[{"available":true,"c_guid":"493d8778-f623-4505-a7ac-1dec7ede87ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány feloldotta az ingázásra vonatkozó korlátozásokat.","shortLead":"A magyar kormány feloldotta az ingázásra vonatkozó korlátozásokat.","id":"20200911_ausztria_korlatozasok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=493d8778-f623-4505-a7ac-1dec7ede87ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b2fd80-0114-4951-9d8a-2b4cb73a8a61","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_ausztria_korlatozasok_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:59","title":"Osztrák belügyminiszter: Céges igazolással bárki kiutazhat, Magyarország lazított a szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn válik hivatalossá Szigliget polgármesteri posztjáért indulók listája. A jelöltek között ott van a település lemondott vezetőjének fia, Balassa Bálint is, aki eddig önkormányzati képviselő volt.","shortLead":"Hétfőn válik hivatalossá Szigliget polgármesteri posztjáért indulók listája. A jelöltek között ott van a település...","id":"20200911_szigliget_lemondott_balassa_fia_is_indulhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a638b9-3d88-4aa2-925c-96b72bea3c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_szigliget_lemondott_balassa_fia_is_indulhat","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:23","title":"Fia válthatja a lemondott szigligeti polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2250954-786d-4702-af09-630ffd47726d","c_author":"Peer Krisztián","category":"360","description":"A földön reggelizésről, a múzeumi realizmusról, a költészetről és a nem értésről. ","shortLead":"A földön reggelizésről, a múzeumi realizmusról, a költészetről és a nem értésről. ","id":"20200911_Peer_Krisztian_Politizalas_avagy_megerteni_Balazs_Petert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2250954-786d-4702-af09-630ffd47726d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03719102-4aca-4a08-968b-9cd7a94a82d9","keywords":null,"link":"/360/20200911_Peer_Krisztian_Politizalas_avagy_megerteni_Balazs_Petert","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:00","title":"Peer Krisztián: Politizálás, avagy megérteni Balázs Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori miniszterrel a Pesti Hírlap próbált olyan interjút készíteni, amiben elmondja a gondolatait az embereket érdeklő dolgokról is.","shortLead":"Az egykori miniszterrel a Pesti Hírlap próbált olyan interjút készíteni, amiben elmondja a gondolatait az embereket...","id":"20200912_Navracsics_Tibornak_se_az_SZFErol_se_Szijjarto_jachtozasarol_se_a_jarvanyvedelemrol_nincs_velemenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f233843-4aff-4c8d-9886-d3aa3289c3e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Navracsics_Tibornak_se_az_SZFErol_se_Szijjarto_jachtozasarol_se_a_jarvanyvedelemrol_nincs_velemenye","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:17","title":"Navracsics Tibornak se az SZFE-ről, se Szijjártó jachtozásáról, se a járványvédelemről nincs véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"V. Naszályi Márta szerint a kormánypárti publicista egy interjúban beismerte, hogy a hatályos jogszabályokat kijátszva jutott önkormányzati bérlakáshoz.","shortLead":"V. Naszályi Márta szerint a kormánypárti publicista egy interjúban beismerte, hogy a hatályos jogszabályokat kijátszva...","id":"20200911_v_naszalyi_marta_berlakas_bayer_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f3d8e2-dd03-4fcb-9411-b6506eb1cc11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_v_naszalyi_marta_berlakas_bayer_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:38","title":"Kivizsgáltatja Bayer lakásügyét az I. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15e6f0-151b-4db7-913e-d40e157f2775","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A hidegháborús fegyverkezési verseny idején a Szovjetunió fejlesztette ki, és Oroszország finomította tovább a novicsok idegmérget, amelyről Moszkva az erre vonatkozó, általa aláírt nemzetközi szerződés ellenére sem mond semmit.","shortLead":"A hidegháborús fegyverkezési verseny idején a Szovjetunió fejlesztette ki, és Oroszország finomította tovább a novicsok...","id":"202037_ujonc_azurben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f15e6f0-151b-4db7-913e-d40e157f2775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2947665f-b2a3-4933-be25-7fe5e2cf1cab","keywords":null,"link":"/360/202037_ujonc_azurben","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:15","title":"Az oroszok titkolóznak, de azért sokat tudni a Navalnijt megmérgező novicsokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","shortLead":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","id":"20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3080ed-32ee-419a-a2a3-a0a2d0da4a91","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:40","title":"Koronavírusos a kispesti gyermekorvosi rendelő egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányhivatal népegészségügyi osztályának munkatársai is folyamatosan jelen vannak az otthon mindkét érintett telephelyén.","shortLead":"A kormányhivatal népegészségügyi osztályának munkatársai is folyamatosan jelen vannak az otthon mindkét érintett...","id":"20200911_fertotlenites_kamaraerdei_uti_idosek_otthona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0200a1ca-e29d-4bec-9725-8fb55c0be097","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_fertotlenites_kamaraerdei_uti_idosek_otthona","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:07","title":"Azonnali fertőtlenítést rendeltek el a Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]