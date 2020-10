Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Remdesivirt csak egy szakaszban lehet használni. Már Magyarországon is gyártják.","shortLead":"A Remdesivirt csak egy szakaszban lehet használni. Már Magyarországon is gyártják.","id":"20201012_koronavirusgyogyszer_szerbia_remdesvir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5b835b-af47-4099-b86f-497208f5269d","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_koronavirusgyogyszer_szerbia_remdesvir","timestamp":"2020. október. 12. 12:31","title":"Szerbiában már elérhető a koronavírus-gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68f2e39-078e-43e1-9742-3a7003b92143","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kellett hozzá sok idő, hogy a Twitter élő példa segítségével tudja bemutatni, hogy a legújabb szigorítás szerint mit tart félrevezető információnak és milyen fegyverrel lép fel ellene.","shortLead":"Nem kellett hozzá sok idő, hogy a Twitter élő példa segítségével tudja bemutatni, hogy a legújabb szigorítás szerint...","id":"20201012_twitter_donald_trump_koronavirus_immunitas_elrejtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68f2e39-078e-43e1-9742-3a7003b92143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590a03b7-e10d-4973-ac75-fd24caea4f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_twitter_donald_trump_koronavirus_immunitas_elrejtes","timestamp":"2020. október. 12. 00:03","title":"Trump szerint immunissá vált a koronavírusra, a Twitter rögtön bevetette új fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4050ab5f-059a-4924-9826-c85dc35e9655","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy csillag \"spagettifikációját\", vagyis egy fekete lyuk által felfalt csillag utolsó pillanatait sikerült rögzítenie egy nemzetközi kutatócsoportnak. A világ több pontján lévő teleszkópok segítségével észlelték a ritka fényrobbanást, amelyet a szupermasszív fekete lyuk által elnyelt csillag bocsátott ki.\r

\r

","shortLead":"Egy csillag \"spagettifikációját\", vagyis egy fekete lyuk által felfalt csillag utolsó pillanatait sikerült rögzítenie...","id":"20201013_csillag_fekete_lyuk_spagettifikacio_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4050ab5f-059a-4924-9826-c85dc35e9655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8298e0-5cd2-44a0-9a95-29c181668e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_csillag_fekete_lyuk_spagettifikacio_urkutatas","timestamp":"2020. október. 13. 17:03","title":"Rögzítették a tudósok, hogyan tép szét egy csillagot egy fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rontotta a 2020-as GDP-előrejelzését a Takarékbank, de úgy számolnak, hogy ha meglesz a koronavírus elleni vakcina, 2021 utolsó hónapjaira elérheti a magyar gazdaság azt a szintet, ahol 2019 végén állt.","shortLead":"Rontotta a 2020-as GDP-előrejelzését a Takarékbank, de úgy számolnak, hogy ha meglesz a koronavírus elleni vakcina...","id":"20201013_Takarekbank_recesszio_gdp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd4f147-3517-4000-b811-c9daa9402923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Takarekbank_recesszio_gdp","timestamp":"2020. október. 13. 11:37","title":"Takarékbank: Nagyobb lehet az idei recesszió a vártnál, de 2021 jó év lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed07bd-db2a-4a77-b21d-1ee5a6ab24f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester szerint 30 éve nem látott mélyrepülésben van a kerület.","shortLead":"A volt polgármester szerint 30 éve nem látott mélyrepülésben van a kerület.","id":"20201012_Bus_Balazs_kepviselojeloltkent_indulna_Obudan_2022ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed07bd-db2a-4a77-b21d-1ee5a6ab24f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0876b47-2505-4191-af37-2df951191b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Bus_Balazs_kepviselojeloltkent_indulna_Obudan_2022ben","timestamp":"2020. október. 12. 20:17","title":"Bús Balázs képviselőjelöltként indulna Óbudán 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17503be-2f64-4db0-b377-9539f35e9b5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint az ellenzék sehogy sem nyerhetett volna, Kocsis Máté pedig Jakab Pétert szidta.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint az ellenzék sehogy sem nyerhetett volna, Kocsis Máté pedig Jakab Pétert szidta.","id":"20201012_reakciok_borsod_koncz_zsofia_biro_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17503be-2f64-4db0-b377-9539f35e9b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2db8c9-e691-4abd-a8ec-64d5ab8f01ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_reakciok_borsod_koncz_zsofia_biro_laszlo","timestamp":"2020. október. 12. 06:51","title":"Derekas küzdelem, propaganda, bunkózás – reakciók a borsodi időközi választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72058e44-9a30-4fe1-9410-d8769e51995f","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Megkezdtek a háromoldalú tárgyalások az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság között az uniós költségvetésekhez kapcsolódó jogállami feltételekről. A parlamenti küldöttség szerint a megbeszélés “konstruktív” volt, ami a valóságban azt jelenti, hogy eredménytelen.","shortLead":"Megkezdtek a háromoldalú tárgyalások az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság között az uniós...","id":"20201013_Jogallamisagi_targyalasok_mff","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72058e44-9a30-4fe1-9410-d8769e51995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29186e54-f938-4a09-900b-e24070fc83fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Jogallamisagi_targyalasok_mff","timestamp":"2020. október. 13. 10:20","title":"Az EU vezető szervei között sincs egyetértés a jogállamisági feltételekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel kétszer annyival eshet vissza a magyar GDP idén, mint a legutóbbi előrejelzés szerint – áll az IMF most kiadott prognózisában. A világ gazdasága a gyors és hatékony válságkezelésnek köszönhetően egyelőre úgy tűnik, hogy megúszhatja a 2008-ashoz hasonló pénzügyi katasztrófát.","shortLead":"Közel kétszer annyival eshet vissza a magyar GDP idén, mint a legutóbbi előrejelzés szerint – áll az IMF most kiadott...","id":"20201013_IMF_elorejelzes_gdp_recesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b55fc7-45c3-44a9-b38e-aeafe32d2e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_IMF_elorejelzes_gdp_recesszio","timestamp":"2020. október. 13. 14:37","title":"IMF: Jóval nagyobb lehet a magyar visszaesés, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]