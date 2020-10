Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","shortLead":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","id":"20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b68d552-e841-495d-a646-a19e0caa94b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 13. 15:26","title":"A WHO főigazgatója szerint erkölcstelen, ahogy a politikusok hajszolják a nyájimmunitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa97054-418c-46f7-aab4-0a9ee2680322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rimac és a német Puma egy limitált szériás futballcipőt dobott piacra.","shortLead":"A Rimac és a német Puma egy limitált szériás futballcipőt dobott piacra.","id":"20201013_A_horvat_elektromos_hiperautogyartoval_allt_ossze_a_Puma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa97054-418c-46f7-aab4-0a9ee2680322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62425bc3-eb6f-4a71-85b9-f152f13ca366","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_A_horvat_elektromos_hiperautogyartoval_allt_ossze_a_Puma","timestamp":"2020. október. 13. 17:49","title":"Horvát elektromos hiperautó-gyártóval állt össze a Puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani tulajdonosok nemigen akarnak megválni a részesedésüktől. Persze, mindig van az az ajánlat, amire nehéz nemet mondani.","shortLead":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani...","id":"20201014_Budapest_Airport_ferihegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19ac715-e992-4abe-8140-486be9c30825","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Budapest_Airport_ferihegy","timestamp":"2020. október. 14. 06:30","title":"Bárki venné is meg a ferihegyi repteret, árengedményt nem adnak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere az ártatlanság vélelmét hangoztatta Bíró Lászlóval kapcsolatban.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere az ártatlanság vélelmét hangoztatta Bíró Lászlóval kapcsolatban.","id":"20201013_markizay_peter_ellenzek_hadhazy_akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebb80af-4385-4323-929f-2a65604e7a10","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_markizay_peter_ellenzek_hadhazy_akos","timestamp":"2020. október. 13. 16:44","title":"\"Nem bűn, ha az uniós pályázatokban résztvevők önérdekből cselekedtek\" – Márki-Zay beszállt az ellenzéki belharcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tanárok közleményben visszautasították az új vezetés által megfogalmazott vádat, miszerint a \"tanköztársaság\" rossz hatással lett volna az egyetem belső működésére.","shortLead":"A tanárok közleményben visszautasították az új vezetés által megfogalmazott vádat, miszerint a \"tanköztársaság\" rossz...","id":"20201013_SZFEoktatok_Az_uj_vezetes_sulyos_fenyegetesekkel_kommunikal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5b99fe-1526-4b16-abf5-d25468327966","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_SZFEoktatok_Az_uj_vezetes_sulyos_fenyegetesekkel_kommunikal","timestamp":"2020. október. 13. 21:21","title":"SZFE-oktatók: Az új vezetés súlyos fenyegetésekkel kommunikál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz közel álló Zhenhua Data. A csomag egy része nemrég kiszivárgott. A Telex szerint a listában több mint 700 magyar neve szerepel, köztük most is aktív politikusoké és cégvezetőké.","shortLead":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz...","id":"20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c75cdeb-4a80-4dce-9d37-cb3faad7ab66","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","timestamp":"2020. október. 13. 12:33","title":"Hollik, Kubatov és Kunhalmi neve is ott van a nagy kínai adatcsomagban, amit hírszerzői céllal készíthettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91ccf2e-2129-4303-9d72-074c881fc872","c_author":"Ballai Vince - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A több teszthez elsősorban több mintavételező szakember kell, belőlük azonban eddig sem volt elég. Szakemberek szerint a jelenlegi magyar tesztelési gyakorlat egész egyszerűen alkalmatlan arra, hogy a járványgócokat felkutassák.","shortLead":"A több teszthez elsősorban több mintavételező szakember kell, belőlük azonban eddig sem volt elég. Szakemberek szerint...","id":"20201013_Gyorsteszt_jarvany_koronavirus_PCR_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d91ccf2e-2129-4303-9d72-074c881fc872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe92881-a830-46cc-aeea-511d4ed3b8e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Gyorsteszt_jarvany_koronavirus_PCR_teszteles","timestamp":"2020. október. 13. 06:30","title":"Gyors PCR-tesztektől még nem lesz könnyebb a járványt kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc1980b-a0af-4a82-b9ac-3454b12b5774","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Havazás váltotta az esőt a Kékestető környékén szerda hajnalban. De máshol is kifehéredett a táj.","shortLead":"Havazás váltotta az esőt a Kékestető környékén szerda hajnalban. De máshol is kifehéredett a táj.","id":"20201014_ho_havazas_kekesteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cc1980b-a0af-4a82-b9ac-3454b12b5774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8e7532-0f50-4e8a-992f-26860bfd5753","keywords":null,"link":"/elet/20201014_ho_havazas_kekesteto","timestamp":"2020. október. 14. 06:57","title":"Havazott a Kékestetőn szerda hajnalban, videó is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]