[{"available":true,"c_guid":"9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egyre jobban van, és már hétfőn kiengedhetik a kórházból - jelentette be vasárnap Washingtonban az őt kezelő orvoscsoport.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egyre jobban van, és már hétfőn kiengedhetik a kórházból - jelentette be vasárnap...","id":"20201004_Trumpot_akar_mar_hetfon_kiengedhetik_a_korhazbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27465815-f69c-41db-8ef1-b51d25ef0fc2","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Trumpot_akar_mar_hetfon_kiengedhetik_a_korhazbol","timestamp":"2020. október. 04. 18:51","title":"Trumpot akár már hétfőn kiengedhetik a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Megtartották a 40. heti sorsolást. ","shortLead":" Megtartották a 40. heti sorsolást. ","id":"20201004_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2937ae7a-0725-41a9-a32d-5418e4990c34","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. október. 04. 16:54","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás támogatását, miközben Budapesten keresztbe fekszik az ellenzéki vezetés kerékpárosbarát intézkedéseinek.","shortLead":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás...","id":"202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405a913a-572f-4a28-90e9-66b3e48c4c52","keywords":null,"link":"/360/202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","timestamp":"2020. október. 06. 07:00","title":"A kerékpározás éve van, Orbánék mégis pont a bringázással támadják Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közérdekű adatigénylés után árulta el, mibe került a több mint 41 ezer darab eszköz.","shortLead":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közérdekű adatigénylés után árulta el, mibe került a több mint 41 ezer...","id":"20201005_homero_lazmero_iskolak_aeek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9e3f96-0eab-49d4-ae34-3142fdecca06","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_homero_lazmero_iskolak_aeek","timestamp":"2020. október. 05. 19:06","title":"A kormány 600 millióért vásárolt iskolai hőmérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"Windisch Judit - Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be az Országgyűlésnek a kormány. Az állami és a magánegészségügyet szétválasztó új rendszerben mégis rengeteg a kérdőjel és a vitatott pont, olyannyira, hogy még a Magyar Orvosi Kamara első reakciója is a tiltakozás volt. Egészségügyi szakértők elemezték a hvg.hu-nak, hogyan alakulhat át az ellátás a törvény nyomán.","shortLead":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be...","id":"20201006_eu_ellatas_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3cea03-548a-4d1c-8878-63ba6668d82d","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_eu_ellatas_torveny","timestamp":"2020. október. 06. 06:30","title":"A kormány egészségügyi reformja: a beteg kipihentebb orvossal fog találkozni, csak győzze kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szarka Gábor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy tárgyalni szeretnének. ","shortLead":"Szarka Gábor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy tárgyalni szeretnének. ","id":"20201006_SZFE_kancellar_sztrajk_blokad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddf2c9a-fb22-4530-a4c6-9e70363f17d1","keywords":null,"link":"/elet/20201006_SZFE_kancellar_sztrajk_blokad","timestamp":"2020. október. 06. 12:24","title":"Az SZFE új kancellárja szerint a sztrájkolók \"terrorizálják a bent lévőket, egyáltalán nem látszik az egység\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kifogásolják, hogy a törvény nem terjed ki azokra, akik vállalkozóként működnek, valamint az alapítványoknál, kht.-knál és magánszolgáltatóknál dolgozó alkalmazottakra.","shortLead":"Kifogásolják, hogy a törvény nem terjed ki azokra, akik vállalkozóként működnek, valamint az alapítványoknál, kht.-knál...","id":"20201005_mok_orvosi_bertabla_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89830ded-4589-4f6e-ab38-7045dab6012a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_mok_orvosi_bertabla_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 05. 19:25","title":"Nem fogadja el az orvosi kamara a bértáblával kapcsolatos tervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás elleni harcban.","shortLead":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás...","id":"20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4ff3c-d936-401b-b6e8-6d7a927557c1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","timestamp":"2020. október. 05. 16:09","title":"Barack Obamát idézve hívta fel Áder János a figyelmet a klímakatasztrófára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]