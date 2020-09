Svájcban élesben is kipróbálta őket néhány vírusellenes.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A koronavírus-járvány második hulláma miatt sok országban hoztak szigorú intézkedéseket, amikkel csökkenthető a fertőzés terjedése.

Svájcban is elrendelt ilyeneket a kormány, ám sokak olyannyira nem értenek egyet azokkal, hogy még tüntettek is miattuk. A demonstrálókon viszont nem volt maszk, illetve nem olyan, amit az egészségügyi szervezetek és a tudósok is ajánlanak:

© MTI/EPA/Keystone/Ennio Leanza

© MTI/EPA/Keystone/Ennio Leanza

© MTI/EPA/Keystone/Ennio Leanza

Ön ne hordjon ilyeneket, válassza helyette például a rendes sebészeti maszkot, aminek hatékonyságát már többször is bizonyították. Sőt, egy új elmélet szerint az arcmaszkok (orrot és szájat is takaró) hordása még koronavírus-immunitáshoz is vezethet.

