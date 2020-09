Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d9afeda-e266-4661-bb6b-94b82bcef668","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már a magyar felületen is a hamarosan eltűnő régi dizájnra figyelmezteti a felhasználókat.","shortLead":"A Facebook már a magyar felületen is a hamarosan eltűnő régi dizájnra figyelmezteti a felhasználókat.","id":"20200910_uj_facebook_kinezet_dizajn_sotet_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9afeda-e266-4661-bb6b-94b82bcef668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1c2915-4e28-4c6c-a28b-0ce82649f4b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_uj_facebook_kinezet_dizajn_sotet_mod","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:33","title":"Készüljön: 48 óra múlva önnél is eltűnhet a régi Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus 8-a és szeptember 7-e között első számú kibercélponttá vált Fehéroroszország, az Európát ért összes támadás 20 százalékát kapták a nyakukba.","shortLead":"Augusztus 8-a és szeptember 7-e között első számú kibercélponttá vált Fehéroroszország, az Európát ért összes támadás...","id":"20200909_feheroroszorszag_kibertamadas_hackertamadas_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59a373c-bb69-4ce5-8c2e-6cba9651bf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_feheroroszorszag_kibertamadas_hackertamadas_diktatura","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:19","title":"Naponta 70 ezer hackertámadás éri Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edc54f4-6e94-44ec-8f04-b6dcfafcebef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fertőzöttet találtak, mint előző nap és nőtt az elhunytak száma is.



","shortLead":"Több fertőzöttet találtak, mint előző nap és nőtt az elhunytak száma is.



","id":"20200909_koronavirus_friss_szamok_uj_fertozottek_halottak_megyei_bontas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3edc54f4-6e94-44ec-8f04-b6dcfafcebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed123f1-bb67-4b74-8e91-d2df4fa94e02","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_koronavirus_friss_szamok_uj_fertozottek_halottak_megyei_bontas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:57","title":"Elhunyt két beteg és 411 fővel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A veszprémi NB III-as labdarúgócsapatnál találtak egy koronavírusos esetet, az edzéseket felfüggesztették.","shortLead":"A veszprémi NB III-as labdarúgócsapatnál találtak egy koronavírusos esetet, az edzéseket felfüggesztették.","id":"20200908_veszprem_stadion_fertozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9bb4cf-f28f-4fcb-8819-c65725422c4e","keywords":null,"link":"/sport/20200908_veszprem_stadion_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:16","title":"Egy fertőzött focista miatt bezárják a veszprémi stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adde9d78-398a-412d-8b27-912178f09e97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel azután, hogy lekapcsolták a Sparks Group néven emlegetett csoport három tagját, radikálisan visszaesett a torrenthálózatra felkerülő új filmek és zenék száma.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy lekapcsolták a Sparks Group néven emlegetett csoport három tagját, radikálisan visszaesett...","id":"20200909_the_scene_sparks_group_illegalis_megosztas_szerzoi_jogok_megsertese_torrentezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adde9d78-398a-412d-8b27-912178f09e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bddf4e-929c-4169-b5f6-a71f920abdb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_the_scene_sparks_group_illegalis_megosztas_szerzoi_jogok_megsertese_torrentezes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:03","title":"Letartóztattak három embert, 92 százalékkal visszaestek a torrentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben cselekszünk, még van remény a káros folyamatok megfordítására. Máskülönben 8 milliárd ember élete a tét. ","shortLead":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben...","id":"20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919291d6-b35c-4f35-8427-8bd334137e10","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:00","title":"WWF: Az életmódunkat is meg kell változtatni, hogy megakadályozzuk fajok kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Ausztriából a tiltás ellenére járnak át fogorvoshoz Magyarországra, a hobbisportolók nagy részét viszont visszatartja a bizonytalanság és a szigorúbb belépési szabályok. Miközben a kormány arról beszél, a határzárat a magyar gazdaság védelmében hozta meg, megnéztük, milyen nem várt következményekkel járhat még az újabb szigorítás.","shortLead":"Ausztriából a tiltás ellenére járnak át fogorvoshoz Magyarországra, a hobbisportolók nagy részét viszont visszatartja...","id":"20200908_hatarzar_jarvany_kovetkezmenyek_turizmus_vendegmunkas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31eec00-297d-4ebb-ad6b-e8f76cb33d83","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_hatarzar_jarvany_kovetkezmenyek_turizmus_vendegmunkas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:00","title":"Magával rántja-e a magyar gazdaságot a határzár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Egy bírósági döntés nem a társadalmi elvárások, hanem a bizonyítékok mentén \"szerveződik\", viszont vérig sértheti a társadalom igazságérzetét. Ez a helyzet a napokban a Kuciak-gyilkosság feltételezett megrendelőinek ügyében hozott ítélettel is. ","shortLead":"Egy bírósági döntés nem a társadalmi elvárások, hanem a bizonyítékok mentén \"szerveződik\", viszont vérig sértheti...","id":"20200908_Szeretettel_Pozsonybol_Kuciak_gyilkossag_felmento_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d929d2b-052d-4218-86be-6108e9487760","keywords":null,"link":"/360/20200908_Szeretettel_Pozsonybol_Kuciak_gyilkossag_felmento_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Kiverte a biztosítékot a Kuciak-gyilkosság ügyében hozott felmentő ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]