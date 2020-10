Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn belül a publikus változatba is bekerülhet.","shortLead":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn...","id":"20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d16d96-c4c8-4196-9bf2-e50eb78f1add","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 05. 09:40","title":"Elege van egy csoportból a WhatsAppon? Örökre elnémíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11155707-7a6a-40a4-aebd-656a784426ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKK igazgatósági elnöke a főváros és a BKK előző vezetéseire mutogatva azt állítja, hogy előnytelen feltételekkel férnek csak hozzá a jegyautomatákat kezelő szoftverhez, ráadásul egy korábbi szerződésmódosítás miatt a cégnek fizetnie kellett azért, hogy a reptéri járatok jegyét töröljék az automata kínálatából. ","shortLead":"A BKK igazgatósági elnöke a főváros és a BKK előző vezetéseire mutogatva azt állítja, hogy előnytelen feltételekkel...","id":"20201005_Draskovics_BKK_100e_vitezy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11155707-7a6a-40a4-aebd-656a784426ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9d58db-5440-46a6-a1b4-8f3edaa18882","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_Draskovics_BKK_100e_vitezy","timestamp":"2020. október. 05. 14:11","title":"Draskovics: Már nem dolgozik a BKK-nál, aki hibázott a reptéri buszjegyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejrúti robbanássorozat immár hivatalosan is a világtörténelem egyik legnagyobbika azok közül a pusztítások közül, melyeket nem nukleáris szerkezet okozott.","shortLead":"A bejrúti robbanássorozat immár hivatalosan is a világtörténelem egyik legnagyobbika azok közül a pusztítások közül...","id":"20201006_bejrut_robbanas_nem_nuklearis_detonacio_ammonium_nitrat_veszelyes_anyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13684eec-91c4-4547-b234-e849123c9caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_bejrut_robbanas_nem_nuklearis_detonacio_ammonium_nitrat_veszelyes_anyag","timestamp":"2020. október. 06. 08:33","title":"Most derült ki, hogy mekkora is volt valójában a bejrúti robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szarka Gábor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy tárgyalni szeretnének. ","shortLead":"Szarka Gábor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy tárgyalni szeretnének. ","id":"20201006_SZFE_kancellar_sztrajk_blokad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddf2c9a-fb22-4530-a4c6-9e70363f17d1","keywords":null,"link":"/elet/20201006_SZFE_kancellar_sztrajk_blokad","timestamp":"2020. október. 06. 12:24","title":"Az SZFE új kancellárja szerint a sztrájkolók \"terrorizálják a bent lévőket, egyáltalán nem látszik az egység\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c79fc8a-568e-46fb-a2ae-8c9c46d84065","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy sor korlátozást vezetnek be a francia fővárosban, miután a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt maximálisra emelik a járvány miatti készültséget. Így például egyetlen bár sem nyithat ki a következő két hétben.","shortLead":"Egy sor korlátozást vezetnek be a francia fővárosban, miután a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt maximálisra...","id":"20201005_koronavirus_parizs_keszultseg_kocsmak_bezarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c79fc8a-568e-46fb-a2ae-8c9c46d84065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e732ba-c3ce-4716-afc3-72cbeec206db","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_koronavirus_parizs_keszultseg_kocsmak_bezarnak","timestamp":"2020. október. 05. 10:34","title":"A legmagasabb riasztási övezetbe kerül Párizs, annyi a koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9120da-c5d4-4b23-b697-d9eedbc8fd13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót ellopták, szétszerelték, de a rendőrök elől nem menekülhettek.","shortLead":"Az autót ellopták, szétszerelték, de a rendőrök elől nem menekülhettek.","id":"20201004_Ujra_bebizonyosodott_nem_jo_otlet_a_kocsiban_hagyni_a_slusszkulcsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df9120da-c5d4-4b23-b697-d9eedbc8fd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d778a650-b413-410c-9435-8b9673a24bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Ujra_bebizonyosodott_nem_jo_otlet_a_kocsiban_hagyni_a_slusszkulcsot","timestamp":"2020. október. 04. 17:59","title":"Újra bebizonyosodott, nem jó ötlet a kocsiban hagyni a slusszkulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar Cinema City hálózat tulajdonosa, a Cineworld/Regal hálózat bizonytalan időre bezárja az összes, több mint 500 angliai és amerikai moziját. A magyar mozik nyitva vannak - tudtuk meg a cégtől.\r

\r

","shortLead":"A magyar Cinema City hálózat tulajdonosa, a Cineworld/Regal hálózat bizonytalan időre bezárja az összes, több mint 500...","id":"20201004_Bezar_az_USA_masodik_Anglia_elsoszamu_mozihalozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094b802b-fb53-465a-b29f-11e80e994359","keywords":null,"link":"/kkv/20201004_Bezar_az_USA_masodik_Anglia_elsoszamu_mozihalozata","timestamp":"2020. október. 04. 17:34","title":"Bezár az USA második, Anglia elsőszámú mozihálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar tulajdonú Omixon új tesztje gyorsan megmutatja, ha valaki koronavírus-fertőzött. A diagnosztikai cég már azon is dolgozik, hogy egyetlen teszt kimutassa a koronavírust és az influenzát is.","shortLead":"A magyar tulajdonú Omixon új tesztje gyorsan megmutatja, ha valaki koronavírus-fertőzött. A diagnosztikai cég már azon...","id":"20201006_omixon_biocomputing_kft_azureseq_200_koronavirus_koronavirusteszt_pcr_teszt_qpcr_influenza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68fa16d-f10e-42b2-9a13-0527acdb7776","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_omixon_biocomputing_kft_azureseq_200_koronavirus_koronavirusteszt_pcr_teszt_qpcr_influenza","timestamp":"2020. október. 06. 12:03","title":"Jön a magyar teszt, ami kimutatja a koronavírust és az influenzát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]