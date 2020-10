Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, mint 10 százalékkal nőttek a bérek, legalábbis azoknak, akik meg tudták tartani a munkájukat.","shortLead":"Több, mint 10 százalékkal nőttek a bérek, legalábbis azoknak, akik meg tudták tartani a munkájukat.","id":"20200930_KSH_kereset_berek_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2262879-150c-479d-85fb-4ca560ab499a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_KSH_kereset_berek_fizetes","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:00","title":"KSH: 401 ezer forint a magyar átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Trump korábban két jelölést is kapott a Nobel-békedíjra, a mostani a harmadik.","shortLead":"Trump korábban két jelölést is kapott a Nobel-békedíjra, a mostani a harmadik.","id":"20200929_ausztralia_jogasz_donald_trump_nobel_bekedij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42d94c8-637a-4e9a-82c9-4f77c4abca79","keywords":null,"link":"/elet/20200929_ausztralia_jogasz_donald_trump_nobel_bekedij","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:50","title":"Már az ausztrál jogászok is Nobel-békedíjat adnának Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés, hogy meddig húzódik az eljárás és mi lehet a vége.","shortLead":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés...","id":"202040_vedhatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1f25ef-9a57-43ec-89d4-eedd1ad5f2b2","keywords":null,"link":"/360/202040_vedhatosag","timestamp":"2020. október. 01. 11:10","title":"Polt többször is kisegítette Simonkát, de megmenteni elvileg ő sem tudja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a Európai Bizottság jelentésének a forrásai nem megbízhatóak. Szerinte a jelentést valójában olyan szervezetek írták, amelyek egy finanszírozott nemzetközi hálózat részei.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a Európai Bizottság jelentésének a forrásai nem megbízhatóak. Szerinte a jelentést...","id":"20200930_varga_judit_jogallamisagi_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89434a5-e96d-4e14-a973-f8eb044cf3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_varga_judit_jogallamisagi_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 30. 14:56","title":"Varga Judit sorosozással reagált az EB jogállamisági jelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27838010-83f7-4f1d-b82c-c7213567c358","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érzékeny, költői hangulatú klipet készített a Subtones, Topolánszky Tamás egy konyhában felhúzott stúdióban vette fel, vírusbiztos, minimál koncepcióban.



","shortLead":"Érzékeny, költői hangulatú klipet készített a Subtones, Topolánszky Tamás egy konyhában felhúzott stúdióban vette fel...","id":"20200930_Csango_nepdalfeldolgozasra_forgatott_klipet_a_Subtones","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27838010-83f7-4f1d-b82c-c7213567c358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad50479-a782-4c8c-9c5f-d0c03ccf4b16","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Csango_nepdalfeldolgozasra_forgatott_klipet_a_Subtones","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:00","title":"„Igaz szerelem” – csángó népdalfeldolgozásra forgatott klipet a Subtones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33fe730-3ec5-4350-8499-783ea1a241c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hősöket, a Jónás Vera Experimentet, a Margaret Islandet és a Turbo zenekart támogathatjuk pálinkavásárlással.\r

\r

","shortLead":"A Hősöket, a Jónás Vera Experimentet, a Margaret Islandet és a Turbo zenekart támogathatjuk pálinkavásárlással.\r

\r

","id":"20201001_Bedobjuk_a_palinkat_maris_tamogattunk_egy_zenekart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a33fe730-3ec5-4350-8499-783ea1a241c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3ec695-aede-48b7-8b0a-c86dbc23b189","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Bedobjuk_a_palinkat_maris_tamogattunk_egy_zenekart","timestamp":"2020. október. 01. 15:39","title":"Bedobjuk a pálinkát, máris támogattunk egy zenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7730c1-0be9-45b4-9320-2e47e96da8c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél az elektromos crossover luxusautónál jelenleg nincs drágább kínai modell a piacon.","shortLead":"Ennél az elektromos crossover luxusautónál jelenleg nincs drágább kínai modell a piacon.","id":"20201001_368_millio_forint_a_legdragabb_kinai_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7730c1-0be9-45b4-9320-2e47e96da8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ea48f6-872a-4a2c-a876-d0cf4f88cee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_368_millio_forint_a_legdragabb_kinai_auto","timestamp":"2020. október. 01. 07:59","title":"36,8 millió forint a legdrágább kínai autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d6e97f-0fe4-4662-8258-bf3fb0419f78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi eleje kissé megrongálódott a balesetben.","shortLead":"A kocsi eleje kissé megrongálódott a balesetben.","id":"20200929_19_es_villamos_becsi_ut_karambol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3d6e97f-0fe4-4662-8258-bf3fb0419f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be30fe8-3918-432a-825d-bbf2d021fe8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_19_es_villamos_becsi_ut_karambol","timestamp":"2020. szeptember. 29. 19:22","title":"Autóval ütközött a 19-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]