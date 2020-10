Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter által eddig előállított hatóanyag nagyjából 3000 beteg kezelésére elegendő.","shortLead":"A Richter által eddig előállított hatóanyag nagyjából 3000 beteg kezelésére elegendő.","id":"20201007_Index_Mar_gyartjak_Magyarorszagon_a_remdevisirt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70bdcf-630d-46be-a173-b07e51b713a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_Index_Mar_gyartjak_Magyarorszagon_a_remdevisirt","timestamp":"2020. október. 07. 15:43","title":"Már gyártják Magyarországon a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint is be kellene tiltani ezeket a teszteket.","shortLead":"Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint is be kellene tiltani ezeket a teszteket.","id":"20201007_Szuzessegi_teszt_orvosok_francia_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c8d8d-a85d-4529-8f85-d7ba55ead65d","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Szuzessegi_teszt_orvosok_francia_allam","timestamp":"2020. október. 07. 17:23","title":"Börtönbe küldené a szüzességi tesztet végző orvosokat a francia állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány okozta kockázat nem múlt el, ezért a jegybank arra kéri a magyarországi biztosítókat, hogy ne osszanak maguknak osztalékot, inkább tartalékoljanak.","shortLead":"A járvány okozta kockázat nem múlt el, ezért a jegybank arra kéri a magyarországi biztosítókat, hogy ne osszanak...","id":"20201006_mnb_biztositok_osztalek_tartalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46946fb7-86cb-4125-bf14-2109408760ff","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_mnb_biztositok_osztalek_tartalek","timestamp":"2020. október. 06. 11:08","title":"Az MNB szerint van egy szektor, amelyiknek nem kellene idén osztalékot fizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejrúti robbanássorozat immár hivatalosan is a világtörténelem egyik legnagyobbika azok közül a pusztítások közül, melyeket nem nukleáris szerkezet okozott.","shortLead":"A bejrúti robbanássorozat immár hivatalosan is a világtörténelem egyik legnagyobbika azok közül a pusztítások közül...","id":"20201006_bejrut_robbanas_nem_nuklearis_detonacio_ammonium_nitrat_veszelyes_anyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13684eec-91c4-4547-b234-e849123c9caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_bejrut_robbanas_nem_nuklearis_detonacio_ammonium_nitrat_veszelyes_anyag","timestamp":"2020. október. 06. 08:33","title":"Most derült ki, hogy mekkora is volt valójában a bejrúti robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány eredetileg a kapott összeg dupláját, egymilliárd eurót igényelt. A pénz kölcsönnek minősül, 15 éven belül kell visszafizetni.","shortLead":"A kormány eredetileg a kapott összeg dupláját, egymilliárd eurót igényelt. A pénz kölcsönnek minősül, 15 éven belül...","id":"20201007_brusszel_tamogatas_euro_munkahelyvedelem_sure_alap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50efd5d5-92a5-4eb2-b93c-7fcc2f2cc740","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_brusszel_tamogatas_euro_munkahelyvedelem_sure_alap","timestamp":"2020. október. 07. 15:15","title":"180 milliárd forint jön kölcsönbe Brüsszelből munkahelyvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes szervezetek javaslata ellenére Magyarországon továbbra is a zéró tolarencia elve érvényesül, de akadnak olyan európai országok, ahol egy kevés alkohol lehet a sofőrök vérében.","shortLead":"Egyes szervezetek javaslata ellenére Magyarországon továbbra is a zéró tolarencia elve érvényesül, de akadnak olyan...","id":"20201006_hol_es_mennyi_alkoholt_fogyaszthatnak_a_soforok_vezetes_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c2a531-5c99-4c2d-9b60-652f8e423f0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_hol_es_mennyi_alkoholt_fogyaszthatnak_a_soforok_vezetes_elott","timestamp":"2020. október. 06. 06:41","title":"Hol és mennyi alkoholt fogyaszthatnak a sofőrök vezetés előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó frissítést.","shortLead":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó...","id":"20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695e741f-d257-4b06-80e1-00de840b966e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","timestamp":"2020. október. 06. 17:13","title":"Kapott egy titkos funkciót az Instagram, átállíthatja az alkalmazás ikonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Bár hétfőn már elhagyhatta a kórházat Donald Trump, betegsége miatt a demokraták és a republikánusok is végigvették azokat a forgatókönyveket, amelyek az elnök, illetve a jelöltek utódlásáról rendelkeznek a választási kampány során az Egyesült Államokban.","shortLead":"Bár hétfőn már elhagyhatta a kórházat Donald Trump, betegsége miatt a demokraták és a republikánusok is végigvették...","id":"20201007_Trump_koronavirusos_politikai_utveszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd400688-ebf4-4090-8588-128010b41c1f","keywords":null,"link":"/360/20201007_Trump_koronavirusos_politikai_utveszto","timestamp":"2020. október. 07. 15:00","title":"Trump gondolhatja, hogy már túl van rajta, de a vírus még bekavarhat az elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]