[{"available":true,"c_guid":"d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb műtétre készülnek Bangladesben a sziámi ikreket a fejüknél szétválasztó magyar orvosok. ","shortLead":"Újabb műtétre készülnek Bangladesben a sziámi ikreket a fejüknél szétválasztó magyar orvosok. ","id":"20201016_Csoda_kell_ahhoz_hogy_onellato_emberre_valjon_a_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d321554-7330-48e8-8cc9-1288e0ff6854","keywords":null,"link":"/elet/20201016_Csoda_kell_ahhoz_hogy_onellato_emberre_valjon_a_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","timestamp":"2020. október. 16. 10:03","title":"Csoda kell ahhoz, hogy önellátó emberré váljon a szétválasztott sziámi ikrek egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecc292c-af23-4231-b93b-c777376d29ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sárszentmihályon kapott szobrot Demján Sándor, ott, ahol az 1960-as években először dolgozott vezetőként.","shortLead":"Sárszentmihályon kapott szobrot Demján Sándor, ott, ahol az 1960-as években először dolgozott vezetőként.","id":"20201015_Demjan_Sandor_szobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ecc292c-af23-4231-b93b-c777376d29ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73621e7-be6c-4cc0-87b7-286f16c69492","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Demjan_Sandor_szobor","timestamp":"2020. október. 15. 15:35","title":"Felavatták Demján Sándor szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","id":"20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad5ebd0-a38a-4f2b-bda8-f34e92138029","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","timestamp":"2020. október. 15. 17:35","title":"Ursula von der Leyen elhagyta az EU-csúcsot és karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38a33af-8b18-47dd-889d-c6fb9312512e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos változás állt be az Office 2010-es verziójánál: megszűnt a támogatása, így frissítés nem érkezik hozzá, és ami a nagyobb baj, biztonsági javítás sem.","shortLead":"Fontos változás állt be az Office 2010-es verziójánál: megszűnt a támogatása, így frissítés nem érkezik hozzá, és ami...","id":"20201015_microsoft_office_2010_tamogatas_biztonsagi_hibak_javitasa_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38a33af-8b18-47dd-889d-c6fb9312512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96284b04-4fc4-4259-8867-d8b8dcc8a260","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_microsoft_office_2010_tamogatas_biztonsagi_hibak_javitasa_frissites","timestamp":"2020. október. 15. 11:33","title":"Milyen Office van a gépén? Az egyiket most kaszálta el a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három tolvajnak egy 35 ezer forintot érő televíziót sikerült zsákmányolnia.\r

","shortLead":"A három tolvajnak egy 35 ezer forintot érő televíziót sikerült zsákmányolnia.\r

","id":"20201015_Vizoraleolvason_rablok_Kiskunhalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dee8fc7-793e-4a43-93e9-40319c96db24","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Vizoraleolvason_rablok_Kiskunhalas","timestamp":"2020. október. 15. 09:01","title":"Vízóra-leolvasónak mondták magukat, de a tévét lopták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube bejelentette, az algoritmusok és a moderátorok mostantól fokozottan odafigyelnek a koronavírus elleni – fejlesztés alatt álló védőoltásokkal – kapcsolatos videókra.","shortLead":"A YouTube bejelentette, az algoritmusok és a moderátorok mostantól fokozottan odafigyelnek a koronavírus elleni –...","id":"20201014_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_youtube_video_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98b2311-25f6-4aff-bbed-f69a1f0f9749","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_youtube_video_torlese","timestamp":"2020. október. 14. 20:03","title":"Bekeményít a YouTube, újabb kört töröl le a koronavírusról kamuzós videókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Több sztereotípia is megdőlt a hétvégi borsodi időközi választáson. Nem igaz, hogy az ellenzéki jelölt a korábbi antiszemita kijelentései miatt maradt alul, ahogy az sem, hogy a fideszes jelölt győzelme csak a falvakon múlt.","shortLead":"Több sztereotípia is megdőlt a hétvégi borsodi időközi választáson. Nem igaz, hogy az ellenzéki jelölt a korábbi...","id":"20201014_Az_eltunt_felido_nyomaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1539cdd9-d326-49b7-84f9-1a36424f5986","keywords":null,"link":"/360/20201014_Az_eltunt_felido_nyomaban","timestamp":"2020. október. 14. 15:00","title":"Hont András: Amit a hétvégi időközi választásból le lehet szűrni és amit nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A UNICEF szerint gyerekek százmilliónak nem jut szappan és víz az iskolákban.","shortLead":"A UNICEF szerint gyerekek százmilliónak nem jut szappan és víz az iskolákban.","id":"20201016_kezmosas_tisztalkodas_higienia_szappan_fertotlenites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452043f-a004-4bb2-aab1-a81c92b5c024","keywords":null,"link":"/elet/20201016_kezmosas_tisztalkodas_higienia_szappan_fertotlenites","timestamp":"2020. október. 16. 05:22","title":"3 milliárd olyan ember van a világon, aki nem tud kezet mosni az otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]