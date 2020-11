Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezeték károsodását még vizsgálják, a javítás sem ért véget. A földgáz szállítása ugyanakkor október végére újraindulhatott. ","shortLead":"A vezeték károsodását még vizsgálják, a javítás sem ért véget. A földgáz szállítása ugyanakkor október végére...","id":"20201102_fgsz_peldatlan_muszaki_hiba_foldgaz_gorenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb54dc3-42c1-4ac2-8164-5a6064df08f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_fgsz_peldatlan_muszaki_hiba_foldgaz_gorenyezes","timestamp":"2020. november. 02. 07:40","title":"Tíz napig nem jött gáz Ausztria felől, az országban példátlan mértékű műszaki hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit elárulunk, hogy a nyertes székhelye a felcsúti főutcán van.","shortLead":"Annyit elárulunk, hogy a nyertes székhelye a felcsúti főutcán van.","id":"20201101_Nem_fogja_kitalalni_ki_nyerte_Paks_II_biztositasi_alkuszi_tenderet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4379af9-2b6b-4c97-9109-f3a47cf09e59","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Nem_fogja_kitalalni_ki_nyerte_Paks_II_biztositasi_alkuszi_tenderet","timestamp":"2020. november. 01. 15:31","title":"Nem fogja kitalálni, ki nyerte Paks II. biztosítási alkuszi tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31427554-51d0-4f55-816d-b8dc36ec166c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök egyetlen nap alatt öt tagállamba látogatott el, újságíróknak pedig arról beszélt, hogy elhúzódó jogi vitákra készül a választás után.\r

","shortLead":"Az elnök egyetlen nap alatt öt tagállamba látogatott el, újságíróknak pedig arról beszélt, hogy elhúzódó jogi vitákra...","id":"20201102_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31427554-51d0-4f55-816d-b8dc36ec166c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233b6705-b70b-4d05-86fe-98507785d4fc","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 02. 11:01","title":"Biden szerint Trump a legyőzendő vírus, az elnök újabb négy évre készül a „csodálatos” Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy napon át nem visznek ki ingyenes koronavírusteszteket a svéd főváros lakosainak.\r

","shortLead":"Négy napon át nem visznek ki ingyenes koronavírusteszteket a svéd főváros lakosainak.\r

","id":"20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_stockholm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0becc5-a5c0-415a-b963-713851a0db8e","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_stockholm","timestamp":"2020. november. 02. 06:17","title":"Túlterhelődött az otthoni tesztelés rendszere Stockholmban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak, sokan eltűntek, több mint 400 ezer embert evakuáltak.","shortLead":"Többen meghaltak, sokan eltűntek, több mint 400 ezer embert evakuáltak.","id":"20201101_Lecsapott_a_Gonitajfun_a_Fulopszigetekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbe35d0-7c50-4cbd-9c01-fcabca6ad44b","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Lecsapott_a_Gonitajfun_a_Fulopszigetekre","timestamp":"2020. november. 01. 20:01","title":"Lecsapott a Goni-tájfun a Fülöp-szigetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e megmérettetésben jeleskedő weboldal.","shortLead":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e...","id":"20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d4c98-e58f-4749-b065-853514e82d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","timestamp":"2020. november. 01. 18:03","title":"Videó: ejtésteszten az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","shortLead":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","id":"20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49653d3-efb3-420b-a7d2-66a4618b36e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","timestamp":"2020. november. 02. 08:42","title":"Öt évet kapott a férfi, aki bedrogozva halálos balesetet okozott az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr lélekjelenlétén múlt, hogy elkerülték az ütközést. A Tesla a közelmúltban telepítette egyes modelljeibe a teljesen önvezető funkciót, de egyelőre csak Béta-verzióban, külön kéri a felhasználókat, hogy nagyon figyeljenek, amikor ezt használják.","shortLead":"A sofőr lélekjelenlétén múlt, hogy elkerülték az ütközést. A Tesla a közelmúltban telepítette egyes modelljeibe...","id":"20201101_tesla_model_3_onvezeto_full_selfdriving_beta_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c05089-fd90-478e-aba7-f6f3b456959e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_tesla_model_3_onvezeto_full_selfdriving_beta_video","timestamp":"2020. november. 01. 10:26","title":"Szép drónos felvétel egy önvezető Tesláról, amint majdnem nekimegy egy parkoló kocsinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]