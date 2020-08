Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","shortLead":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","id":"20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba93c965-1727-4769-883c-1494c65117f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:33","title":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor az egyik álmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte pontosan egy évvel ezelőtt árasztotta el a trágyaszag Budapestet, most úgy tűnik, itt az újrázás.","shortLead":"Szinte pontosan egy évvel ezelőtt árasztotta el a trágyaszag Budapestet, most úgy tűnik, itt az újrázás.","id":"20200825_tragyaszag_buz_budapest_obuda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813397a-d1bf-49a0-ad9a-ebe8cbfbcf14","keywords":null,"link":"/elet/20200825_tragyaszag_buz_budapest_obuda","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:35","title":"Megint orrfacsaró bűz terjeng Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése.","id":"20200826_forint_euro_arfolyam_355","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b78cda-c4fa-438b-a00f-211394eda6a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_forint_euro_arfolyam_355","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:52","title":"355 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dff5819-296c-4cbd-b696-dd712fb94a5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mikor léphet piacra a Tesla tavaly bemutatott elektromos quadja, ezért a Rich Rebuilds nevű YouTube-csatorna videósa épített magának egyet.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mikor léphet piacra a Tesla tavaly bemutatott elektromos quadja, ezért a Rich Rebuilds nevű...","id":"20200827_tesla_cyberquad_rich_rebuilds_elon_musk_elektromos_quad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dff5819-296c-4cbd-b696-dd712fb94a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c016b02b-ae02-4a38-a517-f4701ae6eab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_tesla_cyberquad_rich_rebuilds_elon_musk_elektromos_quad","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:03","title":"Megunta, hogy várni kell a Teslára, megépítette magának a Cybersquadot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy év alatt jutott el a bíróság oda, hogy másodfokon is Juhász Péter javára ítéljen a TV2 ellen.","shortLead":"Négy év alatt jutott el a bíróság oda, hogy másodfokon is Juhász Péter javára ítéljen a TV2 ellen.","id":"20200826_tv2_juhasz_peter_tenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84606880-9c94-4c7e-9757-fc3719d32382","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_tv2_juhasz_peter_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:37","title":"Tizenhat helyreigazítást kell a TV2-nek közzétennie, mert lejáratták Juhász Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7d5cb7-b576-4a99-9a65-43c43bd89cd1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) jelenleg az oltóanyag beszerzésen dolgozik.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) jelenleg az oltóanyag beszerzésen dolgozik.","id":"20200826_Emmi_dolgoznak_a_fiuk_HPV_elleni_beoltasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa7d5cb7-b576-4a99-9a65-43c43bd89cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbdcf91-596c-4b83-9da7-0394578465dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Emmi_dolgoznak_a_fiuk_HPV_elleni_beoltasan","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:23","title":"Még mindig nem biztos, hogy megkaphatják a fiúk a HPV elleni oltást ősszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088f8f7f-04b5-4c92-a18c-0f43fcc6d92a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt ukrán miniszterelnökről hétvégén derült ki, hogy megfertőződött.\r

","shortLead":"A volt ukrán miniszterelnökről hétvégén derült ki, hogy megfertőződött.\r

","id":"20200826_julija_timosenko_ukrajna_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088f8f7f-04b5-4c92-a18c-0f43fcc6d92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178f66a5-ae23-4143-b037-4b0cbee3fbfc","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_julija_timosenko_ukrajna_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:32","title":"Lélegeztetőgépre került a koronavírusos Timosenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Délután kettőkor az euró 353,65 forinton forgott.","shortLead":"Délután kettőkor az euró 353,65 forinton forgott.","id":"20200825_mnb_alapkamat_jegybank_forintarfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3225a1-093f-4356-8f3f-5a06a48fa01b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_mnb_alapkamat_jegybank_forintarfolyam","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:44","title":"Erősödött a forint a kamatdöntés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]