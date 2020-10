Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szárazság és a tavaszi fagy miatt 15-20 százalékos terméskiesés várható az egyes fajtáknál. A kiváló évjárat lehetősége viszont így is megvan.","shortLead":"A szárazság és a tavaszi fagy miatt 15-20 százalékos terméskiesés várható az egyes fajtáknál. A kiváló évjárat...","id":"20201001_bor_szolotermes_szolo_szarazsag_legli_otto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ea7ab7-0e2d-4304-b72c-311aad063bbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_bor_szolotermes_szolo_szarazsag_legli_otto","timestamp":"2020. október. 01. 16:52","title":"Kevesebb bor lesz idén, de a minőségre nem lehet panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e7d23a-e4ca-4e27-b48e-6e277b18e3cf","keywords":null,"link":"/360/20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","timestamp":"2020. október. 01. 08:01","title":"Radar360: Virrasztás az SZFE-ért, jogállamisági intő Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csillagszemű juhász, a kiskakast és a gyémánt félkrajcárja, királyság az üveghegyeken túl. A Magyar Népmesék Napja alkalmából mesés matricacsomag érkezik a Viberre. A matricák felelevenítik kedvenc karaktereinket és azok szállóigéit.","shortLead":"Csillagszemű juhász, a kiskakast és a gyémánt félkrajcárja, királyság az üveghegyeken túl. A Magyar Népmesék Napja...","id":"20200930_viber_magyar_nepmesek_matricacsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7fde1d-fb9f-4e9b-ba4f-5a5ba935a869","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_viber_magyar_nepmesek_matricacsomag","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:33","title":"Nagyon klassz matricák jönnek a Viberbe, főszerepben a magyar népmesék alakjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan szállítják át a koronavírusos betegeket a konténerkórházba.","shortLead":"Folyamatosan szállítják át a koronavírusos betegeket a konténerkórházba.","id":"20201001_kiskunhalasi_mobil_jarvanykorhaz_megnyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2846eb86-2758-423e-a82d-b65e4f1396b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_kiskunhalasi_mobil_jarvanykorhaz_megnyitas","timestamp":"2020. október. 01. 12:22","title":"Megnyitották a kiskunhalasi mobil járványkórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosok figyelmeztetnek arra, hogy az amerikai elnök esetében több tényező is aggodalomra adhat okot azok után, hogy kiderült, pozitív lett a koronavírustesztje.","shortLead":"Orvosok figyelmeztetnek arra, hogy az amerikai elnök esetében több tényező is aggodalomra adhat okot azok után...","id":"20201002_Donald_Trump_kora_es_tulsulya_miatt_is_kockazatot_jelenthetnek_a_koronavirusos_komplikaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94bcdf2-0108-4219-8fd4-4f2e3b1452c6","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Donald_Trump_kora_es_tulsulya_miatt_is_kockazatot_jelenthetnek_a_koronavirusos_komplikaciok","timestamp":"2020. október. 02. 10:24","title":"Donald Trump kora és túlsúlya miatt is kockázatot jelenthetnek a koronavírusos komplikációk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit gödör oldalfalai tartották meg.","shortLead":"A kocsit gödör oldalfalai tartották meg.","id":"20200930_Munkagodorbe_hajtott_egy_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c389b2-4836-4a39-8af2-57bcb9a4acb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_Munkagodorbe_hajtott_egy_autos","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:17","title":"Több méter mély munkagödörbe esett egy autó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 190 milliárd forintból épült stadion gyepszőnyegénél egy éves életciklussal számoltak.","shortLead":"A 190 milliárd forintból épült stadion gyepszőnyegénél egy éves életciklussal számoltak.","id":"20201001_puskas_arena_ferencvaros_bajnokok_ligaja_groupama_arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fdbc81-56d9-4c6c-b731-5f2a2843a8c9","keywords":null,"link":"/sport/20201001_puskas_arena_ferencvaros_bajnokok_ligaja_groupama_arena","timestamp":"2020. október. 01. 17:51","title":"Tizenegy hónap, hat meccs után cserélik a Puskás Aréna gyepét, azért nem játszhat ott a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea63e9b-06c8-4eab-93aa-76e0072e6ee1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A létszám alapján osztották el, hogy hány hőmérőt kaphatnak az intézmények.","shortLead":"A létszám alapján osztották el, hogy hány hőmérőt kaphatnak az intézmények.","id":"20200930_lazmero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea63e9b-06c8-4eab-93aa-76e0072e6ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd5fe43-59c4-4966-9c94-382dee3d0fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_lazmero","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:09","title":"Tíz lázmérőt még kiszállítanak az iskoláknak, többért Pátyig kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]