"Donald Trump legkisebb fia is koronavírusos volt" - A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet. Pozitív volt a vírustesztje Donald Trump legkisebb fiának.

"Ciprus felfüggeszti az aranyútlevél-programot" - A korrupciógyanúgy ügyletekbe sikerült belekeverni a helyi parlament elnökét is.

"Nézzen rá a Messengerre, ön is kapott egy új funkciót" - Az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és iPadeken használt Messenger alkalmazásba is megérkezett egy apró újdonság. Az eddigieknél könnyebben reagálhatunk vele a csevegőpartnerünk üzeneteire.

"Bojkottálja a Wizz Airt a norvég miniszterelnök" - A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek.

"Videón, ahogyan fiatalok tömegei csapatják az utcán Liverpoolban a korai kocsmazárás után" - Angliában 22 órakor zárnak a szórakozóhelyek a koronavírus miatt, ám ez nem zavarta a fiatalokat.

"Orbán és Jansa letették egy 20 éve húzódó projekt alapkövét" - Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.

"Az egyik legritkább Mercedesszel lepte meg magát Lebron James" - "James király" egy ritka Mercedes-Maybach G650 Landauletet vásárolt negyedik NBA-bajnoki címe alkalmából.

"Öngyilkos lett egy rendőr Budán" - A rendőr holttestét egy parkoló autóban találták meg. Az eddigieknél könnyebben reagálhatunk vele a csevegőpartnerünk üzeneteire.","shortLead":"Az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és iPadeken használt Messenger alkalmazásba is megérkezett egy apró...","id":"20201014_facebook_messenger_uzenetkuldes_reakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f3a37c-2cb1-4d09-bd4b-cbcf414702ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_facebook_messenger_uzenetkuldes_reakcio","timestamp":"2020. október. 14. 14:03","title":"Nézzen rá a Messengerre, ön is kapott egy új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","shortLead":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","id":"20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776b4e58-da8a-46be-a9cd-d5f370d20865","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","timestamp":"2020. október. 14. 15:50","title":"Bojkottálja a Wizz Airt a norvég miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951e1533-592c-41f0-a1cc-395c0bb9c08c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Angliában 22 órakor zárnak a szórakozóhelyek a koronavírus miatt, ám ez nem zavarta a fiatalokat. ","shortLead":"Angliában 22 órakor zárnak a szórakozóhelyek a koronavírus miatt, ám ez nem zavarta a fiatalokat. ","id":"20201014_Videon_ahogy_Liverpool_utcain_buliznak_a_fiatalok_a_korai_kocsmazaras_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=951e1533-592c-41f0-a1cc-395c0bb9c08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c8d7a7-6261-4140-9663-0bd478591f6a","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Videon_ahogy_Liverpool_utcain_buliznak_a_fiatalok_a_korai_kocsmazaras_utan","timestamp":"2020. október. 14. 12:19","title":"Videón, ahogyan fiatalok tömegei csapatják az utcán Liverpoolban a korai kocsmazárás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.\r

","shortLead":"Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.\r

","id":"20201015_Orban_es_Jansa_letettek_egy_20_eve_huzodo_projekt_alapkovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf67a441-fb3c-4e33-9a13-3700ea6830af","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Orban_es_Jansa_letettek_egy_20_eve_huzodo_projekt_alapkovet","timestamp":"2020. október. 15. 16:12","title":"Orbán és Jansa letették egy 20 éve húzódó projekt alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae3d507-2da1-4e2a-bb69-5db6bb66fb8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"James király\" egy ritka Mercedes-Maybach G650 Landauletet vásárolt negyedik NBA-bajnoki címe alkalmából.","shortLead":"\"James király\" egy ritka Mercedes-Maybach G650 Landauletet vásárolt negyedik NBA-bajnoki címe alkalmából.","id":"20201015_Az_egyik_legritkabb_Mercedesszel_lepte_meg_magat_Lebron_James_a_bajnoki_cimert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ae3d507-2da1-4e2a-bb69-5db6bb66fb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8050ee6-a9dc-4af8-8d00-22a0851b1426","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Az_egyik_legritkabb_Mercedesszel_lepte_meg_magat_Lebron_James_a_bajnoki_cimert","timestamp":"2020. október. 15. 14:02","title":"Az egyik legritkább Mercedesszel lepte meg magát Lebron James","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőr holttestét egy parkoló autóban találták meg.","shortLead":"A rendőr holttestét egy parkoló autóban találták meg.","id":"20201015_Ongyilkos_lett_egy_rendor_Budan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a3d8bf-afc6-4ead-a262-867d05ac9d06","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Ongyilkos_lett_egy_rendor_Budan","timestamp":"2020. október. 15. 06:14","title":"Öngyilkos lett egy rendőr Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]