[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak a magyarok idén nyáron, hogy az nulla közelébe húzta az átlagot, de az élelmiszeren kívül szinte semmiből nem vásároltak sokat. ","shortLead":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak...","id":"20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8381c-a1e5-44c8-9cd8-b50b434a573c","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:07","title":"Nagyítóval kell keresni a növekedést a magyar kiskereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc80e15-1943-44bf-9385-04848266bc71","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem Soros György tervében látta először azt, hogy a migráció jó dolog, hanem egy 2012-es uniós tanulmányban. ","shortLead":"Orbán Viktor nem Soros György tervében látta először azt, hogy a migráció jó dolog, hanem egy 2012-es uniós...","id":"20200904_orban_soros_terv_propaganda_migracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc80e15-1943-44bf-9385-04848266bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f3b537-4af1-4634-8b14-bf469fb5384a","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_orban_soros_terv_propaganda_migracio","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:05","title":"Orbán dicsekvés közben lerántotta a leplet a kormánypropagandáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyorsabb átkelés érdekében.","shortLead":"A gyorsabb átkelés érdekében.","id":"20200903_hataratkelo_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d53da6-5e13-418c-9aa7-2d9fd39a2d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_hataratkelo_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:58","title":"Több határátkelőt is megnyitnak szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d27bcb-1a90-488d-ab77-911e90c4ad68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon terjedő álhírek élettartamát nagyban befolyásolja, hogy azok milyen gyorsan jutnak el milyen sok emberek. A közösségi oldal ezt szem előtt tartva korlátozást vezet be a Messenger üzenetküldőben, amely már ma hatályba lép.","shortLead":"A Facebookon terjedő álhírek élettartamát nagyban befolyásolja, hogy azok milyen gyorsan jutnak el milyen sok emberek...","id":"20200903_facebook_messenger_uzenetek_tovabbitasa_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7d27bcb-1a90-488d-ab77-911e90c4ad68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cab6351-f050-4b4d-8ec8-69c0a3980ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_facebook_messenger_uzenetek_tovabbitasa_alhir","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:13","title":"Szigorú korlátozás kerül a Messengerbe, kevesebb embernek továbbíthat üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zöld drón nevű csoport azt ígérte: hetente rendez kannabiszesőt Izrael különböző pontjain, hogy így népszerűsítse új, házhozszállítási módszerét. Pedig ez még ott is büntetendő.","shortLead":"A Zöld drón nevű csoport azt ígérte: hetente rendez kannabiszesőt Izrael különböző pontjain, hogy így népszerűsítse új...","id":"20200903_dron_kannabisz_konnyu_drogok_tel_aviv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9265a57b-0d4b-4ab0-b6c2-ef27835e67d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_dron_kannabisz_konnyu_drogok_tel_aviv","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:30","title":"Kirepült egy drón Tel-Aviv fölé, majd ledobott 100 adag kannabiszcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy politikus, két volt politikus és egy magánvállalkozó lesz felelős csaknem az egész ország gazdasági fejlesztéséért. A most létrehozott négy gazdaságfejlesztési zóna az egész országot felöleli, kivéve Pest megyét, Budapestet és a megyei jogú városokat.","shortLead":"Egy politikus, két volt politikus és egy magánvállalkozó lesz felelős csaknem az egész ország gazdasági fejlesztéséért...","id":"20200905_Kormanybiztosokra_biztak_a_Gazdasagfejlesztesi_Zonakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5bf648-ca21-49f4-99ac-b47f8911a6ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Kormanybiztosokra_biztak_a_Gazdasagfejlesztesi_Zonakat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:27","title":"Kormánybiztosokra bízták a Gazdaságfejlesztési Zónákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a második hullám miatt pontosabb tervezésre és kiegyensúlyozott tájékoztatásra van szükség. Az idősotthonokban látogatási tilalmat rendelt el. ","shortLead":"A főpolgármester szerint a második hullám miatt pontosabb tervezésre és kiegyensúlyozott tájékoztatásra van szükség...","id":"20200903_karacsony_gergely_fertozottek_koronavirus_magyarorszag_masodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85d1f74-49c1-439e-bf73-ddb676836265","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_karacsony_gergely_fertozottek_koronavirus_magyarorszag_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:44","title":"Karácsony: Rövidesen ezres nagyságrendben jelenhetnek meg a fertőzöttek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b","c_author":"Szabó Yvette, Oroszi Babett, Riba István","category":"360","description":"Tanulságos történet, ahogy a NER egyik legfontosabb oligarchája lett Szíjj László, aki a minap Szijjártó Péter külügyminiszter adriai hajókáztatásáról is elhíresült. A HVG pedig feltárta mindkettőjük kapcsolatait Afrikához.","shortLead":"Tanulságos történet, ahogy a NER egyik legfontosabb oligarchája lett Szíjj László, aki a minap Szijjártó Péter...","id":"202036_mr_milliard__szijj_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f20e39-93b5-4749-b6d5-c850fcb34510","keywords":null,"link":"/360/202036_mr_milliard__szijj_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:00","title":"Mr. Milliárd: Szíjj László, aki majdnem Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]