Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán úgy gondolkodik, hogy neki annál jobb, minél jelentősebb az ellenség, ezért ment neki most Bidennek – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Orbán úgy gondolkodik, hogy neki annál jobb, minél jelentősebb az ellenség, ezért ment neki most Bidennek – írja...","id":"20201022_FAZ_Orban_dupla_vagy_semmit_jatszik_Bidennel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf23bb9-f4df-4be3-94ea-8b37f631681b","keywords":null,"link":"/360/20201022_FAZ_Orban_dupla_vagy_semmit_jatszik_Bidennel","timestamp":"2020. október. 22. 07:37","title":"FAZ: Orbán dupla vagy semmit játszik Bidennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c4a2da-8fe8-465b-a534-658808ed8773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint a háziorvosok egyelőre nem kaptak olyan influenza elleni vakcinát, amit három év alatti gyermekeknek is lehet adni. ","shortLead":"A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint a háziorvosok egyelőre nem kaptak olyan influenza elleni vakcinát...","id":"20201021_Pota_Gyorgy_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c4a2da-8fe8-465b-a534-658808ed8773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3d9842-62d3-457d-8bff-3d983d4b5b18","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Pota_Gyorgy_vakcina","timestamp":"2020. október. 21. 12:22","title":"Egyelőre nem érkezett meg a három év alatti gyerekek oltása a háziorvosokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába állítja be valaki a Chrome-ban, hogy kilépéskor törölje a böngésző a sütiket és a webhelyadatokat, a program ezt a Google.com és a YouTube.com esetében sem tette meg.","shortLead":"Hiába állítja be valaki a Chrome-ban, hogy kilépéskor törölje a böngésző a sütiket és a webhelyadatokat, a program ezt...","id":"20201021_google_chrome_youtube_google_weboldal_bongeszo_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afdba10-cb11-4a71-9552-b43f62791312","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_google_chrome_youtube_google_weboldal_bongeszo_hiba_bug","timestamp":"2020. október. 21. 15:07","title":"Kellemetlen hiba a Chrome-ban: hiába kérik, nem törli a webhelyadatokat és a sütiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány második hulláma nem csillapodik – derül ki a Corriere által közölt járványadatokból.","shortLead":"A járvány második hulláma nem csillapodik – derül ki a Corriere által közölt járványadatokból.","id":"20201021_Olaszorszag_fertozottek_tesztek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47284545-e822-4ae9-8d7a-c717f88aad15","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Olaszorszag_fertozottek_tesztek_koronavirus","timestamp":"2020. október. 21. 17:34","title":"Olaszországban erősen megugrott a fertőzöttek száma, de a teszteléseké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","shortLead":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","id":"20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca242c70-dd49-4807-81e1-9e6f3efceaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","timestamp":"2020. október. 21. 09:58","title":"A kormány nem szeretné, ha az ellenzéki I. kerület beleszólna a helyi építkezésekbe, ezért új szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha éves bontásban vizsgáljuk, még mindig azt látjuk, hogy sokkal kisebb a természetes fogyás, mint tavaly ilyenkor volt, de a havi adatokból kiderül: vége annak az időszaknak, amikor a halálozások száma hatalmasat csökkent, és ennek nem csak a járvány az oka. A születésszám nagyot ugrott közben.","shortLead":"Ha éves bontásban vizsgáljuk, még mindig azt látjuk, hogy sokkal kisebb a természetes fogyás, mint tavaly ilyenkor...","id":"20201022_szuletes_halal_termeszetes_fogyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b834c591-aa63-463c-971b-8ae4c529265e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_szuletes_halal_termeszetes_fogyas","timestamp":"2020. október. 22. 09:34","title":"Emelkedni kezdett a halálozások száma, de így is kisebb lett a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly ilyenkor 303,6 milliárd volt az államháztartás központi alrendszerének hiánya, idén ez 2270,3 milliárd forintra nőtt. Csak az egészségügyi eszközbeszerzések több mint félmilliárddal dobták meg a kiadásokat.



","shortLead":"Tavaly ilyenkor 303,6 milliárd volt az államháztartás központi alrendszerének hiánya, idén ez 2270,3 milliárd forintra...","id":"20201022_koltsegvetesi_hiany_penzugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fec626-8c6d-49a7-ac91-0824c00a2299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_koltsegvetesi_hiany_penzugyminiszterium","timestamp":"2020. október. 22. 16:16","title":"Hétszeresére nőtt tavalyhoz képest az államháztartás hiánya szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország számára az Egyesült Államokban”.","shortLead":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország...","id":"20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3edd23-d947-44f0-9bcc-ae66288700e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","timestamp":"2020. október. 21. 09:05","title":"Új lobbistát igazolt a kormány, hogy jókat írjon Magyarországról az amerikai sajtóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]