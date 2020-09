Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt az ügyintézés jelentős része átterelődött az elektronikus csatornákra és telefonra.","shortLead":"A járvány miatt az ügyintézés jelentős része átterelődött az elektronikus csatornákra és telefonra.","id":"20200908_700_ezer_magyar_tunt_el_a_NAV_ablakaitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bde3309-6860-4f92-9af4-73dda2f547ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_700_ezer_magyar_tunt_el_a_NAV_ablakaitol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:35","title":"700 ezer magyar tűnt el a NAV ablakaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c92191-9866-4c0d-8d9b-4c4955b2e4cb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Dollármilliókat keres, de nem rendelkezik a pénze felett, ugyanis 12 éve, a bulvársajtó által alaposan dokumentált összeomlása óta gondnokság alatt van. A Britney Spears életét alapjaiban meghatározó jogi megállapodás körül olyan sok a titkolózás, hogy a rajongói és néhány jogvédő szerint az énekesnő valójában visszaélés áldozata.","shortLead":"Dollármilliókat keres, de nem rendelkezik a pénze felett, ugyanis 12 éve, a bulvársajtó által alaposan dokumentált...","id":"20200909_Valaki_szabaditsa_ki_Britney_Spearst_De_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c92191-9866-4c0d-8d9b-4c4955b2e4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dffa36d-72e1-4976-bfbb-110d59f53693","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Valaki_szabaditsa_ki_Britney_Spearst_De_miert","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:00","title":"Valaki szabadítsa ki Britney Spearst! De miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1253e6b4-4164-411c-80c0-90e3529bcbbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3D-nyomtatással előállítható, környezetbarát anyagot fejlesztettek azok az amerikai mérnökök, akik szerint ezzel a jövőben ki lehetne zöldíteni a divatipart – jöhetnek a testhez igazodó ruhák.","shortLead":"3D-nyomtatással előállítható, környezetbarát anyagot fejlesztettek azok az amerikai mérnökök, akik szerint ezzel...","id":"20200909_programozhato_ruha_3d_nyomtatas_gyapju_harvard_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1253e6b4-4164-411c-80c0-90e3529bcbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2522ce-79d4-40e9-a773-04021825aa73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_programozhato_ruha_3d_nyomtatas_gyapju_harvard_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:33","title":"A Harvardon létrehoztak egy alakváltó anyagot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010ddd06-f536-4ba9-ac68-17a549ea6a22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokat kellett várni rá, de most végre hivatalosan is leleplezték a nyolcas Golf praktikus családi változatát.","shortLead":"Sokat kellett várni rá, de most végre hivatalosan is leleplezték a nyolcas Golf praktikus családi változatát.","id":"20200909_megerkezett_az_uj_vw_golf_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=010ddd06-f536-4ba9-ac68-17a549ea6a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedb2902-0989-4363-a9fc-3c83f6bfc7fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_megerkezett_az_uj_vw_golf_kombi","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:59","title":"Megérkezett az új VW Golf kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbcdd17-687c-428f-9789-7b78a1bcf207","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen füstmérgezést kaptak, a lakókat evakuálni kellett Leszboszon, miután leégett a Moria menekülttábor. A tábor nagy része elpusztult, ezrek maradtak fedél nélkül.","shortLead":"Többen füstmérgezést kaptak, a lakókat evakuálni kellett Leszboszon, miután leégett a Moria menekülttábor. A tábor nagy...","id":"20200909_tuzvesz_menekulttabor_leszbosz_gorogorszag_moria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dbcdd17-687c-428f-9789-7b78a1bcf207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49990e82-3f33-4b05-9b71-f2b6f3ed641f","keywords":null,"link":"/vilag/20200909_tuzvesz_menekulttabor_leszbosz_gorogorszag_moria","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:31","title":"Leégett a leszboszi menekülttábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedik az átlagkereset, amihez a képviselői alapbért kötötték. ","shortLead":"Emelkedik az átlagkereset, amihez a képviselői alapbért kötötték. ","id":"20200908_kepviseloi_beremelkedes_alapber_atlagber_orszaggyulesi_kepviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d20584-3ea2-4403-9111-41b1127760ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_kepviseloi_beremelkedes_alapber_atlagber_orszaggyulesi_kepviselok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:47","title":"Jövőre százezrekkel többet vihetnek haza a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d43223-d74d-4aca-95b7-39e818eeeaaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akciót szervező csoport szerint a kar vezetése küldette le az egyetemi gondnokot, hogy távolítsa el szolidaritásuk jeleit. ","shortLead":"Az akciót szervező csoport szerint a kar vezetése küldette le az egyetemi gondnokot, hogy távolítsa el szolidaritásuk...","id":"20200908_Egy_oran_belul_leszedettek_az_ELTE_AJK_epuleterol_a_Szinmuveszetit_tamogato_szalagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d43223-d74d-4aca-95b7-39e818eeeaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ee377-14b0-4b27-a065-c0538ef64599","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Egy_oran_belul_leszedettek_az_ELTE_AJK_epuleterol_a_Szinmuveszetit_tamogato_szalagokat","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:55","title":"Egy órán belül leszedették az ELTE ÁJK épületéről a színművészetiseket támogató szalagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfa2992-78d2-4826-85b9-535bbe598051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de a bíróság szerint ez nem volt igaz.","shortLead":"A lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de a bíróság szerint ez nem volt igaz.","id":"20200909_greczy_zsolt_lokal_origo_ripost_sajtoper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bfa2992-78d2-4826-85b9-535bbe598051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6183e20-e893-4e0c-b284-8da119367b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_greczy_zsolt_lokal_origo_ripost_sajtoper","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:49","title":"Gréczy Zsolt egy nap alatt három kormányközeli médium ellen nyert sajtópert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]