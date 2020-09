Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","shortLead":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","id":"20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7165b7-6425-4425-ab06-5dfb48729379","keywords":null,"link":"/sport/20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:14","title":"Több koronavírusos is van a DVSC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dolgozók a mézesmadzagnak vagy a furkósbotnak dőlnek be nagyobb eséllyel? A fenyegetéseknek vagy az ingyenes ajánlatoknak? A határozott utasításoknak vagy segítőkész javaslatoknak? A Sophos egy szimulált támadási sorozatban valósnak tűnő, ám “hamis” adathalász kísérleteket juttatott el felhasználókhoz, azzal a céllal, hogy megvizsgálja, melyik módszer adja a legjobb, pontosabban a legrosszabb eredményeket. ","shortLead":"A dolgozók a mézesmadzagnak vagy a furkósbotnak dőlnek be nagyobb eséllyel? A fenyegetéseknek vagy az ingyenes...","id":"20200914_sophos_adathalasz_tamadas_kiserletek_email","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb7c77e-cdd0-4a15-b008-de9a00c44f70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_sophos_adathalasz_tamadas_kiserletek_email","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:03","title":"10 e-mail, amelybe jobb, ha nem kattint bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját fejlesztésű operációs rendszere fut majd. A szoftver most egy okosóra prototípusán látható.","shortLead":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját...","id":"20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ce284a-c627-482b-bbcc-b8f5243b7c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:03","title":"Hogy milyen a Huawei saját operációs rendszere? Videón a HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A legnagyobb számítógépgyártók tapasztalatai szerint a magyar piacon le tudnak szállítani mindent, amire igény van. Notebookokra márpedig van: egy friss kutatás szerint a magyarok zöme elengedhetetlennek tart egy hordozható számítógépet a járvány korában nem mindig zökkenőmentes tanuláshoz.","shortLead":"A legnagyobb számítógépgyártók tapasztalatai szerint a magyar piacon le tudnak szállítani mindent, amire igény van...","id":"20200914_digitalis_oktatas_otthoni_tanulas_laptop_szamitogep_gki_dell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44560d8a-a350-4dc5-8db3-e4b3dcf60b50","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_digitalis_oktatas_otthoni_tanulas_laptop_szamitogep_gki_dell","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:33","title":"Magyarországon már a 8-10 évesek is alig vannak meg laptop nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy legalábbis egy része. A Microsoft ajánlatát elutasították, a technológiát lapértesülés szerint az Oracle biztosítja majd.","shortLead":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy...","id":"20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196f8aed-8e24-41a0-8878-64c6df05b72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","timestamp":"2020. szeptember. 14. 02:39","title":"WSJ: Megvan a nagy TikTok-licit eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az osztrák teniszező ötszettes meccsen győzte le a német Zverevet.

","shortLead":"Az osztrák teniszező ötszettes meccsen győzte le a német Zverevet.

","id":"20200914_US_Open_Domininc_Thiem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f636ffab-0d63-44c4-8c68-a6833aad06db","keywords":null,"link":"/sport/20200914_US_Open_Domininc_Thiem","timestamp":"2020. szeptember. 14. 05:19","title":"US Open: Dominic Thiem nyert a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs tárca szerint törvényes volt az SZFE kuratóriumának a kijelölése, azt kérik, hogy velük egyeztessenek az egyetem vezetői.","shortLead":"Az innovációs tárca szerint törvényes volt az SZFE kuratóriumának a kijelölése, azt kérik, hogy velük egyeztessenek...","id":"20200914_vidnyanszky_szinmuveszeti_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306d531e-2846-4d0d-b6ee-b398341460bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_vidnyanszky_szinmuveszeti_itm","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:11","title":"Vidnyánszkyhoz küldte a színművészetis hallgatókat az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6182d21-41af-4ffc-a079-d68fe10a56e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi olasz kormányfőt tizenegy napig ápolták kórházban.","shortLead":"A korábbi olasz kormányfőt tizenegy napig ápolták kórházban.","id":"20200914_silvio_berlusconi_koronavirus_jarvany_fertozes_milano","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6182d21-41af-4ffc-a079-d68fe10a56e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a339112a-f469-4438-aaff-892f18429a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_silvio_berlusconi_koronavirus_jarvany_fertozes_milano","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:26","title":"A koronavírusos Berlusconit már haza is engedték a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]