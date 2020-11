Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b8171a6-b049-4dfd-8fa5-39f4cdb1625a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Beavatkozás a franciaországi választásokba, az ukrajnai áramhálózat megbénítása és a 2018-as téli olimpia megzavarása miatt emeltek vádat az USA-ban hat orosz katonai hírszerző ellen. Bár Moszkva tagad, a bűnlajstrom ennél is hosszabb lehet.","shortLead":"Beavatkozás a franciaországi választásokba, az ukrajnai áramhálózat megbénítása és a 2018-as téli olimpia megzavarása...","id":"202044__amerikai_vademeles__orosz_hackerek__allami_tamogatas__hazafias_jatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b8171a6-b049-4dfd-8fa5-39f4cdb1625a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ed663b-c174-45a7-a65f-8f5730ac8c24","keywords":null,"link":"/360/202044__amerikai_vademeles__orosz_hackerek__allami_tamogatas__hazafias_jatekok","timestamp":"2020. október. 31. 16:00","title":"Amerikának elege lett az orosz hackerekből, Moszkvának pedig Washington kémmániájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A számok mellett az elfojtásra és megelőzésre tett erőfeszítéseket is értékelik a németek.","shortLead":"A számok mellett az elfojtásra és megelőzésre tett erőfeszítéseket is értékelik a németek.","id":"20201030_magyarorszag_koronavirus_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81b0690-ddfc-4c57-a051-6512929d3141","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_magyarorszag_koronavirus_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 18:00","title":"Egész Magyarországot magas kockázatúvá minősítette Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovákok ötven embert kértek az országos teszthez, de Szijjártó Péter nagyvonalú volt.","shortLead":"A szlovákok ötven embert kértek az országos teszthez, de Szijjártó Péter nagyvonalú volt.","id":"20201030_koronavirus_szlovakia_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415b5988-d96d-4e10-bdcb-e282375b0a47","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_szlovakia_szijjarto","timestamp":"2020. október. 30. 18:03","title":"Kétszáz egészségügyi dolgozót küldünk Szlovákiába tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórházak gyorsan idomultak a százezres tüntetéseket kiváltó döntéshez.","shortLead":"A kórházak gyorsan idomultak a százezres tüntetéseket kiváltó döntéshez.","id":"20201030_abortusztorveny_korhazak_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2068b6-6e9f-4743-b250-15b99054949b","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_abortusztorveny_korhazak_lengyelorszag","timestamp":"2020. október. 30. 21:13","title":"Még nem is él a lengyel abortusztörvény, de már elhajtják a lefoglalt időpontra érkező nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688d246f-e0af-42d9-a123-0fc6dc3ebd20","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A tavaszihoz hasonló lezárásokról döntött a belga szövetségi kormány. Csak a legszükségesebb üzletek lesznek nyitva, a következő két hétben nem lesz iskolai oktatás, azt követően pedig részben távoktatásra térnek át. A belga egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás folyamatosan nő, már Németországba is szállítanak betegeket.","shortLead":"A tavaszihoz hasonló lezárásokról döntött a belga szövetségi kormány. Csak a legszükségesebb üzletek lesznek nyitva...","id":"20201030_Kozel_teljes_lezaras_jon_Belgiumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=688d246f-e0af-42d9-a123-0fc6dc3ebd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154fba4c-5509-47b2-b0fb-fdb11fa266ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Kozel_teljes_lezaras_jon_Belgiumban","timestamp":"2020. október. 30. 20:24","title":"Közel teljes lezárás jön Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli céghálóban is ott voltak.","shortLead":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli...","id":"20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7109dea3-5739-4913-8a34-42b14c9ba195","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","timestamp":"2020. október. 31. 14:48","title":"G7: A vizes vb-t szervező cég volt gazdasági igazgatója saját ismerőseivel kötött milliós szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy néz ki, a jövő heti Bajnokok Ligája-fordulóban már a Juventus legjobb játékosát is meg kell valahogy fognia a Fradinak.","shortLead":"Úgy néz ki, a jövő heti Bajnokok Ligája-fordulóban már a Juventus legjobb játékosát is meg kell valahogy fognia...","id":"20201030_cristiano_ronaldo_koronavirus_bajnokokligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9fc674-9c04-42c8-bd3e-2178525e563e","keywords":null,"link":"/sport/20201030_cristiano_ronaldo_koronavirus_bajnokokligaja","timestamp":"2020. október. 30. 18:59","title":"Felépült a koronavírusból Cristiano Ronaldo, jöhet Budapestre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A változtatással valószínűleg közel sem lesznek elégedett a tüntetők.","shortLead":"A változtatással valószínűleg közel sem lesznek elégedett a tüntetők.","id":"20201030_andrzej_duda_abortusztorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea31b64-8200-4674-9ebe-5b08c0d38638","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_andrzej_duda_abortusztorveny","timestamp":"2020. október. 30. 18:36","title":"Kicsit lazítana az abortusz tilalmon a lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]