Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek, rosszabbat tettünk a vállalattal, mintha nem csináltunk volna semmit – érvel szerzőnk, aki hasznos tanácsokkal is szolgál a feszültségek csökkentéséhez.","shortLead":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek...","id":"20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cb81ff-5679-4b4b-a650-538bf986ab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","timestamp":"2020. október. 12. 10:03","title":"Létezik-e stresszmentes ERP-rendszer-bevezetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt, a Navalnij-mérgezés kapcsán orosz tisztviselők névsorának összeállításáról is megegyeztek.","shortLead":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt...","id":"20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf22e4e-b89f-4379-a714-0b68da688158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","timestamp":"2020. október. 12. 15:10","title":"Szijjártó Péter kioktatta az uniós külügyminisztereket az EU alapszerződéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel és megoldásokat kínál. Fliegauf Bence szerint ugyanis David Attenborough „a terméketlen károgás és hibáztatás helyett tisztán és egyenesen beszél.”","shortLead":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel és megoldásokat kínál...","id":"20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa47d5f-898b-4d32-afd9-2efe0262cc01","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","timestamp":"2020. október. 12. 08:38","title":"Sir David Attenborough és Fliegauf Bence gondolatai Csernobilban találkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446984-3185-4347-895c-09e8c362f337","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Dömdödöm, bagoly, tranzit, rosszkedv, vakcinaháború. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201011_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e446984-3185-4347-895c-09e8c362f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacd4e54-66eb-4317-bc8e-5f7ac8f5967f","keywords":null,"link":"/360/20201011_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. október. 11. 20:40","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos hétköznapi fasizmust lát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely egyik kampányígérete volt a luxusingatlanokra kivetett Tiborcz-adó bevezetése, a javaslattal mostanra elkészült a főváros. A 15 perc ingyen parkolás jövő nyártól jöhet, 7-800 forintos óránkénti parkolás biztosan nem lesz. Az önkormányzati választás egyéves évfordulóján kérdeztük Karácsony Gergely főpolgármestert, aki nagyon elégedetlen a kormányzat járványkezelési gyakorlatával.","shortLead":"Karácsony Gergely egyik kampányígérete volt a luxusingatlanokra kivetett Tiborcz-adó bevezetése, a javaslattal mostanra...","id":"20201013_karacsony_tiborcz_koronavirus_nagykorut_biodom_budapest_orban_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02460b64-ff48-4267-99f7-12d4fd22b79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_karacsony_tiborcz_koronavirus_nagykorut_biodom_budapest_orban_eu","timestamp":"2020. október. 13. 14:10","title":"Karácsony Gergely: A második hullámot nem lehet politikai lózungokkal kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában több mint 300 ezren fertőződtek meg.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több mint 300 ezren fertőződtek meg.","id":"20201012_koronavirus_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2755e109-8b70-4cb9-86c9-9ae19bd1b367","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. október. 12. 07:56","title":"Már a 38 millió felé közelít a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533398ef-1a47-494d-b722-2f1c436110c6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Három kategóriában hirdették ki Magyarország legszebb szólóbirtokait, a helyezettek többsége a szekszárdi borvidékről került ki.","shortLead":"Három kategóriában hirdették ki Magyarország legszebb szólóbirtokait, a helyezettek többsége a szekszárdi borvidékről...","id":"20201011_Megvalasztottak_Magyarorszag_legszebb_szolobirtokait_Szekszard_tarolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=533398ef-1a47-494d-b722-2f1c436110c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9d2a00-073a-4176-92b9-a7aa871f2d17","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Megvalasztottak_Magyarorszag_legszebb_szolobirtokait_Szekszard_tarolt","timestamp":"2020. október. 11. 17:49","title":"Megválasztották Magyarország legszebb szőlőbirtokait, Szekszárd tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753","c_author":"","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mintha a vízben élő esőerdők lennének – legalábbis ilyennek tűnnek azok az élőlénytelepek, amelyek főként hínárból és kagylókból állnak. A Greenwave alapítói azt remélik, hogy a találmányuk hamar elterjed a világban, és megoldást kínál a klímaváltozásra.","shortLead":"Mintha a vízben élő esőerdők lennének – legalábbis ilyennek tűnnek azok az élőlénytelepek, amelyek főként hínárból és...","id":"20201011_Viz_alatti_farmokkal_a_fenntarthato_elelmiszertermelesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aa8d6c-585f-4edf-8f90-50a1f0c6f455","keywords":null,"link":"/zhvg/20201011_Viz_alatti_farmokkal_a_fenntarthato_elelmiszertermelesert","timestamp":"2020. október. 11. 20:28","title":"Víz alatti farmokkal a fenntartható élelmiszertermelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]