Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ramzan Kadirov szerint 21 éves lányának már most óriási tapasztalata van komplex feladatok elvégzésében, úgyhogy ő a jó választás a kulturális minisztériumba.","shortLead":"Ramzan Kadirov szerint 21 éves lányának már most óriási tapasztalata van komplex feladatok elvégzésében, úgyhogy ő a jó...","id":"20200902_Eddig_csak_allami_divatmogul_volt_a_csecsen_diktator_lanya_mostantol_miniszterhelyettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf598643-8b19-4d95-bc90-51284885bb90","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Eddig_csak_allami_divatmogul_volt_a_csecsen_diktator_lanya_mostantol_miniszterhelyettes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:10","title":"Eddig csak állami divatmogul volt a csecsen diktátor lánya, mostantól miniszterhelyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A drámaíró Facebook-posztban magyarázta el, mitől olyan felháborító a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló „modellváltás”, mert – mint írja – a magyar társadalom annyira elszokott a demokráciától, hogy sokan nem is értik ezt.","shortLead":"A drámaíró Facebook-posztban magyarázta el, mitől olyan felháborító a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló...","id":"20200903_Szekely_Csaba_Pillanatnyilag_az_SZFEs_diaksag_a_magyar_demokracia_probakove","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703dd6da-0cbb-435f-bf47-a84ccb3c12d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_Szekely_Csaba_Pillanatnyilag_az_SZFEs_diaksag_a_magyar_demokracia_probakove","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:26","title":"Székely Csaba: Pillanatnyilag az SZFE-s diákság a magyar demokrácia próbaköve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd98918f-6e1b-43c5-824f-3998b4595704","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A DJ-producer volt a szerzője a kilencvenes évek egyik nagy slágerének, az I Like to Move It-nak, amelyet aztán a 2005-ös Madagaszkár című rajzfilm tett felejthetetlenné.","shortLead":"A DJ-producer volt a szerzője a kilencvenes évek egyik nagy slágerének, az I Like to Move It-nak, amelyet aztán...","id":"20200902_Meghalt_Erick_Morillo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd98918f-6e1b-43c5-824f-3998b4595704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1162c066-2349-4536-8dce-c7b4853277dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Meghalt_Erick_Morillo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:51","title":"Meghalt Erick Morillo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással, és a válogatottak hátrányba kerülésével kell szembenéznie, hanem azzal, hogy a koronavírus akár egyik napról a másikra is boríthat mindent, miközben ő épp fiatalítani kezdett. Ha bejön neki, legenda lesz.","shortLead":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással...","id":"20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b6cb61-ba8e-4beb-a331-635d5fc29740","keywords":null,"link":"/sport/20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:05","title":"Szövetségi kapitány még nem küzdött ennyi bajjal, mint Marco Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","shortLead":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","id":"20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ee518-bbee-4973-b9f8-8e74b8ee33ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:41","title":"Fél éven belül a harmadik magyar nagykövet van Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","shortLead":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","id":"20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9549f1ee-e14d-46bc-bcea-630b664d2a00","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"Koronavírus: 301 új fertőzött, egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemdebár egyik kisegítő dolgozója produkált pozitív tesztet.","shortLead":"A Nemdebár egyik kisegítő dolgozója produkált pozitív tesztet.","id":"20200902_koronavirus_nemdebar_karanten_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f38c87d-f27a-412a-b9b1-20c91dc8cec8","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_koronavirus_nemdebar_karanten_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:59","title":"Koronavírus miatt zár be Budapest egyik kultikus kocsmája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyi koronavírusost még nem azonosítottak itthon egy napon belül.","shortLead":"Ennyi koronavírusost még nem azonosítottak itthon egy napon belül.","id":"20200902_koronavirus_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4470a57-4ab9-40b7-86c9-1aa533fc6aab","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_koronavirus_adatok","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:41","title":"365 új fertőzöttet találtak, 3 beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]