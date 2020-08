Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f490e0c7-78e8-49ee-a486-10b23791c74e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ivan Vagner orosz űrhajós az északi fényt vizsgálta, amikor a távolban feltűnt valami furcsa. A kozmonautának fogalma sincs, mit látott.","shortLead":"Ivan Vagner orosz űrhajós az északi fényt vizsgálta, amikor a távolban feltűnt valami furcsa. A kozmonautának fogalma...","id":"20200826_nemzetkozi_urallomas_iss_fenyek_ufo_urhajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f490e0c7-78e8-49ee-a486-10b23791c74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c4a01d-3eeb-4120-b13f-f840e0849139","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_nemzetkozi_urallomas_iss_fenyek_ufo_urhajos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:33","title":"Rejtélyes fényeket láttak a Nemzetközi Űrállomásról, az egyik űrhajós videóra vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző kedvelt funkcióit is megkapta.","shortLead":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző...","id":"20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a1f77d-9d6e-4af3-829e-517e3425e670","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:03","title":"Töltse le, próbálja ki: megújult az androidos Firefox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munka nem állhat le.","shortLead":"A munka nem állhat le.","id":"20200826_meszaros_es_meszaros_kft_tender_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3660e0-cb6b-4160-86e4-4f86ab6a7f87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_meszaros_es_meszaros_kft_tender_palyazat","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:38","title":"Két nap alatt három pályázatot is behúzott Mészáros, és még hol van a hét vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6355933-d4a6-489a-b495-3a9814b31576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy biztonsági rést kihasználva vírusra cserélhetik a Google Drive-ban tárolt fájlokat a hackerek.","shortLead":"Egy biztonsági rést kihasználva vírusra cserélhetik a Google Drive-ban tárolt fájlokat a hackerek.","id":"20200826_google_drive_tarhely_biztonsagi_res_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6355933-d4a6-489a-b495-3a9814b31576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef69612-194d-49b9-b3dd-67c646208c08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_google_drive_tarhely_biztonsagi_res_virus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:03","title":"Ha használja a Google Drive-ot, most vigyázzon, vírust terjeszthetnek a fájlok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Tizenhárom szezon után először nem nyert semmilyen trófeát az FC Barcelona – de ez csak az utolsó csepp volt egy öblös pohárban. A klubvezetés a kudarcért nem vállalja a felelősséget, ez pedig a sporttörténelem egyik legnagyobb szakítását idézheti elő.","shortLead":"Tizenhárom szezon után először nem nyert semmilyen trófeát az FC Barcelona – de ez csak az utolsó csepp volt egy öblös...","id":"20200826_A_Messisztori_csunya_valas_egy_gyonyoru_hazassag_vegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b187598-c47b-4bf5-87bc-60bf0de4427d","keywords":null,"link":"/sport/20200826_A_Messisztori_csunya_valas_egy_gyonyoru_hazassag_vegen","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:50","title":"A Messi-sztori: csúnya válás egy gyönyörű házasság végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős ember most zavarodottnak és tanácstalannak tűnik, s a szövetségeseinek viselkedése sem egyértelmű.","shortLead":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős...","id":"202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9eae88-a482-470f-9b2d-3dc05b06c320","keywords":null,"link":"/360/202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:00","title":"Már nem az a kérdés, megbukik-e Lukasenka, hanem az, mikor és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy díszvacsorán vett részt Phil Hogan, tizenháromszor annyi ember társaságában, mint ahányan egyszerre lehettek volna ott.","shortLead":"Egy díszvacsorán vett részt Phil Hogan, tizenháromszor annyi ember társaságában, mint ahányan egyszerre lehettek volna...","id":"20200826_eu_biztos_irorszag_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c20fa9-2ac8-4a3e-8261-e31a470cfbcf","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_eu_biztos_irorszag_lemondas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 21:02","title":"Lemondott az ír EU-biztos, mert megszegte a járványügyi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c047723-837b-42aa-9632-4c7386b91668","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig már 29 veszélyeztetett bálna vetődött a partra az elmúlt két hétben Európa északi részén. ","shortLead":"Eddig már 29 veszélyeztetett bálna vetődött a partra az elmúlt két hétben Európa északi részén. ","id":"20200825_Olajkereso_szonar_miatt_vetodhettek_partra_a_balnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c047723-837b-42aa-9632-4c7386b91668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4c0566-4752-4698-b76f-f687d3590bc0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200825_Olajkereso_szonar_miatt_vetodhettek_partra_a_balnak","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:24","title":"Olajkereső szonár miatt vetődhettek partra a bálnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]