Egy szerdai videoüzenetben Donald Trump úgy fogalmazott, hogy minden koronavírusos amerikainak hozzá kéne férnie ahhoz a kezeléshez, amelyet ő kapott. A többi között a Regeneron Pharmaceuticals nevű gyógyszercég kísérleti kezelését kapta, amely egy antitestkoktél, és Trump úgy beszél róla, mintha egy telepshop-reklámban lenne: gyarkorlatilag egy nap alatt csodákat művelt vele a gyógyszer.

"Azt akarom, hogy mindenki megkapja ugyanazt a kezelést, amit az elnökötök. Mert jól vagyok, tökéletesen érzem magam" – fogalmazott. A videóban nem győzi ismételni, hogy négy napig volt kórházban, de szinte azonnal jelentős javulást értek el nála az orvosok az antitest-készítménnyel, és ha rajta múlt volna, már hamarabb is kijött volna a kórházból.

"Úgy gondolom, hogy ez egy áldás volt Istentől, hogy elkaptam (a betegséget). Öröm az ürümben, hogy hallotam erről a gyógyszerről, és azt mondtam, adják be nekem (ez az én javaslatom volt), és hihetetlen volt" – mondta.

Megígérte, hogy az Eli Lilly hasonló gyógyszerével együtt mindkét készítményt ingyen fogják biztosítani a súlyos betegek számára. Azt is elmondta, hogy szerinte a novemberi választásokig el kellene készülnie az oltásoknak is, de még egyik vakcinafejlesztő cég sem tart ott, hogy ez megvalósítható legyen. Trump leginkább a politikát okolja azért, hogy a vakcina majd csak a választások után lesz elérhető.

Mint korábban írtuk, Donald Trumpnál és a first ladynél, Melania Trumpnál a múlt héten csütörtökön diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést, és az elnököt pénteken kórházba is szállították. A bethesdai Walter Reed katonai kórházban az első napon kétszer is szüksége volt oxigénre – bár ezt csak vasárnap hozták nyilvánosságra –, és több gyógyszert, köztük egy kísérleti antitestkészítményt és (a Magyarországon is gyártott) Remdesivirt kapott. A Remdesivir-kezelést keddig kapta az elnök, vagyis még azt követően is, hogy hétfőn este visszatérhetett a Fehér Házba.