[{"available":true,"c_guid":"79c8020a-c5f4-4a23-a0b7-34036ab25c24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ahol kevesebb volt a karbonlábnyom, ott a felnőttek helyben dolgoztak és a gyerekek is a környéken jártak iskolába. ","shortLead":"Ahol kevesebb volt a karbonlábnyom, ott a felnőttek helyben dolgoztak és a gyerekek is a környéken jártak iskolába. ","id":"20200824_karbonlabnyom_energetika_utazas_repulo_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79c8020a-c5f4-4a23-a0b7-34036ab25c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935dfe0d-467d-43da-954d-ea2779d87f4d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200824_karbonlabnyom_energetika_utazas_repulo_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:41","title":"A rossz szigetelés és a sok repülés miatt magas a magyarok karbonlábnyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt kértük olvasóinktól vasárnap, szavazzanak még a meccs előtt, milyen eredménnyel zárul a lisszaboni Bajnokok Ligája-döntő.","shortLead":"Azt kértük olvasóinktól vasárnap, szavazzanak még a meccs előtt, milyen eredménnyel zárul a lisszaboni Bajnokok...","id":"20200823_A_hvghu_olvasoi_Bayerngyozelmet_varva_ultek_le_BLdontot_nezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e607ef5f-a152-4016-8174-b2120d0db3f9","keywords":null,"link":"/sport/20200823_A_hvghu_olvasoi_Bayerngyozelmet_varva_ultek_le_BLdontot_nezni","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:33","title":"A hvg.hu olvasói Bayern-győzelmet várva ültek le BL-döntőt nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20200823_baleset_harom_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32fe151-886d-4fb1-881d-ab0b2b6600c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_baleset_harom_halott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:55","title":"Hárman meghaltak, amikor három autó összeütközött Hajdúdorognál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","shortLead":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","id":"20200822_baleset_godolloi_hev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d4606c-7f83-4d75-a62b-82495a70ac3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200822_baleset_godolloi_hev","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:45","title":"Elsodort egy embert a gödöllői HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","shortLead":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","id":"20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b09c9c-3887-4f66-bf2c-919e07c181c8","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:02","title":"A fél világ kiborult azon, hogy a kínai nagykövet fekvő gyerekek hátán vonult végig Kiribatin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97fe96c-fa48-4a91-b02a-dd320ac5eaac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump természeti katasztrófának nyilvánította a kaliforniai tüzet, ezzel szövetségi anyagi forrásokat biztosítva a küzdelemhez.\r

","shortLead":"Donald Trump természeti katasztrófának nyilvánította a kaliforniai tüzet, ezzel szövetségi anyagi forrásokat biztosítva...","id":"20200823_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f97fe96c-fa48-4a91-b02a-dd320ac5eaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fdaf2-52b6-498a-82b0-d0895ae06ffc","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:44","title":"Egy hete lángol Kalifornia, eddig 175 ezer embert telepítettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","id":"20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4237831-36c5-4eb6-8d67-f88bf210c460","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:11","title":"Vége a hosszú hétvégének, bedugultak az autópályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fotó, kilenc szó - így üzent Kovács András Péter a szivárványos zászlókat lopkodó Novák Elődnek.","shortLead":"Egy fotó, kilenc szó - így üzent Kovács András Péter a szivárványos zászlókat lopkodó Novák Elődnek.","id":"20200823_Elod_hozd_a_letrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df35acb-3fc0-4e0d-b5c4-fc00c146bb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Elod_hozd_a_letrat","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:32","title":"\"Előd, hozd a létrát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]