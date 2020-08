Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter megpróbálta megmagyarázni, miért nem közügy az, hogy az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó jachtján nyaral, majd kiderült, kirúgással fenyegette a home office-t kérőket; újabb járványügyi szigorításokat jelentettek be; az eddiginél jóval nagyobb költségvetési hiánnyal számol a kormány. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Szijjártó Péter megpróbálta megmagyarázni, miért nem közügy az, hogy az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó jachtján...","id":"20200830_Es_akkor_jarvany_valsag_stadion_usa_jacht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e57365-466e-4e12-a0a8-d12375fa3759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Es_akkor_jarvany_valsag_stadion_usa_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 30. 07:00","title":"És akkor nem csak a stadionépítők szívéről esett le nagy kő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt tudtuk, hogy Sziget nélkül fogjuk zárni a hónapot, de megtudtuk azt is, hogy az Ünnepi Könyvhétről is lemondhatunk idén. Közben Vidnyányszky Attila a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tűzte ki a zászlóját, Novák Előd pedig a polgármesteri hivatalokról rángatta le a zászlókat. Ez volt az augusztus a Kult és az Élet+Stílus rovatban.","shortLead":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt...","id":"20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3233d03-791f-41ec-9fb1-96d0e4725036","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:52","title":"Ennyi üzenetet talán még sosem kapott Vidnyánszky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed457e4c-d2d7-465b-b045-76c61e5c4753","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Elképzelt pályák helyett a való világ adja a bejárható területeket a Microsoft új, repülős játékában. Így aztán a Föld olyan részei is felfedezhetők vele, mint a diktatórikus Észak-Korea. Teszten az új, bitang jól kinéző Flight Simulator.","shortLead":"Elképzelt pályák helyett a való világ adja a bejárható területeket a Microsoft új, repülős játékában. Így aztán a Föld...","id":"20200829_microsoft_flight_simulator_2020_teszt_kritika_velemeny_repulos_jatek_pc_xbox","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed457e4c-d2d7-465b-b045-76c61e5c4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7deb5a6-65bb-4cbe-9883-20e3f654c573","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_microsoft_flight_simulator_2020_teszt_kritika_velemeny_repulos_jatek_pc_xbox","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:00","title":"Egy hétvége alatt berepültük a fél világot, pedig el se mentünk otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Naivitás lenne azt hinni, hogy az e-autók teljes körű megoldást hoznak a klímaproblémákra, mivel egyszerűen nem lehet belőlük eleget gyártani – állítják kutatók.","shortLead":"Naivitás lenne azt hinni, hogy az e-autók teljes körű megoldást hoznak a klímaproblémákra, mivel egyszerűen nem lehet...","id":"202035__akkumulatorhiany__elemi_kerdesek__piszkos_aram__atszallo_agban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d678c9-72a0-4e81-82ba-0b7aef9d886c","keywords":null,"link":"/360/202035__akkumulatorhiany__elemi_kerdesek__piszkos_aram__atszallo_agban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:15","title":"Megmentjük-e a Földet, ha holnap mindannyian elektromos autóba szállunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2bb089-ebd8-49cf-bac7-73c729b86c7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vírushelyzet miatt a nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember elsejétől - közölte a MÁV.","shortLead":"A vírushelyzet miatt a nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember...","id":"20200830_A_MAV_nemzetkozi_vonatain_nem_lesz_halo_es_etkezokocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff2bb089-ebd8-49cf-bac7-73c729b86c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15f633a-0cb6-4943-b5c5-def65163a9c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_MAV_nemzetkozi_vonatain_nem_lesz_halo_es_etkezokocsi","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:33","title":"A MÁV nemzetközi vonatain nem lesz háló- és étkezőkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200830_Tisztujitas_az_LMPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9b96d7-f232-4136-9f69-5ed3f0f364ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Tisztujitas_az_LMPben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:39","title":"Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté vezeti ezentúl az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban néhány vezető pénzintézet gazdasági szakértője szerint egyelőre nem lehet számítani. Beválni látszik a részmunkaidős foglalkoztatás. A 3. negyedévre már 5 százalékos gazdasági növekedést várnak.","shortLead":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban...","id":"20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81dbfb2-b658-4bf0-9417-e34c19922fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:45","title":"A munkaerőpiaci feszültség enyhülése és növekedés várható Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EdisonKids őszi kihívására 10 és 16 év közötti gyerekek, fiatalok munkáit várják. A cél a tudomány korszerű és kreatív népszerűsítése.","shortLead":"Az EdisonKids őszi kihívására 10 és 16 év közötti gyerekek, fiatalok munkáit várják. A cél a tudomány korszerű és...","id":"20200829_tudomany_kihivas_edisonkids_ludwig_muzeum_barabasi_albert_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73433453-2549-4445-88e8-df35033594dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_tudomany_kihivas_edisonkids_ludwig_muzeum_barabasi_albert_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:23","title":"Barabási Albert-László feladta a feladatot: 10-16 évesek megfejtéseit várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]