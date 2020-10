Demeter Szilárdot vagy büszkévé teszi, ha nemcsak a mameluk sajtó, de független lapok is megkeresik és igazi kérdéseket tesznek fel neki, vagy szorongani kezd ettől. Vagy mindkettő. A Petőfi Irodalmi Múzem vezetője, a hatalom egyik kiemelt kulturális jószágigazgatója korábban a Magyar Narancsnak adott válaszait posztolta ki még a lap megjelenése előtt a Facebookra, ezúttal pedig a hvg.hu munkatársának kérdéseire írt feleleteivel tette ugyanezt. Tudtunkkal sosem került kapcsolatba kollégánkkal, így rossz érzése nem lehetett vele kapcsolatban, ráadásul nemrég még a HVG Terasz vendégének is eljött, és ott nem tűnt nagyon megsértettnek, most mégsem várta ki, hogy miként jelenik meg a vele írásban készített interjú, csak vagdalkozott egy gyengét a posztjában. Ilyesmiket írt: Tisztelt Csatlós Hanna! Természetesen válaszolok. Csakhogy 1.) mivel a HVG már többször „elfelejtett” megkérdezni engem (is) a rám vonatkozó dolgokban, 2.) amikor megkérdeztek, sok köszönet nem volt benne, hogy is fogalmazzak finoman, elég szelektíven idézték a mondandómat, 3.) mivel a kérdéseiben érzek némi célzatosságot és elfogultságot, és 4.) mivel az FB-oldalam szerint ez egy valamiért fontos témává nőtte ki magát, ezért korábbi gyakorlatomhoz híven a Küldés-gomb megnyomása után a teljes interjút kiteszem a Facebookra. Üdvözlettel, Demeter Szilárd Ez tehát egyenesen gyakorlat. Amiből vagy az következik, hogy Demeter Szilárd világában a sajtó eleve csak szócső lehet (például az újságírót az interjú első változatának posztolásával meg kell fosztani a visszakérdezés lehetőségétől is), vagy egyszerűen szerepelni akar, és szerinte ez az előre posztolgatás kifejezetten vagány dolog. Nekünk inkább zsigeri kisstílűségnek tűnik, de hát lelke rajta. A magunk részéről az interjút így is közöljük, hozzátartozik a kulturális korrajzhoz. Nagy Iván Zsolt felelős szerkesztő