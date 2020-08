Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"583771b7-2db0-4b67-b359-d8ada2d4f1a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gutai Mátyás kutatásai bizonyították, hogy különleges ablaktechnológiájával nem csak a fűtésszámlán lehet spórolni.","shortLead":"Gutai Mátyás kutatásai bizonyították, hogy különleges ablaktechnológiájával nem csak a fűtésszámlán lehet spórolni.","id":"20200824_gutai_matyas_vizhaz_vizablak_hutes_futes_napelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583771b7-2db0-4b67-b359-d8ada2d4f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163390ca-e0e9-4120-b12e-0d66a11b3610","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_gutai_matyas_vizhaz_vizablak_hutes_futes_napelem","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:03","title":"Hűt és fűt is a magyar feltaláló vízablaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","shortLead":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","id":"20200823_Revesz_Niksz_X","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f825d8e4-9104-40c7-94d2-4ff4c2c1ca68","keywords":null,"link":"/360/20200823_Revesz_Niksz_X","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:50","title":"Révész: Niksz X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nem mindenki értette, hogy ha egyszer zártkapus a BL-döntő, attól még rossz ötlet maszk nélkül nagy tömegben nézni.","shortLead":"Nem mindenki értette, hogy ha egyszer zártkapus a BL-döntő, attól még rossz ötlet maszk nélkül nagy tömegben nézni.","id":"20200824_bl_koronavirus_parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f644492-5bc1-4b11-a2b2-6478608945aa","keywords":null,"link":"/elet/20200824_bl_koronavirus_parizs","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:16","title":"Százával büntették a francia rendőrök a maszk nélküli szurkolókat a BL-döntő alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A regisztrált álláskeresők száma csökkent, az ellátás nélkülieké azonban emelkedett.","shortLead":"A regisztrált álláskeresők száma csökkent, az ellátás nélkülieké azonban emelkedett.","id":"20200824_munkanelkuliseg_allaskereses_munkaeropiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19b7ac5-04c6-4154-805d-07b81abdc6b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_munkanelkuliseg_allaskereses_munkaeropiac","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:50","title":"Ellátás nélkül maradt minden második álláskereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea98a598-862d-400c-95e6-78823115b8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőautóból kipakolták a táskáját.","shortLead":"A mentőautóból kipakolták a táskáját.","id":"20200823_Megloptak_egy_mentost_mikozben_beteget_latott_el_Revfulopon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea98a598-862d-400c-95e6-78823115b8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c915d-623f-4f33-b3a8-e2264ab9b74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Megloptak_egy_mentost_mikozben_beteget_latott_el_Revfulopon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:45","title":"Megloptak egy mentőst, miközben beteget látott el Révfülöpön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","shortLead":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","id":"20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8f74b-fe60-47b8-b704-09c198d79bf8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:27","title":"28 billió tonna jég tűnt el a Föld felszínéről az utóbbi csaknem 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét alakok\" akarnak feltámasztani. A HVG ajánlója.","shortLead":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét...","id":"202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad809423-2c48-492a-9284-fbfc56949477","keywords":null,"link":"/360/202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:30","title":"Már megint mit műveltél, te szemét? - förmedt rá neje Kádárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","shortLead":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","id":"20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac504a5-a028-4201-9473-37ea52f141a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:49","title":"Fénysorompónál várakozó autót tolt neki az érkező vonatnak Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]