_a_jarvany_masodik_hullama_fertoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77de946-827f-4cda-811c-43f9f421bd7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Ukrajnaban_mar_a_jarvany_masodik_hullama_fertoz","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:23","title":"Ukrajnában már a járvány második hulláma fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt szeretné, hogy a személyes profilok felfüggesztésének felülvizsgálata legyen magyar kompetencia.","shortLead":"Azt szeretné, hogy a személyes profilok felfüggesztésének felülvizsgálata legyen magyar kompetencia.","id":"20200801_Peterfalvi_Attila_Facebooktorvenyt_ker_a_kormanytol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8622d75-4db1-448b-9e13-9f593f9ceb43","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Peterfalvi_Attila_Facebooktorvenyt_ker_a_kormanytol","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:58","title":"Péterfalvi Attila Facebook-törvényt kér a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerb járványszakértő szerint most egyáltalán nem lankadhat a figyelem, az előírásokat pedig mindenkinek be kell tartania.","shortLead":"A szerb járványszakértő szerint most egyáltalán nem lankadhat a figyelem, az előírásokat pedig mindenkinek be kell...","id":"20200802_szerbia_fertozottek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ee57b1-5bbf-4253-8454-aab3ae3e9b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_szerbia_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 02. 10:22","title":"Jó hírek Szerbiából: folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérőjét, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj...","id":"20200801_Nincs_meglepetes_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Brit_Nagydijon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28a0fc8-cfcf-4f4b-abc6-d8207cf5d81b","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Nincs_meglepetes_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Brit_Nagydijon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:07","title":"Nincs meglepetés: Hamilton indulhat az élről a Brit Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás, Zsámbéki Gábor mellett Gáspár Máté is otthagyja az intézményt.\r

\r

","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás...","id":"20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810a2858-fc13-46ac-9008-0f72d29b54a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:53","title":"Erőszakos térfoglalásról beszélnek, újabb oktató mondott le, miután kiderült, hogy Vidnyánszky veszi át a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e26924-7ea3-40a9-9e2d-022ba6aed61d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Élelmiszeripar, nagyüzemi állattartás, divat és klímaváltozás: összegyűjtöttük az elmúlt időszak legnagyobb hatású, fenntarthatósággal (vagy éppen fenntarthatatlansággal) kapcsolatos dokumentumfilmjeit és sorozatait. ","shortLead":"Élelmiszeripar, nagyüzemi állattartás, divat és klímaváltozás: összegyűjtöttük az elmúlt időszak legnagyobb hatású...","id":"20200801_fenntarthatosag_dokumentumfilmek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e26924-7ea3-40a9-9e2d-022ba6aed61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1faacc7-f8e4-42a1-a045-b1b218e24e08","keywords":null,"link":"/zhvg/20200801_fenntarthatosag_dokumentumfilmek","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:00","title":"Ezeket a dokumentumfilmeket nézze meg, ha érdekli, mi mindennel pusztítjuk a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]