A környezetvédelemről és más társadalmi kérdésekről készített az olasz slow food mozgalom alapítója, Carlo Petrini egy interjúkötetet Ferenc pápával. A most megjelent könyvet a France24 szemlézte – mint írták, a pápa kimondta, hogy

a jó ételek vagy a szeretetteli szex öröme isteni eredetű, és az egyház néha túl szigorúan ítélte meg ezeket.

Persze a pápa azért nem tagadta meg az egyháza múltját, azt magyarázta, hogy valójában az „embertelen, állatias, vulgáris” örömöket ítélték el az elődei, az egyszerű örömforrásokat nem. Mint mondta, az evés öröme azért is van, hogy egészségesek maradjunk, a szex pedig azért jó, mert ettől még szebb a szerelem, és fennmarad a faj. Az ezzel ellentétes nézetek óriási károkat okoztak – tette hozzá.

Az evés élvezeteit valóban nem most fedezik fel a katolikusok, a The Guardian szerint három középkori londoni kolostor feltárásakor a régészek úgy számoltak, hogy a szerzetesek nagyjából 4500 kalóriát ettek meg egy böjti napon, hatezret egy átlagos nap folyamán. A szex élvezetéről pedig sokat elmondanak a cölibátusviták - újabban már az is a katolikus egyház konzervatív körei sikerének számít, hogy meg tudták győzni a pápát, ne engedjen a lazítást kérőknek, akik szerint elfogynak a papok, ha csak nőtlenek dolgozhatnak.