Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek meg egy kórházi folyosón. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek...","id":"20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0edc05-7565-4029-84b7-32b968eeecaf","keywords":null,"link":"/360/20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:00","title":"Radar360: 190 ezer munkanélküli ellátás nélkül, fehér ruhás tüntetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik, Alekszej Navalnij szervezetében mutatták ki. Minden egybeesés csak a véletlen műve lenne? ","shortLead":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik...","id":"20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4095559-bea1-46af-bd07-e806a40128fd","keywords":null,"link":"/360/20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:00","title":"Kis dózisban Alzheimer-gyógyszer, most ezzel mérgezhették meg Putyin ellenlábasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben azt mondták, látogatási tilalom van, azért nem mehet be a képviselő.","shortLead":"Az intézményben azt mondták, látogatási tilalom van, azért nem mehet be a képviselő.","id":"20200825_hadhazy_akos_maszkgyarto_gep_satoraljaujhelyi_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3df09d-3f0f-4951-9b8a-987c0a5bd236","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_hadhazy_akos_maszkgyarto_gep_satoraljaujhelyi_borton","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:41","title":"Nem engedték Hadházynak, hogy megnézze a maszkgyártó csodagépet a sátoraljaújhelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke a gödi helyzetről beszélt egy interjúban, illetve előrevetítette, mi lesz, ha nyer az ellenzék 2022-ben.","shortLead":"A Momentum elnöke a gödi helyzetről beszélt egy interjúban, illetve előrevetítette, mi lesz, ha nyer az ellenzék...","id":"20200825_FeketeGyor_Andras_Gyurcsany_elvesztette_a_kontrollt_sajat_partja_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612ac0a3-d32d-4ee4-9fe1-0dcb3efdefaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_FeketeGyor_Andras_Gyurcsany_elvesztette_a_kontrollt_sajat_partja_felett","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:28","title":"Fekete-Győr András: Gyurcsány elvesztette a kontrollt saját pártja felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cec4564-1046-4732-a33f-aa24c58199a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymás után vették videóra a szabálytalan autósokat. ","shortLead":"Egymás után vették videóra a szabálytalan autósokat. ","id":"20200825_A_rendorseg_a_hosszu_hetvegi_M7esen_keszitett_videot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cec4564-1046-4732-a33f-aa24c58199a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad21a581-84d7-465c-bb61-308b91d36d11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_A_rendorseg_a_hosszu_hetvegi_M7esen_keszitett_videot","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:51","title":"Ziccer volt a hétvégi M7-es a rendőrségi kamerás autóknak – itt a legújabb válogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten kiszolgáltatottabb ügyfeleket céloz meg.","shortLead":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten...","id":"20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8e57bd-d427-4d3b-b964-ff8b2654fdda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:50","title":"Dopeman hitelező cége nagyon úgy tűnik, kiszolgáltatott ügyfeleket céloz meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adorján Nicolas Bencének rosszul sikerült a felvételi előkészítője, és nem merte elmondani.","shortLead":"Adorján Nicolas Bencének rosszul sikerült a felvételi előkészítője, és nem merte elmondani.","id":"20200825_XII_kerulet_eltunt_14_eves_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157bc638-5694-4eee-b325-044e182717e3","keywords":null,"link":"/elet/20200825_XII_kerulet_eltunt_14_eves_fiu","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:10","title":"Megkerült a XII. kerületből eltűnt 14 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délutánra mindenhol kitisztul az idő. Sokfelé élénk lesz a szél.","shortLead":"Kora délutánra mindenhol kitisztul az idő. Sokfelé élénk lesz a szél.","id":"20200825_keddi_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2008ba-c6bd-4716-8366-5b5714c04b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_keddi_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:14","title":"A kevés felhő ellenére is zivatarral lephet meg a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]