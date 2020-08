Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","shortLead":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","id":"20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844cbb3c-1597-4aad-adb0-452cf6ccd08e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:17","title":"Orbán Viktor portréi borítják a Kétfarkú plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","id":"20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f2ed4-e5fb-4afc-a2c8-bd197dc0167a","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:12","title":"Letarolta a vihar Bács-Kiskunt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f0357-8a7e-4f6d-8d4b-4d1d222a1e63","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fiúk akkor mentek be az üdülőbe, amikor az amerikai elnök nem volt ott.","shortLead":"A fiúk akkor mentek be az üdülőbe, amikor az amerikai elnök nem volt ott.","id":"20200806_Kalasnyikov_loszer_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991f0357-8a7e-4f6d-8d4b-4d1d222a1e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22977e5c-d881-4525-b604-ce3c49269b28","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_Kalasnyikov_loszer_Donald_Trump","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:55","title":"Kalasnyikovval és lőszerekkel mászott be három tizenéves Donald Trump nyaralójának kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d77239c-95ea-4fe5-ac02-7b721f8b5b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül szabjon ki a piroson áthajtó, majd a rendőröknek ellenálló nőre felfüggesztett börtönbüntetést.","shortLead":"Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül szabjon ki a piroson áthajtó, majd a rendőröknek...","id":"20200805_vademeles_Bartok_Bela_ut_biciklis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d77239c-95ea-4fe5-ac02-7b721f8b5b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880153b4-e17a-439c-a189-320d6e2e77da","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vademeles_Bartok_Bela_ut_biciklis","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:45","title":"Vádat emeltek a Bartók Béla úton megbilincselt biciklissel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális térben rendeznek. Megmutatjuk, hogyan követheti nyomon ön is az eseményeket.","shortLead":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális...","id":"20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca821c1-7c61-4e62-a9a7-4b359bcb9140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:03","title":"Pár kattintással ön is élőben nézheti a Samsung mai nagy bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átfogó elemzésből tisztán látni, milyen hatása volt a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozásoknak a világ internetes hálózatára.","shortLead":"Egy átfogó elemzésből tisztán látni, milyen hatása volt a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozásoknak a világ...","id":"20200805_magyarorszag_koronavirus_karanten_netkapcsolat_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27bd2e5-b8f7-4dde-910b-8c7d752b7af0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_magyarorszag_koronavirus_karanten_netkapcsolat_internet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:33","title":"Magyarországon is lelassult kicsit a net a karanténidőszak alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 41 ezer tesztet végeztek el a török egészségügyi ellátásban.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 41 ezer tesztet végeztek el a török egészségügyi ellátásban.","id":"20200804_Franciaorszagban_Torokorszagban_es_Gorogorszagban_is_nott_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20febf1f-c734-4ddb-9483-b0deae392ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_Franciaorszagban_Torokorszagban_es_Gorogorszagban_is_nott_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:47","title":"Franciaországban, Törökországban és Görögországban is nőtt az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb853ba6-b9e8-43f7-9ef9-925854adf28f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rizs jobban elraktározza a szervetlen arzént, mint más gabonafélék, és a talajból, de vízfolyáson keresztül is belekerülhet.","shortLead":"A rizs jobban elraktározza a szervetlen arzént, mint más gabonafélék, és a talajból, de vízfolyáson keresztül is...","id":"20200805_Sulyos_sziv_es_errendszeri_megbetegedeseket_okozhat_ha_tul_sok_riszt_fogyasztunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb853ba6-b9e8-43f7-9ef9-925854adf28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f27421-ee16-46e0-b074-cc23f1b76dd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200805_Sulyos_sziv_es_errendszeri_megbetegedeseket_okozhat_ha_tul_sok_riszt_fogyasztunk","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:11","title":"Súlyos szív- és érrendszeri megbetegedéseket okozhat a rizsben lévő arzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]