[{"available":true,"c_guid":"0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újra jöhet a horvát Dinamo, de összekerülhetnek a Crvena Zvezdával vagy a Maccabi Tel-Avivval is.","shortLead":"Újra jöhet a horvát Dinamo, de összekerülhetnek a Crvena Zvezdával vagy a Maccabi Tel-Avivval is.","id":"20200827_fradi_bajnokok_ligaja_selejtezo_ellenfelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011fae59-6ec6-4b73-8c3b-60642c2410b4","keywords":null,"link":"/sport/20200827_fradi_bajnokok_ligaja_selejtezo_ellenfelek","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:49","title":"Megvannak a Fradi lehetséges ellenfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f05b46f-8d8c-471b-8712-dac4fa0e0f9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes már az esküvő után közölte vele: a házasságuk nem fog működni. ","shortLead":"Az énekes már az esküvő után közölte vele: a házasságuk nem fog működni. ","id":"20200826_Ongyilkos_akart_lenni_Elton_John_volt_felesege_a_naszutjukon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f05b46f-8d8c-471b-8712-dac4fa0e0f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb59516f-8754-47e3-bab7-5e98e173e9a5","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Ongyilkos_akart_lenni_Elton_John_volt_felesege_a_naszutjukon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:33","title":"Öngyilkos akart lenni Elton John volt felesége a nászútjukon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90663535-4a61-4bbb-84a8-62a39444f61c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szeptember 4-ig minden meghirdetett előadást elhalasztottak a színházban.","shortLead":"Szeptember 4-ig minden meghirdetett előadást elhalasztottak a színházban.","id":"20200825_fertotlenites_vigszinhaz_epulet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90663535-4a61-4bbb-84a8-62a39444f61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad6e2f2-2a65-48a6-83a9-e5bd68b6a9ce","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_fertotlenites_vigszinhaz_epulet_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:36","title":"Fertőtlenítették a Vígszínház épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik a sajtószabadságra: legújabban bírósági ítéletekkel némítják el az oknyomozó újságírókat, miután a vaskos bírság miatt oda lehet a megélhetésük, de még a lakásuk is. ","shortLead":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik...","id":"20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551a3f7f-9886-43fa-8715-5bc6cb2704b4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:32","title":"Perrel tesznek lakatot az újságírók szájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyaralók hozták haza a vírust, ami a kisebb közösségekben is terjed.","shortLead":"Nyaralók hozták haza a vírust, ami a kisebb közösségekben is terjed.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_nnk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6a51db-e5cc-4581-8a6c-3e01491db381","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_nnk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:45","title":"Elmondták, honnan lett hirtelen ennyi új magyar fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e317138-2d24-4567-bc53-7bd369260a75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, megalakult a Színház-és Filmművészeti Fociklub. ","shortLead":"Úgy tűnik, megalakult a Színház-és Filmművészeti Fociklub. ","id":"20200826_Most_nagyon_ugy_fest_hogy_bukta_a_szabadsag__dalt_irt_az_SZFErol_a_NoAr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e317138-2d24-4567-bc53-7bd369260a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3716de01-946f-4191-8f64-79ec14ef5307","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Most_nagyon_ugy_fest_hogy_bukta_a_szabadsag__dalt_irt_az_SZFErol_a_NoAr","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:40","title":"„Most nagyon úgy fest, hogy bukta a szabadság” – dalt írt az SZFE-ről a NoÁr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","shortLead":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","id":"20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea768bce-e473-494c-b77c-0f00c34bee93","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:58","title":"A svédek elszúrták a teszteket, 3700 embert mondtak fertőzöttnek, pedig nem voltak azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink nevű cég Elon Musk egyik kevéssé ismert, de annál futurisztikusabb érdekeltsége. A cég péntekre nagyszabású bemutatót ígért.","shortLead":"A Neuralink nevű cég Elon Musk egyik kevéssé ismert, de annál futurisztikusabb érdekeltsége. A cég péntekre nagyszabású...","id":"20200826_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c17642-0697-46a3-9c1d-2fa09a414915","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:03","title":"Elon Musk pénteken megmutatja, hogyan működik az agy-számítógép kütyüje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]