Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b9ee893-7f8a-4eb6-bf01-c4f3af07a145","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regnáló elnök percek alatt megszerezte a szükséges szavazatokat.\r

","shortLead":"A regnáló elnök percek alatt megszerezte a szükséges szavazatokat.\r

","id":"20200824_Nincs_megleptes_hivatalosan_is_Donald_Trump_a_Republikanus_Part_elnokjeloltje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9ee893-7f8a-4eb6-bf01-c4f3af07a145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f19cb5-d03f-4582-9fd4-0efaa50b8a49","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Nincs_megleptes_hivatalosan_is_Donald_Trump_a_Republikanus_Part_elnokjeloltje","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:33","title":"Nincs megleptés, hivatalosan is Donald Trump a Republikánus Párt elnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a6f42b-dfdc-42cd-877d-d7431420735b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltámad a már halottnak hitt BlackBerry márka egy új vállalattal a háttérben. Jövőre érkezhet az egyesült Államokba és Európába egy 5G-s, fizikai billentyűzettel szerelt okostelefon.","shortLead":"Feltámad a már halottnak hitt BlackBerry márka egy új vállalattal a háttérben. Jövőre érkezhet az egyesült Államokba és...","id":"20200824_blackberry_2021_5g_billentyuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77a6f42b-dfdc-42cd-877d-d7431420735b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f57f80-e17f-4d4e-a6e7-ff517558949d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_blackberry_2021_5g_billentyuzet","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:03","title":"Feltámad a BlackBerry: 5G-s, billentyűzetes telefon jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook új ellenőrzési módszert dolgozott ki, hogy redukálni tudja azokat a posztokat, amelyek hamis információkat tartalmaznak.","shortLead":"A Facebook új ellenőrzési módszert dolgozott ki, hogy redukálni tudja azokat a posztokat, amelyek hamis információkat...","id":"20200825_facebook_alhir_viralis_posztok_bejegyzes_algoritmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c93951f-ee77-4b4d-98a0-a83d35050495","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_facebook_alhir_viralis_posztok_bejegyzes_algoritmus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:03","title":"Bejelentésre készül a Facebook: lecsapnak a hazug bejegyzésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c70b3fc-5622-471f-8b72-e9f58ebcb06e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dallasi Allied BioScience nevű cég készített egy fertőtlenítőszert, ami segíthet a koronavírus-járvány leküzdésében. Elsőként kórházban és repülőgépen használhatják.","shortLead":"A dallasi Allied BioScience nevű cég készített egy fertőtlenítőszert, ami segíthet a koronavírus-járvány leküzdésében...","id":"20200825_koronavirus_surfacewise2_tisztitoszer_allied_bioscience","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c70b3fc-5622-471f-8b72-e9f58ebcb06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968d4235-52a3-4eae-ba58-efbcefac5841","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_koronavirus_surfacewise2_tisztitoszer_allied_bioscience","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:33","title":"Soron kívüli engedélyt kapott Amerikában egy tisztítószer, amely egy hétre elpusztítja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi kapitány a szeptemberi Nemzetek Ligája-találkozókra.","shortLead":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi...","id":"20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9648ed-00fd-41f6-ac00-0bd38a2e5c68","keywords":null,"link":"/sport/20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:06","title":"Dzsudzsák nélkül, négy újonccal készül a válogatott a Nemzetek Ligájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolya kapott aktuális feladatot.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200823_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894eba20-4982-49ce-93e9-ded5d3a76220","keywords":null,"link":"/360/20200823_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya tulajdonképpen még irigyelni is tudja a szerelmes Zitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök fegyverrel a kezében repült el a tömeg fölött, de megjelentek mesterlövészek is. Ennyien a függetlenség 1990-es kikövetelésénél sem voltak az utcán.","shortLead":"Az elnök fegyverrel a kezében repült el a tömeg fölött, de megjelentek mesterlövészek is. Ennyien a függetlenség...","id":"20200823_Tizezrek_az_utcan_Belaruszszerte__elkezdodtek_a_tomegtuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c146cb76-f866-403f-b03c-c567bfd75706","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Tizezrek_az_utcan_Belaruszszerte__elkezdodtek_a_tomegtuntetesek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:36","title":"Negyedmillió ember gyűlt össze Lukasenka ellen Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","shortLead":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","id":"20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7e1581-d588-4624-8cdf-04f699935f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","timestamp":"2020. augusztus. 23. 13:50","title":"Kirúgták a DigiSporttól Szombathy Pált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]