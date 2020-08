Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árbevételi rekordot ért el a Nehéz Kő Kft, de ez nem fialt rekord osztalékot Orbán Győzőnek.","shortLead":"Árbevételi rekordot ért el a Nehéz Kő Kft, de ez nem fialt rekord osztalékot Orbán Győzőnek.","id":"20200808_Orban_Gyozo_cegenek_meg_sose_volt_ilyen_jo_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8735afe2-b648-48f7-b152-746f33c7b5b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Orban_Gyozo_cegenek_meg_sose_volt_ilyen_jo_eve","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:16","title":"Orbán Győző cégének még sose volt ilyen jó éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica neve Tzatziki.","shortLead":"A cica neve Tzatziki.","id":"20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c005b470-49de-45c6-9de6-44a50a0b885d","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:20","title":"Karácsony Gergely a cicáját promózza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","shortLead":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","id":"202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b41d92-8fd5-4bbe-bdaf-571c67009c93","keywords":null,"link":"/360/202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:00","title":"Búcsú a Hollywoodban legangolabb, Angliában leghollywoodibb rendezőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az arabica kávé jóval olcsóbb lett, a robusta azonban tartja az árát. Az ok? A koronavírus.","shortLead":"Miközben az arabica kávé jóval olcsóbb lett, a robusta azonban tartja az árát. Az ok? A koronavírus.","id":"20200809_Olcsobb_lett_kave_a_koronavirus_miatt_de_ezt_a_penztarcaja_sajnos_nem_fogja_megerezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa29b1c4-afdb-4e3b-8aa6-c65527b6cd37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Olcsobb_lett_kave_a_koronavirus_miatt_de_ezt_a_penztarcaja_sajnos_nem_fogja_megerezni","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:08","title":"Olcsóbb lett kávé a koronavírus miatt, de ezt a pénztárcája sajnos nem fogja megérezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c11c5-d564-4800-a7f9-745321708d45","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány első hullámának elültével a vártnál gyorsabban kezdődött meg a belföldi turizmus talpra állása, ám a kedvező folyamatok inkább a vidéki városokat jellemzik. Budapesten addig nem lesz látványos a javulás, amíg vissza nem térnek a külföldi turisták. ","shortLead":"A koronavírus-járvány első hullámának elültével a vártnál gyorsabban kezdődött meg a belföldi turizmus talpra állása...","id":"202032__eledezo_turizmus__felemas_kep__viharfelhok_ahorizonton__felig_telt_pohar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15c11c5-d564-4800-a7f9-745321708d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4693a4f0-3808-4dda-8796-5323c745af12","keywords":null,"link":"/360/202032__eledezo_turizmus__felemas_kep__viharfelhok_ahorizonton__felig_telt_pohar","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:00","title":"Éledezik a hazai idegenforgalom, de külföldi turisták nélkül csak félig teli a pohár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"","category":"itthon","description":"Vasárnapra virradóra nem halt meg koronavírusos beteg.","shortLead":"Vasárnapra virradóra nem halt meg koronavírusos beteg.","id":"20200809_43_uj_koronavirus_fertozottet_talaltak_itthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6016ac-0fda-41ef-a571-31336bbfd811","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_43_uj_koronavirus_fertozottet_talaltak_itthon","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:29","title":"43 új koronavírus-fertőzöttet találtak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapítványnak hamarosan el kellene költöznie az Alkotmány utcából, de felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be ez ügyben a Kúriához.","shortLead":"Az alapítványnak hamarosan el kellene költöznie az Alkotmány utcából, de felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be...","id":"20200807_Segitseget_ker_a_Politikatorteneti_Intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9aef04-4ad9-4832-9b81-a7c5713c4255","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Segitseget_ker_a_Politikatorteneti_Intezet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:31","title":"Segítséget kér a Politikatörténeti Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi színház alapító-igazgatója a Facebookra írt egy elképezelt párbeszédet közte és a „Vidnyánszky-pápa” között.\r

\r

","shortLead":"A szombathelyi színház alapító-igazgatója a Facebookra írt egy elképezelt párbeszédet közte és a „Vidnyánszky-pápa”...","id":"20200808_Jordan_Tamas_A_mai_szinhazi_eletunk_papaja_Vidnyianszky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b81a0-e9cc-410a-b6be-91a65615a61e","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Jordan_Tamas_A_mai_szinhazi_eletunk_papaja_Vidnyianszky","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:06","title":"Jordán Tamás: „Vidnyánszky, a mi pápánk, kételyek nélkül él”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]