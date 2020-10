Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A múltba visszamutató új külsővel, kicsit jobb kamerával és picit nagyobb sebességgel érkeztek meg az új iPhone-ok, melyeknél már nincs a dobozban sem töltő, sem fülhallgató. De cserébe legalább drágábbak – legalábbis Magyarországon. Teszt.","shortLead":"A múltba visszamutató új külsővel, kicsit jobb kamerával és picit nagyobb sebességgel érkeztek meg az új iPhone-ok...","id":"20201028_apple_iphone_12_es_12_pro_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d29f77e-72dd-4a45-85d1-e06f2ebcc0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_apple_iphone_12_es_12_pro_teszt_velemeny","timestamp":"2020. október. 28. 17:00","title":"2020 talán legjobban várt mobiljai: teszten az iPhone 12 és 12 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2094a54-d5e7-4b0d-84d6-cbd294274b32","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"A járvány ellenére is lesz ősszel állásbörze Magyarországon.","shortLead":"A járvány ellenére is lesz ősszel állásbörze Magyarországon.","id":"20201028_Jon_az_elso_magyar_online_allasborze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2094a54-d5e7-4b0d-84d6-cbd294274b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c56d92-62b7-4f19-b978-5bb99d1b91ed","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Jon_az_elso_magyar_online_allasborze","timestamp":"2020. október. 28. 11:15","title":"Jön az év első magyar online állásbörzéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff6226e-5c2a-4e77-8865-5da70921a456","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biturbó benzinmotorból sikerült előcsalogatni 275 eddig rejtőző lóerőt. ","shortLead":"A biturbó benzinmotorból sikerült előcsalogatni 275 eddig rejtőző lóerőt. ","id":"20201029_900_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_m5os_bmwben_gpower_hurricane_rr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff6226e-5c2a-4e77-8865-5da70921a456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d149f60-11a6-4b03-be0b-259bd8a05b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_900_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_m5os_bmwben_gpower_hurricane_rr","timestamp":"2020. október. 29. 09:21","title":"900 lóerő talán már elég lesz az új M5-ös BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ szerint ez azt jelentheti, Magyarországon is kemény tél lesz, rendkívüli hidegekkel és melegekkel.","shortLead":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ...","id":"20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f22f27-a68f-4557-8825-d0ebefbc2fac","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","timestamp":"2020. október. 27. 15:55","title":"Nem kezdett el befagyni a sarkvidék, ez extrém telet hozhat Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef356824-b1c5-49ec-9742-0521cbd3a3a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 9-én a Groupama Arénában lép fel az Iron Maiden, ha a Covid is engedi.\r

