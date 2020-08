Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A HVG nevével visszaélve terjesztik hazugságaikat álhírgyárosok, akik tízezrekhez jutnak el így. Aki egy kicsit is figyelmes, gyorsan rájöhet, hogy melyik a valódi hvg.hu, valódi hírekkel és melyik a kamuoldal.","shortLead":"A HVG nevével visszaélve terjesztik hazugságaikat álhírgyárosok, akik tízezrekhez jutnak el így. Aki egy kicsit is...","id":"20200828_hvg_hir_me_megteveszto_oldalak_facebook_hirdetes_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52083c4a-5b5a-49d0-bb43-6f6f4ec7a42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_hvg_hir_me_megteveszto_oldalak_facebook_hirdetes_atveres","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:03","title":"Ha ilyet lát a neten, ne dőljön be, azok nem a HVG hírei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette lakossági számlás tarifaportfólióját a Telenor, így több tarifacsomag is a korábbinál jelentősen több mobilinternet tartalmaz. A vállalat emellett ügyfélajánlásokat is vár: ha valaki új ügyfelet hoz a céghez, mindketten ajándékot választhatnak: 400 GB-nyi adatforgalmat, vagy 20 ezer forintos kedvezményt.","shortLead":"Frissítette lakossági számlás tarifaportfólióját a Telenor, így több tarifacsomag is a korábbinál jelentősen több...","id":"20200828_telenor_uj_tarifak_mobilinternet_egyutt_jobban_kedvezmeny_kod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af946b90-bbfc-4be8-93bd-e05441ea746f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_telenor_uj_tarifak_mobilinternet_egyutt_jobban_kedvezmeny_kod","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:03","title":"Telenoros? Itt a jó hír: háromszor, hatszor annyi mobilnet jár, vagy akár heti 20 GB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar bajnok 2-1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójába.\r

","shortLead":"A magyar bajnok 2-1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20200826_ferencvaros_celtic_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc5f983-8fbb-4b20-8e4c-983a288b5c14","keywords":null,"link":"/sport/20200826_ferencvaros_celtic_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 26. 22:42","title":"Bravúros győzelemmel jutott tovább a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e38a2f-78f9-4ba9-a645-3ad91587b11c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindössze 19 láb hosszú jármű víz alatti biztonsági kerítések telepítésére szolgál.","shortLead":"A mindössze 19 láb hosszú jármű víz alatti biztonsági kerítések telepítésére szolgál.","id":"20200827_Ez_az_aprosag_az_amerikai_haditengereszet_legkisebb_hajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28e38a2f-78f9-4ba9-a645-3ad91587b11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97168091-f2b6-450b-ab41-ceda129634b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_Ez_az_aprosag_az_amerikai_haditengereszet_legkisebb_hajoja","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:46","title":"Ez az apróság az amerikai haditengerészet legkisebb hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 6 ezren haltak meg a járvány miatt. 216 ezren meggyógyultak.","shortLead":"Egy nap alatt közel 6 ezren haltak meg a járvány miatt. 216 ezren meggyógyultak.","id":"20200827_koronavirus_24_millio_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82708bae-836b-4d6c-bdc5-11142ee00c63","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_koronavirus_24_millio_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:42","title":"24 millió felett jár a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced3545f-85eb-4f71-9d0b-af259240fe2b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Összesen 138 hely folyamodott felmentésért, eddig valamivel több mint a felük kapott engedélyt. ","shortLead":"Összesen 138 hely folyamodott felmentésért, eddig valamivel több mint a felük kapott engedélyt. ","id":"20200827_erzsebetvaros_csendrendelet_ennyi_kocsma_marad_nyitva_ejjfel_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced3545f-85eb-4f71-9d0b-af259240fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b715f2c-5642-419a-9bc5-8b3265c5b8b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_erzsebetvaros_csendrendelet_ennyi_kocsma_marad_nyitva_ejjfel_utan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:41","title":"Csak a kocsmák harmada kérte a bulinegyedben, hogy nyitva maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70509023-a554-4a9d-b190-b728a3d185c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Iain M. Banks Kultúra-regényéből készült forgatókönyvet az írója szerint úgy vetették el, hogy nem is látták.","shortLead":"Az Iain M. Banks Kultúra-regényéből készült forgatókönyvet az írója szerint úgy vetették el, hogy nem is látták.","id":"20200826_Jeff_Bezos_csalodni_fog_nem_lesz_sorozat_a_kedvenc_konyveibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70509023-a554-4a9d-b190-b728a3d185c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb388a8c-43a8-4739-a284-0acec18525d2","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Jeff_Bezos_csalodni_fog_nem_lesz_sorozat_a_kedvenc_konyveibol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:05","title":"Jeff Bezos csalódni fog, nem lesz sorozat a kedvenc könyveiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még amerikai jobboldali körökben is meglehetősen ellentétesen ítélik meg a magyar miniszterelnököt. ","shortLead":"Még amerikai jobboldali körökben is meglehetősen ellentétesen ítélik meg a magyar miniszterelnököt. ","id":"20200827_Amerikai_elemzo_Orban_Viktor_nem_egy_szeretheto_gazember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06a7d62-3c45-4c14-99b9-9610e4c54257","keywords":null,"link":"/360/20200827_Amerikai_elemzo_Orban_Viktor_nem_egy_szeretheto_gazember","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:28","title":"Amerikai elemző: Orbán Viktor nem egy szerethető gazember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]