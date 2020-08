Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aee4b27a-b892-4d4d-ad0b-20bd4a82b23f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merdan Ghappar egy üres szobába bezárva, leláncolva ül, miközben kintről a kínai állami propaganda visszhangzik a hangszórókból.","shortLead":"Merdan Ghappar egy üres szobába bezárva, leláncolva ül, miközben kintről a kínai állami propaganda visszhangzik...","id":"20200805_Meg_az_ujgur_modelleket_is_mostoha_korulmenyek_kozott_tartjak_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee4b27a-b892-4d4d-ad0b-20bd4a82b23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c6083b-7899-4e61-8cb8-dbed296d06b1","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Meg_az_ujgur_modelleket_is_mostoha_korulmenyek_kozott_tartjak_Kinaban","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:37","title":"Kikerült a BBC-hez egy videó arról, hogyan raboskodik egy ujgur férfimodell a lágerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913bad15-8da2-452d-be22-f4d3082d96d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenötödik epizódjánál tart a rendőrség civil autóból felvett videósorozata.","shortLead":"Tizenötödik epizódjánál tart a rendőrség civil autóból felvett videósorozata.","id":"20200805_szabalytalan_elozeseket_gyujtotte_most_ossze_videojaban_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=913bad15-8da2-452d-be22-f4d3082d96d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46efe40c-eb72-4dd3-b281-1fed0fd9ec5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_szabalytalan_elozeseket_gyujtotte_most_ossze_videojaban_a_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:25","title":"A rendőrség most a szabálytalan előzésekből nyújt át egy csokorra valót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan átszabta otthoni vezetékes szolgáltatásainak kínálatát a Vodafone. A Vodafone Home néven futó ajánlatcsomag az első, melyet már kifejezetten a mobil- és vezetékes szolgáltatások egységének jegyében dolgozott ki a UPC hálózatát korábban felvásárló vállalat.","shortLead":"Alaposan átszabta otthoni vezetékes szolgáltatásainak kínálatát a Vodafone. A Vodafone Home néven futó ajánlatcsomag...","id":"20200805_vodafone_home_otthoni_szolgaltatasok_tv_1000_mbps_internet_kedvezmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a285ea-6370-4901-b768-3f73be92451c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_vodafone_home_otthoni_szolgaltatasok_tv_1000_mbps_internet_kedvezmenyek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:33","title":"Teljesen megújította szolgáltatásait a Vodafone, itt az 1000 Mbit/s internet és a Vodafone TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun világrekordját. Az orosz kiberbiztonsági vállalat szerint ez jól mutatja, hogy nem szükséges kikapcsolni a vírusvédelmet még akkor sem, amikor minden erőforrásra szükség van egy grafikailag igényes program futtatásához. Sőt, kifejezetten érdemes lehet közben bekapcsolva hagyni.","shortLead":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun...","id":"20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a33c27-f23f-4d84-a384-61e7ff938d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:03","title":"Bekapcsolva maradjon-e a vírusirtó, amikor játszunk a számítógépen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek, akik körül azonnal megnő a pénzfelhajtó erő. Újabb innovatív iparág került a kormánykörök tömegvonzásába.","shortLead":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem...","id":"202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b654ac-6dd1-4a96-be2a-ab0d5d8e20ed","keywords":null,"link":"/360/202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:00","title":"A hazai légiiparban is kifejlesztik a kormánybarát-felismerő rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17aa242-e9c0-4453-beab-da12d6bd8f75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak munkahelyek, ahol a dolgozók beszélgetnek a fizetésükről, máshol nem kerül ez szóba, de az is megesik, hogy a munkaszerződés tiltja, hogy el lehessen árulni, ki mennyit keres. Az Adózóna ennek a jogi tudnivalóit foglalta össze.","shortLead":"Vannak munkahelyek, ahol a dolgozók beszélgetnek a fizetésükről, máshol nem kerül ez szóba, de az is megesik...","id":"20200805_fizetes_adozona_munkahely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a17aa242-e9c0-4453-beab-da12d6bd8f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61266c-307b-446f-a183-c06371ebb77b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_fizetes_adozona_munkahely","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:07","title":"Megtilthatja-e a munkaadó, hogy a dolgozók elárulják, mekkora a fizetésük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef935288-c737-4275-8312-2ddfca31b92c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan legalább 78 halottról lehet tudni a bejrúti robbanások után, de a Vöröskereszt állítja, száznál biztosan több áldozat van.","shortLead":"Hivatalosan legalább 78 halottról lehet tudni a bejrúti robbanások után, de a Vöröskereszt állítja, száznál biztosan...","id":"20200805_Voroskereszt_bejrut_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef935288-c737-4275-8312-2ddfca31b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3319db4-01f1-489e-83de-78df16dfdef5","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_Voroskereszt_bejrut_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:26","title":"A Vöröskereszt szerint száznál is több áldozata van a bejrúti robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor nem eléggé fertőtlenítik a kórházakat, gyakran a betegeknek kell bevinniük az alapvető egészségügyi cikkeket, és nem jól különítik el a koronavírusfertőzés-gyanús eseteket a többiektől – írja a HRW a hazai kórházhelyzetről. Arra is figyelmeztettek: eddig viszonylag könnyen megúsztuk a járványt, de amilyen az egészségügy helyzete, nagy változásokra van szükség, hogy a jövőben se legyenek nagyobb bajok.","shortLead":"Sokszor nem eléggé fertőtlenítik a kórházakat, gyakran a betegeknek kell bevinniük az alapvető egészségügyi cikkeket...","id":"20200805_Human_Rights_Watch_egeszsegugy_hianyossagai_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6fa39e-ec04-4e01-9ccc-311b0427ad6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Human_Rights_Watch_egeszsegugy_hianyossagai_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:28","title":"Human Rights Watch: Életeket veszélyeztetnek az egészségügy hiányosságai Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]