Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f697664b-c24a-45ff-abe8-5efecb1680e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bemutatták Rubik Ernő A mi kockánk című könyvét pénteken a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Az elmúlt csaknem fél évszázadban világszerte több mint 350 millió példányban elkelt Rubik-kocka történetét, az alkotó ehhez kapcsolódó gondolatait rögzítő kötet a következő hetekben számos országban megjelenik.","shortLead":"Bemutatták Rubik Ernő A mi kockánk című könyvét pénteken a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Az elmúlt csaknem fél...","id":"20200906_rubik_erno_a_mi_kockank_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f697664b-c24a-45ff-abe8-5efecb1680e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e97757-983f-4243-907c-b6b6cd481ed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_rubik_erno_a_mi_kockank_konyv","timestamp":"2020. szeptember. 06. 22:38","title":"Rubik Ernő: A kocka a használójával együtt alkot egy egészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kellemesen meleg idő várható.","shortLead":"Kellemesen meleg idő várható.","id":"20200908_idojaras_elorejelzes_napos_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d4bdf5-ada4-489b-be90-ab71b2200477","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_idojaras_elorejelzes_napos_ido","timestamp":"2020. szeptember. 08. 05:11","title":"Felhő is alig lesz ma az égen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő is értesült a Színház-és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatos történésekről. ","shortLead":"Ő is értesült a Színház-és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatos történésekről. ","id":"20200908_Tippeljen_mit_irt_Ian_McKellen_a_tenyerebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bb50e4-17a2-4725-89db-bf23a55c3c9a","keywords":null,"link":"/elet/20200908_Tippeljen_mit_irt_Ian_McKellen_a_tenyerebe","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:52","title":"Tippeljen, mit írt Ian McKellen a tenyerébe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ce245-77ee-4447-9634-adcd04805f6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Turcsány László januárban mondott le, majd a Fideszből is kilépett.\r

","shortLead":"Turcsány László januárban mondott le, majd a Fideszből is kilépett.\r

","id":"20200907_turcsany_laszlo_salgotarjan_idokozi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ce245-77ee-4447-9634-adcd04805f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54387e38-de76-41f0-8c5a-30fec07ec160","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_turcsany_laszlo_salgotarjan_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 21:16","title":"Újra megválasztották a képviselőt, aki egy halálos baleset áldozatáról tett ki fotót a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dce4a6-4580-45fe-8df9-0bf1d2533887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX vezetője szerint nem a Marsra eljutni a nehéz, hanem odaát életben maradni. Elon Musk úgy látja, a gyarmatosítás valószínűleg nem lesz zökkenőmentes, jó eséllyel több száz ember életébe kerülhet, hogy végül sikerre vigyük.","shortLead":"A SpaceX vezetője szerint nem a Marsra eljutni a nehéz, hanem odaát életben maradni. Elon Musk úgy látja...","id":"20200907_elon_musk_mars_starship_urhajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45dce4a6-4580-45fe-8df9-0bf1d2533887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6619e347-3cb2-4cb1-a536-93b9470d0e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_elon_musk_mars_starship_urhajo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:03","title":"Elon Musk: Pár száz ember halála benne van a pakliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Mégsem közelíti meg Magyarország gazdasági fejlettsége és életszínvonala 2030-ra Ausztriáét – vett vissza korábbi vágyaiból a jegybank elnöke, aki még a minap is abban reménykedett, hogy a járványt visszaesés nélkül át lehet vészelni. ","shortLead":"Mégsem közelíti meg Magyarország gazdasági fejlettsége és életszínvonala 2030-ra Ausztriáét – vett vissza korábbi...","id":"202036__melypont__elszallo_koltsegvetes__pango_beruhazasok__csapasok_es_csapkodasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c288cec0-8108-4767-8118-1761ddef8ea2","keywords":null,"link":"/360/202036__melypont__elszallo_koltsegvetes__pango_beruhazasok__csapasok_es_csapkodasok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:00","title":"Elszálló költségvetés, pangó beruházások: mélyponton a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7dbae-10f1-43d2-aab1-25254c20ec5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi vágyat teljesít a Microsoft: bizonyos nyelveken már nem lesz szükség ahhoz, hogy gépeljen a felhasználó, elég, ha csak beolvassa a szöveget, a rendszer azonnal rögzíti.","shortLead":"Régi vágyat teljesít a Microsoft: bizonyos nyelveken már nem lesz szükség ahhoz, hogy gépeljen a felhasználó, elég, ha...","id":"20200907_hangalapu_gepelesi_lehetoseg_windows10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a7dbae-10f1-43d2-aab1-25254c20ec5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907bd5d8-f95b-49fd-9704-9de26ca50b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_hangalapu_gepelesi_lehetoseg_windows10","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:40","title":"Új funkció jön a Windowsba: alapból leír majd mindent, amit mondunk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","shortLead":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","id":"20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30cffa0-84f8-4b59-b20b-e47d5e177cc5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:59","title":"Több mint 500 emlősfaj halhat ki az évszázad végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]