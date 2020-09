Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89ee8dcd-fb13-43b0-8d59-510b66e09924","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihívás elé állíthatja a családokat a tanévkezdés a vírushelyzet miatt, de sok szülő örül, hogy elkezdődik az iskola, még akkor is, ha elég későn kaptak tájékoztatást az új szabályokról. A legtöbb táskában ott lesz a maszk és a kesztyű, abban azonban sokan kételkednek, hogy be lehet tartatni az óvintézkedéseket az intézményekben. A legnagyobb bizonytalanság egyértelműen a körül van, mi lesz az influenzaszezon idején. Szülőkkel beszélgettünk arról, milyen gondolatokkal indítják útnak a gyerekeiket a héten. ","shortLead":"Kihívás elé állíthatja a családokat a tanévkezdés a vírushelyzet miatt, de sok szülő örül, hogy elkezdődik az iskola...","id":"20200901_Tanevkezdes_koronavirus_szulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8dcd-fb13-43b0-8d59-510b66e09924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef9925c-ca60-4bfd-98b7-a21b8bbf6f3c","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Tanevkezdes_koronavirus_szulok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:30","title":"Tanév és járvány: „Mintha háborúba engedném a gyerekemet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában félezernél is több koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályokon, mégis a korlátozások lazításáról döntött a kormány.","shortLead":"Romániában félezernél is több koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályokon, mégis a korlátozások lazításáról...","id":"20200831_koronavirus_rekord_ukrajna_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c045133f-7bca-41d0-bba5-a9eb340167f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_koronavirus_rekord_ukrajna_romania","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:28","title":"Rekordszámú súlyos beteg Romániában, nem csituló járvány Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Televíziós kémsorozatban fog szerepelni Arnold Schwarzenegger a Skydance televíziónál. \r

","shortLead":"Televíziós kémsorozatban fog szerepelni Arnold Schwarzenegger a Skydance televíziónál. \r

","id":"20200901_Eloszor_vallal_sorozatszerepet_Schwarzenegger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3862aa5a-4895-4d38-94ff-29fb005238ce","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Eloszor_vallal_sorozatszerepet_Schwarzenegger","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:29","title":"Először vállalt sorozatszerepet Arnold Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ba85e9-d769-4cc3-aaa2-99b65e6b1410","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Valeurs Actuelles állítás szerint \"összetett fikciót\" közöltek, a francia elit a Nemzeti Frontig elítélte.","shortLead":"A Valeurs Actuelles állítás szerint \"összetett fikciót\" közöltek, a francia elit a Nemzeti Frontig elítélte.","id":"20200830_Rabszolgakent_rajzolt_le_egy_fekete_kepviselonot_egy_szelsojobbos_francia_lap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ba85e9-d769-4cc3-aaa2-99b65e6b1410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d29157-51a8-49ce-b30b-bbbaac317186","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Rabszolgakent_rajzolt_le_egy_fekete_kepviselonot_egy_szelsojobbos_francia_lap","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:00","title":"Rabszolgaként rajzolt le egy fekete képviselőnőt egy szélsőjobbos francia lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy olyan gyerekről derült ki, hogy fertőzött, aki múlt héten részt vett egy közös táborozáson. Úgy tudjuk, a gyerek ma nem ment iskolába, a kontaktokat küldték haza. ","shortLead":"Egy olyan gyerekről derült ki, hogy fertőzött, aki múlt héten részt vett egy közös táborozáson. Úgy tudjuk, a gyerek ma...","id":"20200901_koronavirusfertozes_az_oktatasban_iskolakban_budavar_obuda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7cd7d-048e-408f-8d86-18f5dbd77663","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirusfertozes_az_oktatasban_iskolakban_budavar_obuda","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:55","title":"Gyerekeket küldtek haza egy budai iskolából koronavírus-fertőzés gyanúja miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0218b3e-fa73-43e7-96ec-e8265859d43e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező a hétfői SZFE-tüntetés után egy Facebook-bejegyzésben azt írta: amit Vidnyánszky Attila az egyezkedésről állít, az „nettó alázás”.","shortLead":"A rendező a hétfői SZFE-tüntetés után egy Facebook-bejegyzésben azt írta: amit Vidnyánszky Attila az egyezkedésről...","id":"20200901_Schilling_Arpad_Itt_most_eltipornak_valamit_ami_szinhaz_es_film_es_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0218b3e-fa73-43e7-96ec-e8265859d43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58886a7-caa3-4614-9ecb-80e4fbc60140","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Schilling_Arpad_Itt_most_eltipornak_valamit_ami_szinhaz_es_film_es_magyar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:56","title":"Schilling Árpád: Itt most eltipornak valamit, ami színház és film és magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6fb67-ffe9-4d62-bba0-8ccefffee3af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szomjas György filmrendező válogatása saját műveiből minden memoárnál és mélyinterjúnál beszédesebb.","shortLead":"Szomjas György filmrendező válogatása saját műveiből minden memoárnál és mélyinterjúnál beszédesebb.","id":"202035_konyv_mozi__filmnovellak_szomjas_gyorgy_kopaszkutya_es_atobbi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a6fb67-ffe9-4d62-bba0-8ccefffee3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac32ae-d19c-4a6a-8e15-3cbd3d7b20ad","keywords":null,"link":"/360/202035_konyv_mozi__filmnovellak_szomjas_gyorgy_kopaszkutya_es_atobbi","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:00","title":"„Még nem film és már nem irodalom” – a Kopaszkutya és a Falfúró születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nemigen megy át csont nélkül az Európai Parlamentben az Európai Bizottság javaslata a hétéves költségvetésről és a járvány miatti segélycsomagról. Az EP-képviselők közül sokan komolyan gondolják, hogy a pénzek kifizetését jogállamisági feltételekhez kell kötni – például Magyarország esetében.","shortLead":"Nemigen megy át csont nélkül az Európai Parlamentben az Európai Bizottság javaslata a hétéves költségvetésről és...","id":"20200901_jogallam_strasbourg_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a421594-0367-40c3-979d-0106f5831a9b","keywords":null,"link":"/360/20200901_jogallam_strasbourg_lapszemle","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:30","title":"Gazdasági mentőcsomag és/vagy jogállamiság: forró ősz jön az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]