Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem szerepel a Mainz szakmai terveiben Szalai Ádám, a legértelmesebb az, ha új csapatot keres magának – nyilatkozta a klub sportigazgatója.","shortLead":"Nem szerepel a Mainz szakmai terveiben Szalai Ádám, a legértelmesebb az, ha új csapatot keres magának – nyilatkozta...","id":"20200921_szalai_mainz_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e64415e-79d0-4f21-93b5-704a0c48b270","keywords":null,"link":"/sport/20200921_szalai_mainz_foci","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:38","title":"Kirúgják Szalai Ádámot a Mainztól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec99e41-c08e-454d-8a1d-6f4efe2d7547","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ingyenes parkolás és teraszok, nagyvonalú kedvezmények a V4-es országokból és vidékről érkezők számára. Többek között ezt tartalmazza az az ötpontos javaslatcsomag, amivel a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint a fővárosnak meg kellene segíteni a járvány miatt bajba került helyi vendéglátást.\r

\r

","shortLead":"Ingyenes parkolás és teraszok, nagyvonalú kedvezmények a V4-es országokból és vidékről érkezők számára. Többek között...","id":"20200922_bkik_vendeglatas_budapest_koronavirus_segely_javaslatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec99e41-c08e-454d-8a1d-6f4efe2d7547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea0f002-c87d-472c-96e5-d2d9e578174b","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_bkik_vendeglatas_budapest_koronavirus_segely_javaslatok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:07","title":"A főváros kontójára álmodott nagyvonalú segélyprogramot a pesti vendéglátásnak a kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Növekszik a koronavírus jelenléte a vidéki városok szennyvizében.","shortLead":"Növekszik a koronavírus jelenléte a vidéki városok szennyvizében.","id":"20200923_videki_varosok_jarvany_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8748c0-210d-4160-a9f5-17733d1a5eec","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_videki_varosok_jarvany_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:15","title":"Vidéki városokban lendülhet be még jobban a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész jól érzi magát Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A színész jól érzi magát Budapesten.\r

\r

","id":"20200922_Budapesten_van_Nicolas_Cage","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c791d43-f300-46cc-b919-1583ff105c5b","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Budapesten_van_Nicolas_Cage","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:06","title":"Budapesten van Nicolas Cage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4330818d-4609-4a3e-b620-830b9f4786b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint a Fidesz európai parlamenti képviselőjének családjához is került egy államilag támogatott programra kapott milliókból. Az erről szóló kérdést a legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségre továbbította.\r

","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a Fidesz európai parlamenti képviselőjének családjához is került egy államilag támogatott...","id":"20200921_jaroka_livia_hadhazy_akos_polt_peter_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4330818d-4609-4a3e-b620-830b9f4786b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaad4e61-7643-4e29-91d6-9fb7892f7060","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_jaroka_livia_hadhazy_akos_polt_peter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:34","title":"Feljelentésnek vette a Járóka Lívia ügyében feltett kérdést Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c21f148-1eeb-49d1-a3e8-408f9820a25d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eredetileg október végére tervezett Ördögkatlan Napok volt a B terv, ha már a vírus miatt a nyári fesztivált törölni kellett. Most a B tervnek is befellegzett. ","shortLead":"Az eredetileg október végére tervezett Ördögkatlan Napok volt a B terv, ha már a vírus miatt a nyári fesztivált törölni...","id":"20200922_A_fesztival_utan_az_Ordogkatlan_Napokat_is_le_kell_mondani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c21f148-1eeb-49d1-a3e8-408f9820a25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e874393-f0d6-4363-bd2d-5792b16bf73f","keywords":null,"link":"/elet/20200922_A_fesztival_utan_az_Ordogkatlan_Napokat_is_le_kell_mondani","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:57","title":"A fesztivál után az Ördögkatlan Napokat is le kellett mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szivárogtatók szerint négy új mobilt is bemutat októberben az Apple, az egyik pedig pusztán a neve miatt is érdekes.","shortLead":"A szivárogtatók szerint négy új mobilt is bemutat októberben az Apple, az egyik pedig pusztán a neve miatt is érdekes.","id":"20200923_apple_iphone_12_mini_bemutato_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b05c1f7-d124-46c7-84c9-ba8d25f6c621","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_apple_iphone_12_mini_bemutato_oktober","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:33","title":"iPhone 12 mini – így hívják állítólag az Apple idei egyik új mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három miskolci vízilabdázó is koronavírusos.","shortLead":"Három miskolci vízilabdázó is koronavírusos.","id":"20200921_miskolc_vizilabda_karanten_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecc9e45-3bc6-44a9-a5ac-908e6f4bfb5b","keywords":null,"link":"/sport/20200921_miskolc_vizilabda_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:31","title":"Karanténba vonult a miskolci férfi-vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]